Ce qu’un jeune de 25 ans qui gagne 37 000 $ à New York dépense en une semaine

Lorsqu’il s’agit de joindre les deux bouts en tant qu’assistante de production à New York, Brittani Cunningham sait comment étirer un dollar.

La jeune femme de 25 ans gagne 37 000 $ par an et essaie de garder ses coûts aussi bas que possible. Heureusement, l’un des avantages de son travail est que les repas sont généralement pris en charge lorsqu’elle travaille sur des missions de production, où ses responsabilités vont de l’assistance aux acteurs sur le plateau à la gestion de la paperasse et des feuilles de temps.

Pouvoir manger au travail lui permet d’économiser une tonne d’argent sur l’épicerie. « Je n’ai pratiquement pas à payer de nourriture pendant la semaine, ce qui est incroyablement incroyable », a déclaré Cunningham à CNBC Make It. « Je suis vraiment chanceux d’avoir ce privilège. La seule fois où je dois payer pour la nourriture, c’est le week-end quand je suis à la maison. »

Cunningham, originaire de Brooklyn, a passé une semaine à faire la chronique de ses dépenses pour CNBC Make It en juin 2021. Elle essaie de maintenir son budget hebdomadaire à environ 200 $.

Pour économiser de l’argent, Cunningham aime économiser des vêtements et achète des livres d’occasion. Elle a également abandonné son abonnement au gymnase pendant la pandémie en faveur de l’entraînement à la maison et s’est apprise à se faire les ongles et les cheveux plutôt que de payer quelqu’un d’autre pour les faire pour elle.