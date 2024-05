Ce qu’un drone turc dans la crise du crash de Raïssi révèle sur les capacités des drones iraniens

Guerre aérienne mondiale

BEYROUTH — Quelques heures après que l’hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raisi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian s’est écrasé dimanche près de la frontière azerbaïdjanaise, l’Iran a demandé de l’aide à son voisin régional, la Turquie, pour trouver le lieu de l’accident à travers un épais brouillard.

La Turquie a envoyé l’un de ses véhicules aériens sans pilote AKINCI, capables de vision thermique et nocturne, produits dans le pays et, selon la Turquie, fonctionnaires, ils ont découvert l’hélicoptère abattu. Médias turcs vidéo publiée de ce qui était censé être la « source de chaleur » identifiant l’accident.

Puis mercredi, l’histoire a pris une tournure inhabituelle lorsque l’armée iranienne a publié un déclaration affirmant que le drone turc n’a en fait pas trouvé le lieu du crash. Il n’a pas dit ce qui s’est passé. L’armée a également noté que l’Iran n’avait pas utilisé ses propres drones de haute technologie parce qu’ils étaient alors en mission majeure.

Can Kasapoglu, un expert turc en matière de défense et chercheur principal à l’Institut Hudson, a déclaré qu’il n’acceptait pas les affirmations de Téhéran, suggérant qu’il s’agissait d’une manœuvre pour sauver la face.

« L’Iran était éclipsé par la supériorité turque en matière d’information. [and] éclipsé par les normes de l’OTAN », a-t-il déclaré.

Mais plus largement, Kasapoglu et d’autres experts ont déclaré à Breaking Defense que même si les drones turcs et iraniens ont fait l’objet de nombreuses discussions ces derniers temps, l’épisode a ouvert une fenêtre sur ce que l’analyste Mohammed Soliman a appelé « une asymétrie intéressante » entre leurs capacités respectives en matière de drones.

« La dépendance de l’Iran à l’égard de l’aide turque dans de tels scénarios suggère des lacunes potentielles dans ses propres capacités de vision nocturne et d’imagerie thermique », a déclaré Soliman, directeur du programme de technologies stratégiques et de cybersécurité au Middle East Institute. « Un ISR efficace dépend également du traitement et de l’analyse des données en temps réel. Si les drones iraniens ne disposaient pas de ces fonctionnalités, leur utilité dans les opérations militaires et de recherche et sauvetage (SAR) serait considérablement entravée.

Ali Bakir, chercheur principal non-résident à l’Initiative de sécurité au Moyen-Orient Scowcroft du Conseil atlantique, est du même avis.

« Il ne faut pas sous-estimer l’environnement difficile du site du crash, mais le fait que les Iraniens ont perdu environ 12 heures en utilisant des méthodes primitives et aux capacités limitées dans la zone SAR. [synthetic aperture radar] les opérations sont assez révélatrices », a-t-il déclaré à Breaking Defense.

Bakir a déclaré que même si certains drones iraniens peuvent fonctionner de manière similaire aux systèmes de drones étrangers puisque « beaucoup d’entre eux intègrent des composants d’origine occidentale, … ils ne sont pas sophistiqués, technologiquement avancés ou équipés des bons systèmes ». [compared to] leurs homologues turcs.

« Les drones iraniens sont avant tout de type kamikaze, destinés à être ennuyeux et perturbateurs, mais technologiquement rudimentaires », a-t-il déclaré.

Les drones iraniens et turcs se font un nom dans différentes guerres

Cette attaque de type kamikaze a mis les drones iraniens sous les projecteurs depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, car les États-Unis et l’Ukraine affirment que les forces russes les ont utilisés par dizaines. Plus récemment, des drones iraniens ont participé à l’attaque de missiles et de drones menée par Téhéran contre Israël à la mi-avril, qui a largement échoué.

Dans les deux cas, les agresseurs s’appuieraient sur des drones d’attaque à sens unique, même si l’Iran a développé de plus grandes plates-formes de combat prétendument capables également de surveillance, certaines prétendument équipées de Aide accidentelle des États-Unis. Il s’agit probablement des drones qui effectuaient une « mission majeure » lorsque l’hélicoptère de Raïssi s’est écrasé.

Les crises en Ukraine et au Moyen-Orient ont suscité un certain intérêt international pour les produits iraniens, ont déclaré les analystes, même en tenant compte de leurs performances relativement médiocres contre Israël, en particulier de la part des militaires qui ne prévoient pas d’affronter les défenses aériennes occidentales de pointe.

L’Iran est allé jusqu’à commercialiser ses drones, entre autres armes, lors du salon de la défense DIMDEX 2024 dans le Golfe, où des responsables ont déclaré à Breaking Defense que l’Iran vendrait ses systèmes à n’importe quel pays, à l’exception des États-Unis et d’Israël.

La Turquie, en revanche, a vu son intérêt pour ses drones monter en flèche après qu’ils aient été utilisés par l’autre côté du conflit russe au début du combat, en particulier le TB-2 Bayraktar à moyenne altitude et longue endurance (MALE), qui offrait un puissant contre les forces d’invasion.

CONNEXES : Alors que les drones turcs font la une des journaux, qu’est-il arrivé aux Bayraktar TB-2 ukrainiens ?

Depuis, l’intérêt international pour les systèmes turcs s’est accru. En juillet dernier, l’Arabie saoudite et la Turquie ont convenu de la plus grande vente de défense de l’histoire d’Ankara pour le drone turc AKINCI – le même modèle utilisé pour retrouver l’hélicoptère de Raïssi – bien qu’aucune des parties n’ait fourni de détails sur l’accord à l’époque.

Les analystes estiment que la stratégie divergente de l’Iran et de la Turquie en matière de drones et de production industrielle est le résultat des menaces et des opportunités qu’ils voient.

Fabian Hinz, chercheur en analyse de défense et militaire à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que dans une large mesure « le développement des drones iraniens a été motivé par les exigences d’une guerre asymétrique contre un adversaire plus conventionnel et plus puissant comme Israël. C’est pourquoi ils ont développé de nombreux drones plus petits, des munitions errantes et des drones d’attaque unidirectionnels.

D’un autre côté, l’approche de développement de la Turquie a été un peu plus conventionnelle, comme en témoignent les plus gros drones MALE.

« Par exemple, [there is] rien dans le service iranien qui ait les mêmes capacités [and] charge utile comme l’AKINCI, qui est actuellement en service », a déclaré Hinz. L’Iran a dévoilé un drone lourd à turbopropulseur – baptisé Gaza, avant le début de la nouvelle série d’hostilités là-bas – mais il n’est pas actuellement en service, a déclaré Hinz.

Soliman, de l’IEDM, a déclaré : « Pendant des décennies, les sanctions ont entravé l’accès de Téhéran à la propriété intellectuelle occidentale essentielle. [intellectual property]. À l’inverse, Ankara, membre de l’OTAN, a bénéficié d’un accès total à la propriété intellectuelle orientale et occidentale, ce qui a joué un rôle déterminant dans la construction d’une formidable industrie militaire nationale et a propulsé la Turquie vers une superpuissance en matière de drones.

Soliman a déclaré que les drones iraniens sont « souvent perçus comme moins sophistiqués, notamment en termes de capacités ISR et de guerre électronique ». Cette disparité technologique se reflète sur le marché d’exportation, où la Turquie a réussi à s’imposer comme un leader dans la technologie des drones, exportant ses drones dans plusieurs pays.

L’Iran, quant à lui, « n’a pas atteint le même niveau de reconnaissance internationale pour sa technologie de drones ».

Les drones iraniens n’ont cependant pas besoin d’être aussi sophistiqués pour s’imposer sur la scène internationale. « L’Iran, néanmoins, occupe une place importante, avec des solutions peu coûteuses et consommables », a déclaré Kasapoglu.

C’est peut-être un argument de vente pour l’industrie iranienne des drones, mais il semble que lorsqu’il s’agit de certaines urgences nationales, le manque de capacité nationale peut éclipser tout le reste, peu importe qui a réellement trouvé l’hélicoptère.