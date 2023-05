Ce qu’un dépassement du plafond de la dette américaine pourrait faire à l’économie

Personne ne sait exactement ce qui arrivera à l’économie si les États-Unis enfreignent le plafond de la dette, bien que toutes les options possibles vont d’un désastre modéré à un désastre total et complet à hauteur de billions de dollars. Alors que le temps passe dans les négociations, il devient de plus en plus probable que nous puissions voir les conséquences en direct et en couleur.

Le plafond de la dette est une limite imposée par le gouvernement fédéral sur le montant de la dette que le gouvernement fédéral peut accumuler, sur le montant d’argent qu’il peut emprunter pour payer ses factures. Il est en place depuis 1917. Chaque fois que le gouvernement s’approche de ce plafond, le Congrès doit le relever et dire qu’il est acceptable de continuer à s’endetter. Cela s’est produit près de 80 fois depuis 1960.

Parfois, ces augmentations du plafond de la dette s’accompagnent d’un peu de drame. En 2011, les États-Unis sont venus dans les 72 heures suivant le défaut de paiement de leur dette, et maintenant, une fois de plus, le pays est sur le point de tout gâcher à moins que les républicains et les démocrates à Washington ne parviennent à un accord sur ce qu’il faut faire. Les démocrates et la Maison Blanche aimeraient lever le plafond sans aucune condition ; le GOP veut vraiment des cordes. (Vox a une explication complète sur le plafond de la dette ici.)

Ainsi, les États-Unis avancent – ​​ou se précipitent – ​​vers la soi-disant «date X», lorsque le département du Trésor se trouve vraiment dans une impasse et ne peut plus respecter ses obligations. Quand précisément la date X se produira n’est pas claire – probablement du début à la mi-juin – et ce que la date X implique exactement n’est pas clair non plus. Mais ce n’est bon ni pour le pays ni pour l’économie.

« Ne pas violer est vraiment très important »

« Cela dépend vraiment de la durée de la violation et de l’accord conclu pour mettre fin à la violation », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. « Les conséquences à plus long terme d’une violation sont importantes … donc ne pas violer est vraiment très important. »

En d’autres termes, il serait certainement préférable que le Congrès et la Maison Blanche ne fassent pas, comme le dit le mème, le déclic et le découvrent. Mais ils pourraient.

Le dépassement du plafond de la dette par les États-Unis est une échelle mobile de mauvais

Il n’y a pas de monde où le département du Trésor manque d’argent le 1er ou le 8 juin ou quoi que ce soit et puis tout le monde se dit: « En fait, vous savez quoi, ce n’était pas grave après tout. » L’économie est assez imprévisible, mais ce que nous pouvons prédire, c’est que les retombées seraient négatives.

« Cela dépend un peu de ce que le Trésor décide de faire », a déclaré Eric Swanson, économiste à l’Université de Californie à Irvine. « Ils devraient essentiellement retarder le paiement des factures, et la question est de savoir quelles factures ils retardent de payer, et les effets en dépendraient un peu. »

Le Trésor continuerait probablement à effectuer des paiements de principal et d’intérêts sur sa dette, disent les experts, car ne pas le faire entraînerait le pire des nombreux résultats négatifs possibles. En 2011, le Trésor et la Réserve fédérale prévoyaient de donner la priorité aux paiements d’intérêts si les pressions venaient à pousser.

« Si le Trésor ne le fait pas, ce serait cataclysmique dès le départ », a déclaré Zandi. « Il y aurait des déclassements généralisés, et je pense que les taux d’intérêt monteraient en flèche, les cours des actions descendraient, l’économie s’évaporerait. »

Cela signifie, à son tour, que le Trésor devrait chercher ailleurs et commencer à payer d’autres obligations en retard. Cela impliquerait probablement de suspendre les remboursements de Medicare aux médecins et aux hôpitaux, de retarder les chèques de sécurité sociale et les prestations des anciens combattants et de manquer les chèques de paie des employés du gouvernement.

« S’ils arrêtent de faire des paiements à divers bénéficiaires des dépenses publiques, la question est de savoir s’ils ont une règle sur la façon dont ils le font et à qui ils ne font pas de paiements? » a déclaré George Hall, économiste à l’Université Brandeis.

De telles manœuvres nuiraient, bien sûr, aux personnes directement touchées – de nombreuses personnes âgées, par exemple, comptent sur la sécurité sociale pour survivre au quotidien. Ils auraient également des effets d’entraînement — Bob ne reçoit pas son chèque, donc il ne peut pas payer son loyer, donc son propriétaire ne peut pas payer son hypothèque, et ainsi de suite.

« Il y a toujours ces liens de paiements », a déclaré Hall.

Ne paniquez pas. (Tout le monde va paniquer.)

Il y aura probablement des querelles juridiques pour savoir si le Trésor est autorisé à choisir les obligations financières qu’il remplit au lieu de simplement payer les factures à leur échéance. En janvier, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les systèmes du département n’étaient pas conçus pour donner la priorité à certains paiements par rapport à d’autres. À peu près dès que les choses commencent à aller un peu de travers avec Medicare ou la sécurité sociale, il y a probablement beaucoup de panique de toute façon.

« Nous, à Wall Street, réalisons que Washington peut apprendre à Hollywood une chose ou deux sur le drame »

« Les effets de ces retards sont évidemment négatifs et potentiellement très mauvais pour quelqu’un qui dépend de ce chèque à venir un jour particulier, mais je pense que l’effet économique direct de ces retards sur les individus sera éclipsé par la réponse économique globale », a déclaré Wendy Edelberg, directrice du projet Hamilton et chercheuse principale en études économiques à la Brookings Institution. Qu’advient-il du marché boursier? Confiance des entreprises et des ménages ? Ce sera le moment de reporter les investissements et les décisions commerciales. « Je soupçonne que les marchés du Trésor réagiront même si leurs paiements seront effectués à temps. »

Jusqu’à présent, le marché boursier semble assez confiant que les démocrates et les républicains vont parvenir à un accord sur le plafond de la dette et que l’enfer n’est pas sur le point de se déchaîner, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research. « Nous, à Wall Street, réalisons que Washington peut enseigner à Hollywood une chose ou deux sur le drame », a-t-il déclaré. « Sachant quelles seraient les répercussions sur l’économie, sur notre position dans le commerce mondial, sur le fait que la devise américaine est la monnaie de réserve du monde, il y a tout simplement trop en jeu. »

C’est l’espoir. Cependant, à mesure que le temps s’écoule et que la situation devient plus précaire, le sentiment à Wall Street pourrait changer. « Si nous finissons par durer trop longtemps, comme juin, peut-être que nous ne faisons pas officiellement défaut mais que nous nous rapprochons de plus en plus, je pense que nous commençons à adopter les caractéristiques de 2011 », a déclaré Stovall. La tourmente de 2011 a envoyé le S&P 500 en territoire de correction profonde, a-t-il dit, avec seulement trois sous-industries en territoire positif de fin avril à début décembre : l’or, les services publics d’électricité et les restaurants.

« C’est une de ces choses où ça va, ça va, ça ne va vraiment pas bien »

Le sentiment du marché étant relativement correct pour le moment ne signifie pas qu’il le restera pour toujours. « C’est une de ces choses où ça va, ça va, ça ne va vraiment pas bien », a déclaré Zandi. Il ne faudra peut-être pas grand-chose pour ébranler la confiance, surtout une fois que des fissures commencent à apparaître et que le gouvernement commence à retarder certains paiements. « L’incertitude peut être pire que les échecs de paiement eux-mêmes », a déclaré Hall.

Le pire scénario immédiat est que les États-Unis ne remboursent pas leurs dettes et ne paient pas d’intérêts. Encore une fois, c’est super peu probable, mais si cela devait arriver, ce serait mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais.

« Le scénario effrayant est qu’il y a beaucoup de contrats qui sont écrits en plus de la dette du Trésor, qui utilisent la dette du Trésor pour déterminer les paiements et les prix et des choses comme ça, et si cela provoque le blocage de tous ces marchés », a déclaré Hall, » alors de très mauvaises choses vont arriver. Les gens n’obtiendront pas de crédit et des choses sérieuses.

En fin de compte, de nombreux experts disent qu’il est difficile d’imaginer que le Trésor ne paierait pas les détenteurs d’obligations. Elle et la Réserve fédérale essaieront de trouver un moyen de ne pas tout jeter dans un chaos complet.

« Je suis assez confiant, si c’est une crise de courte durée, la Fed trouvera un moyen, il y a des gens assez intelligents là-bas, ils trouveront un moyen de minimiser les dégâts dans la plomberie », a déclaré Hall. « Je n’ai pas vendu tous mes bons du Trésor, je vais le dire comme ça. »

Plus ça dure, pire c’est

Déjà, toutes les querelles de vouloir ou de ne pas vouloir sur le plafond de la dette ne sont pas bonnes pour l’économie ou pour quiconque est impliqué. Comme le note le New York Times, l’incertitude pourrait augmenter les coûts d’emprunt, déstabiliser les marchés financiers et rendre encore plus fragile une économie déjà chancelante. À long terme, l’impasse pourrait nuire à la confiance dans le système financier et le gouvernement américains. Ce n’est pas bien que les États-Unis ressemblent à des clowns sur la scène internationale.

« C’est une question de foi, c’est une question de conviction sur laquelle nous avons travaillé dur depuis le début de notre nation, et en anéantissant cette foi, cette confiance, je ne pense pas que les gens comprennent vraiment à quel point c’est précieux », a déclaré Zandi. a dit.

La crise de la dette en 2011 a entraîné une baisse de 2,4 billions de dollars de la richesse des ménages, et le plafond de la dette n’a même pas été dépassé.

Si la date X arrive et qu’il n’y a vraiment pas d’accord et que le gouvernement fédéral commence à manquer des paiements, plus cette situation se prolonge, plus le paysage s’aggrave. Quelques jours ne sont pas idéaux, à tout le moins parce que cela va semer la panique, mais si c’est des semaines, eh bien, attachez votre ceinture.

« C’est un peu une question de combien de temps cela dure », a déclaré Hall. « Si c’est trois jours et que c’est en quelque sorte passé sous silence, ce n’est pas grave. »

Si cela dure une semaine, trois, quatre, « des mots comme ‘catastrophique’ viennent à l’esprit », a déclaré Zandi. « A ce moment-là, les réductions des dépenses publiques seraient si importantes, la confiance serait tellement minée, les marchés dans une telle tourmente que je pense que nous connaîtrions une très grave crise financière. »

« Imaginez un monde où le Trésor annonce qu’il doit jongler avec un paiement, quelque chose est retardé, nous voyons une réaction sur les marchés financiers, je ne sais pas ce que c’est, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que ça va être à l’envers », a déclaré Edelberg. « Nous avons une couverture médiatique à bout de souffle, tout le monde panique, des réunions d’urgence entre décideurs politiques, imaginez tout cela se produire, et 24 heures plus tard, toujours pas d’accord. »

Il serait préférable de ne pas avoir à découvrir ce qui se passe si nous dépassons le plafond de la dette

Parce que la situation serait tellement sans précédent si les États-Unis franchissaient le plafond de la dette, vraiment, personne ne sait ce qui se passerait. Les prévisions varient. Tout le monde devine.

Certains des pronostics sont vraiment terrifiants. Les analystes de Goldman Sachs ont estimé que le fait de ne pas payer les chèques de sécurité sociale, les travailleurs fédéraux et les détenteurs d’obligations stopperait un dixième de l’activité économique américaine. Les analystes de Zillow ont suggéré qu’un défaut de plafond de la dette entraînerait des taux hypothécaires supérieurs à 8% et une baisse de 23% de l’activité sur le marché du logement.

« Un certain nombre de scénarios différents sont possibles, avec des implications pour l’économie américaine allant de mauvaises à désastreuses »

La Maison Blanche a averti qu’un scénario de défaut prolongé entraînerait la perte de 8 millions d’emplois et une « récession immédiate et brutale » de l’ordre de grandeur de la Grande Récession. De nombreux analystes et observateurs affirment qu’une brèche ferait chuter le marché boursier, ferait grimper les rendements obligataires, augmenterait les taux d’intérêt et entraînerait une dégradation du crédit des États-Unis.

« Un certain nombre de scénarios différents sont possibles, avec des implications pour l’économie américaine allant de mauvaises à désastreuses », a écrit Megan Greene, économiste mondiale en chef chez Kroll, dans une analyse récente. « En fonction de la durée de la situation, de la manière dont elle est gérée et de la réaction des investisseurs, il existe une énorme incertitude quant aux dommages qui pourraient être causés si le plafond de la dette se liait. »

Il semble donc que nous ne devrions pas faire cela. Bien sûr, briser le plafond de la dette pendant quelques jours jusqu’à ce que les habitants de Capitol Hill parviennent à un accord pourrait peut-être ne pas être complètement calamiteux, mais est-ce vraiment un risque qui vaut la peine d’être pris ? Que se passe-t-il si l’impasse dure longtemps, ou même un jour ou deux d’insécurité finit vraiment par être un désastre ? Et même si une violation est de courte durée, quel genre de dommage cause-t-elle, à long terme, aux États-Unis et à leur réputation ? Si le gouvernement bousille ça une fois, qu’est-ce qui l’empêchera de recommencer?

La réponse à ce qui arrivera à l’économie si les États-Unis ne parviennent pas à un accord sur le plafond de la dette est une réponse que nous ferions tous mieux de ne pas connaître. Espérons que les négociateurs de Washington s’en rendent également compte.

« Ils jouent à un jeu de poulet », a déclaré Zandi, « et vous ne savez tout simplement pas qui va faire tourner la voiture en premier. »