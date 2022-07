Ce qu’un 4ème vaccin COVID peut faire pour vous – et ce qu’il ne peut pas faire

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Les quatrièmes doses de vaccins COVID-19 sont distribuées à plus de Canadiens alors que l’éligibilité s’ouvre à travers le pays mais la recherche suggère qu’il y a des limites à l’impact qu’ils peuvent avoir sur la sous-variante hautement contagieuse BA.5 Omicron qui alimente la première poussée estivale au Canada.

Après pression croissante des soignants et le grand public pour l’accès à des injections supplémentaires, certains gouvernements provinciaux ont élargi l’admissibilité des Canadiens immunodéprimés et plus âgés à toute personne de plus de 18 ans.

Mais cette décision contredit le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommandations récentes qu’un deuxième rappel ne devrait être administré maintenant qu’aux personnes les plus à risque de COVID-19 grave, tandis que les jeunes Canadiens pourraient attendre jusqu’à l’automne.

Les données montrent que même si un troisième dose offre une augmentation significative de la protection contre l’infection, l’hospitalisation et la mort – une quatrième dose ne donne qu’un bénéfice marginal contre le COVID-19 sévère pour la plupart, y compris une protection de courte durée contre l’infection, même dans les groupes vulnérables.

“Cette quatrième dose ajoute une petite et modeste diminution à votre risque de développer une maladie grave”, a déclaré Angela Rasmussen, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) de l’Université de la Saskatchewan.

“Mais je pense que ce que nous pouvons en attendre est également limité – je ne pense certainement pas que nous puissions nous attendre à ce qu’il arrête cette vague.”

BA.5 a déclenché une septième vague inattendue dans une grande partie du Canada, représentant près de 40 % des cas et conduisant à une augmentation significative des hospitalisations liées au COVID-19 en raison de sa capacité à échapper à la protection à la fois à la vaccination et à une infection antérieure.

REGARDER | Quel est le meilleur moment pour se faire vacciner contre le 4e COVID-19 ?

Quand devriez-vous recevoir votre 4ème vaccin COVID-19 ? Le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Zain Chagla, explique qui devrait recevoir un deuxième rappel du vaccin COVID-19, et quand.

4ème dose protection contre l’infection de courte durée

Une récente étude israélienne publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre (NEJM) ont constaté que si la protection contre l’infection et le COVID-19 sévère augmentait après une quatrième dose chez les personnes de plus de 60 ans, l’efficacité du vaccin contre l’infection commençait à décliner après seulement quelques semaines.

Une deuxième étude israélienne publiée dans le Journal médical britannique (BMJ) a constaté que si les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficiaient d’une protection supplémentaire contre l’hospitalisation et la mort dans les trois semaines suivant un quatrième vaccin, la protection contre l’infection “diminuait rapidement”.

Les travailleurs de la santé ont été examinés spécifiquement dans un autre étude israélienne publié dans NEJM qui a trouvé qu’une quatrième dose n’a fourni qu’une différence marginale dans les taux d’infection par rapport à ceux avec une troisième injection, et seulement une légère différence dans la gravité des symptômes de percée.

Une nouvelle étude canadienne publiée dans le BMJ ont analysé l’efficacité d’une quatrième dose sur les résidents ontariens des établissements de soins de longue durée. Il a constaté que le vaccin améliorait initialement la protection contre l’infection et le COVID-19 sévère, mais la durée de cette protection “reste inconnue”.

“La science à ce sujet en ce moment n’a clairement démontré que les avantages de cette quatrième dose de vaccin pour les groupes que (CCNI) a décrits”, a déclaré le Dr Fahad Razak, interniste à l’hôpital St. Michael’s de Toronto et directeur scientifique de l’Ontario’s Table consultative scientifique COVID-19, dit Le courant le 7 juillet.

“C’est-à-dire les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ou à haut risque.”

Un patient reçoit une dose du vaccin Pfizer COVID-19 Londres en 2021. (Alberto Pezzali/Associated Press)

La recherche suggère que même si certaines personnes bénéficient d’une quatrième dose, y compris les résidents des établissements de soins de longue durée, les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables, les données montrant un avantage clair pour les personnes de moins de 60 ans font défaut.

Le Dr Zain Chagla, médecin spécialiste des maladies infectieuses au St. Joseph’s Healthcare Hamilton et professeur agrégé à l’Université McMaster, a déclaré que les Canadiens plus âgés et immunodéprimés peuvent bénéficier d’une quatrième dose, mais que les groupes plus jeunes en retirent “un bénéfice très minime”.

“Je ne pense pas qu’il y aura un énorme avantage ici. Cela ne changera certainement pas la dynamique de la pandémie en termes de moins de maladies. Vraiment, pour obtenir un effet de soulagement, il faudrait que presque tout le monde reçoive une quatrième dose presque tout de suite, dit-il.

“Et même alors, regardez, leur immunité va diminuer dans six à huit semaines et vous allez voir qu’ils ne seront pas vraiment protégés contre l’infection de toute façon et BA.4 et BA.5 seront toujours là dans six à huit semaines.”

L’absorption de la 3e dose fait toujours défaut au Canada

Alors que l’extension des quatrièmes doses à plus de Canadiens pourrait maintenant avoir un impact limité sur la trajectoire de la vague induite par BA.5 dans une grande partie du pays, le plus gros problème réside dans l’adoption abyssale des troisièmes doses à travers le pays.

Moins de la moitié des Canadiens ont reçu une troisième dose, ce qui, selon les recherches, ajoute protection importante contre le COVID-19 sévère, un nombre qui est resté stagnant pendant des mois au milieu de la poussée croissante pour étendre les quatrièmes doses.

« Le plus gros problème à l’heure actuelle est le nombre substantiel de Canadiens qui n’ont pas reçu de troisième dose », a déclaré le Dr David Naylor, qui a dirigé l’enquête fédérale sur la réponse nationale du Canada à l’épidémie de SRAS de 2003 et qui copréside maintenant le COVID du gouvernement fédéral. -19 groupe de travail sur l’immunité.

“Il est de plus en plus clair que les enjeux de table pour ce vaccin sont de trois injections, et nous devons cesser de désigner les personnes ayant reçu deux doses comme complètement vaccinées.”

REGARDER | Pourquoi les 3e et 4e injections COVID-19 sont toutes les deux importantes en ce moment :

Les 3e et 4e coups de COVID-19 sont tous deux importants en ce moment, selon un expert Le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Isaac Bogoch, explique qui bénéficie le plus d’une quatrième dose de COVID-19, mais souligne également la nécessité pour de nombreuses personnes de simplement recevoir une troisième injection.

Mais Naylor espère que l’expansion des quatrièmes doses à plus de Canadiens pourrait avoir un impact sur la propagation de BA.5 à travers le pays, même si les données ne montrent pas encore un avantage clair pour les groupes d’âge plus jeunes.

“Pour quelqu’un de plus jeune et en bonne santé qui a reçu trois injections et qui a eu une infection récente, je peux voir la logique d’attendre d’obtenir une quatrième injection”, a-t-il déclaré.

“Il ne fait aucun doute que les rendements marginaux d’une quatrième dose sont faibles au niveau individuel pour ce segment de population – mais ils présentent un risque de réinfection et une couverture plus large peut aider à ralentir la propagation au niveau de la population.”

Chagla a déclaré que l’extension des quatrièmes doses aux jeunes Canadiens, maintenant en contradiction avec les directives du CCNI, pourrait en fait faire plus de mal que de bien en encourageant davantage de personnes à revenir pour une troisième injection.

“Il y aura des gens qui diront : ‘Eh bien, j’en suis à la deuxième dose, ils disent déjà que j’ai besoin d’une quatrième dose, à quoi servent ces vaccins s’ils ne m’ont pas protégé contre l’Omicron ?’ “

“Chacune de ces doses qui sort, l’image publique de ce que les vaccins peuvent faire change avec eux et nous avons besoin que beaucoup de gens reviennent pour leur troisième dose.”

Rasmussen de l’Université de la Saskatchewan a déclaré que sa préoccupation est que de nombreux Canadiens peuvent considérer les rappels comme “facultatifs” avec des avantages limités pour l’immunité. Elle a déclaré que les messages concernant les troisièmes doses devaient être “martelés à la maison” pour augmenter l’absorption.

“Cette troisième dose fournit une augmentation significative de la protection à la fois contre les maladies graves et contre l’infection par Omicron BA.1”, a-t-elle déclaré.

“Cette quatrième dose est peut-être incrémentielle, peut-être juste un avantage modeste, mais la troisième dose, je pense que c’est très clair. Au moins avec BA.1, cela procure des avantages significatifs.”

Vaccins mis à jour à l’horizon

Les boosters de synchronisation pour assurer une protection immunitaire robuste contre le COVID-19 deviennent de plus en plus critiques avec l’émergence des sous-variantes hautement contagieuses BA.4 et BA.5 d’Omicron, ainsi qu’une nouvelle sous-variante inquiétante entraînant une poussée en Inde appelée BA.2.75 .

Alors que les Canadiens qui choisissent de recevoir une quatrième dose de la souche vaccinale originale ne peuvent être protégés que pendant plusieurs semaines contre l’infection, des vaccins bivalents mis à jour qui combinent le vaccin original avec une protection contre Omicron sont également à l’horizon.

Le vaccin bivalent de Moderna est celui sur lequel beaucoup placent leurs espoirs. Mais les experts craignent que le ciblage de la souche Omicron d’origine ne soit pas suffisant en raison de rechercher montrant un manque d’immunité de protection croisée contre les variantes BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 très différentes.

“L’argument habituel en faveur de l’attente est que nous pourrions obtenir de meilleurs vaccins à l’automne. Cependant, les données sur les vaccins bivalents sont moins convaincantes ou complètes que beaucoup d’entre nous ne l’avaient espéré”, a déclaré Naylor.

Les vaccins bivalents ciblent la protéine de pointe du virus. Elles sont différentes des plates-formes plus récentes et innovantes avec de nouvelles cibles ou de nouveaux modes de livraison comme boosters intranasaux ou vaccins pan-coronavirus .

“Cela a été un jeu d’enfant de deviner ce que le virus fera ensuite, et ceux qui recevront une quatrième dose dans un proche avenir seront toujours éligibles pour toute nouvelle formulation à partir de la mi-octobre ou à peu près.”

Ces nouvelles technologies vaccinales peuvent potentiellement stimuler une réponse immunitaire plus robuste, car elles stimulent un autre bras du système immunitaire ou ciblent plusieurs coronavirus différents.

« Nous ne savons pas quand ces vaccins révolutionnaires seront disponibles, mais cela pourrait prendre un certain temps – en particulier si nous attendons comme cela semble prudent pour obtenir de très bonnes données sur leur efficacité et leur sécurité », a déclaré Naylor.

“Pour moi, cette réalité et la propagation continue de BA.5 plaident pour continuer avec un quatrième coup même si c’est plus ou moins la même chose avec des rendements marginaux modestes.”

REGARDER | La vague estivale de COVID-19 suscite des inquiétudes :

La vague estivale de COVID-19 suscite des inquiétudes L’augmentation des cas a incité certaines provinces à déclarer une septième vague de COVID-19, ce qui inquiète de nombreux travailleurs de la santé.

Mais Chagla a déclaré que les Canadiens doivent commencer à penser à la protection offerte par les vaccins COVID-19 différemment qu’auparavant. Il y aura des “limites” à ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire à la fois au niveau individuel et au niveau de la population, a-t-il déclaré.

“Les deux premières doses ont fait des choses incroyables dans le monde et ont vraiment changé la maladie et ont en fait modifié la dynamique de la maladie, et la troisième dose a pu sauver beaucoup de gens d’un Omicron grave”, a-t-il déclaré.

“Mais la façon dont ce virus a évolué et la façon dont nos vaccins sont … ils ne seront pas une solution à long terme pour prévenir la transmission, et il n’y a aucune garantie avec un vaccin spécifique à Omicron qu’il offrira quelque chose de différent.”