Ce qu’on entend sur un échange de Pierre-Luc Dubois, les offres des Canadiens et des Kings et les options des Jets

Par Murat Ates, Arpon Basu et Eric Stephens

NASHVILLE, Tenn. – En fin d’après-midi de lundi, il y a un fort sentiment que les Kings sont toujours aux commandes du concours Pierre-Luc Dubois, mais que Montréal reste engagé dans le processus.

Ce qui retarde les choses pour Los Angeles, pour autant que nous puissions en juger, ce sont les détails de l’échange.

Kevin Cheveldayoff fera de son mieux pour donner aux Jets une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires en 2023-24. Un retour commercial idéal pour Winnipeg implique de jeunes joueurs de qualité sous le contrôle de l’équipe qui peuvent aider l’équipe à concourir maintenant et à l’avenir également. Los Angeles peut proposer un package pour Dubois construit autour de Gabriel Vilardi et Alex Iafallo. Les Jets pourraient ajouter Jansen Harkins dans le cadre d’un commerce plus important. Il y a peut-être plus de pièces en jeu que cela, mais la principale considération pour Winnipeg est de rester compétitive.

Une déduction relativement simple ici est que les Canadiens ont été incapables de fournir ce que les Kings offrent à Dubois. Ils n’ont pas de type Vilardi qu’ils seraient prêts à traiter. Kirby Dach serait un non dur des Canadiens, et c’est la pièce la plus probable que les Jets rechercheraient en raison de son âge et des trois années restantes sur son contrat à un AAV très raisonnable de 3,4 millions de dollars. Non seulement les Canadiens n’ont aucun intérêt à échanger Dach, mais tous les jeunes joueurs de base qu’ils ont sur la liste de la LNH semblent être interdits.

Pendant ce temps, les deux équipes sont conscientes des attentes contractuelles de Dubois, bien que les négociations formelles n’aient pas encore commencé. Ni les Kings ni les Canadiens n’ont été autorisés par les Jets à discuter des détails du contrat avec la représentation de Dubois.

Il semble également raisonnable que les Jets tentent de dresser les Kings et les Canadiens les uns contre les autres dans le but d’augmenter leur offre.

Comment Montréal pourrait-elle redevenir la première cible de Dubois?

Les Canadiens négocient en grande partie des contrats à terme, qui n’intéressent pas une équipe qui cherche à se rééquiper et évite activement une reconstruction. Mais une chose que nous savons à propos de Jeff Gorton et Kent Hughes, c’est qu’ils ont la capacité d’être créatifs lorsqu’il s’agit de situations comme celle-ci. Il y a un an à peu près à la même époque, ils ont appris que les Blackhawks de Chicago rendaient Dach disponible, mais ils avaient besoin d’un choix de premier tour en retour, et le deuxième choix de premier tour des Canadiens au 26e rang n’allait pas le faire. Ainsi, Gorton et Hughes ont échangé un joueur populaire à Alexander Romanov, qu’ils considéraient comme étant sur le point d’être licencié avec l’arrivée de Kaiden Guhle, et ont acquis le choix n ° 13 des Islanders de New York.

Ce n’est pas exactement la même situation, mais cela a démontré une capacité pour Gorton et Hughes à aller chercher l’actif qu’ils recherchent bien qu’ils n’aient pas l’actif nécessaire pour y arriver. Dans ce cas, si les Jets ne sont pas intéressés par les contrats à terme, peut-être que Gorton et Hughes peuvent suspendre ce qu’ils offrent aux Jets à une équipe qui est reconstruire afin d’acquérir le type de talent prêt pour la LNH que les Jets souhaitent obtenir dans ce métier.

C’est la couche supplémentaire à cette transaction qui complique un peu les choses pour le Canadien, et c’est le contrat. Nous pensons que si un échange est conclu avec les Kings, les termes d’un contrat de huit ans que Dubois signerait avec les Jets qui serait échangé aux Kings suivraient rapidement par la suite. Difficile d’en dire autant du Canadien, qui semble plus réticent à faire exploser complètement sa structure salariale pour Dubois.

Et puis il y a ceci : peu importe ce que les Canadiens sont prêts à faire, ce contrat ferait de Dubois le joueur le mieux payé de l’équipe. Comment va-t-il gérer le fait d’être un Québécois d’origine qui est soudainement le joueur le mieux payé du Canadien et donc considéré comme un quasi-leader malgré le capitanat détenu par Nick Suzuki, l’actuel joueur le mieux payé? Comment gérerait-il la pression inévitable qui viendrait avec chaque crise ? Comment cela se compare-t-il à ce que serait sa réalité à Los Angeles?

Ce sont des préoccupations secondaires, mais on nous dit qu’elles sont bien réelles en ce qui concerne le processus de réflexion de Dubois pour décider entre les deux options. —Arpon Basu

Qu’est-ce qui fait avancer Los Angeles ?

À Vilardi et, vraisemblablement, à Iafallo, les Kings ont le genre de joueurs de l’alignement que Winnipeg peut brancher avec le spectre d’un sérieux mouvement d’alignement cette intersaison.

À 29 ans, Iafallo est immédiatement utilisable en tant qu’ailier complémentaire qui peut monter et descendre dans une formation et il lui reste encore deux ans sur son contrat. Il a été un vétéran discret et très respecté dans le vestiaire des Kings et le perdre serait un coup dur. Mais le natif de l’ouest de New York n’a pas de clause commerciale et les Kings ont déjà deux autres ailiers de 4 millions de dollars en Trevor Moore et Viktor Arvidsson. En décembre dernier, Kings GM Rob Blake a signé Moore pour une prolongation de cinq ans qui a une clause de non-échange modifiée de 10 équipes pour la saison 2023-24. Le contrat de Moore est peut-être ce qui rend Iafallo désormais consommable.

L’élément clé d’un retour des Jets de Los Angeles est Vilardi, un joueur de 23 ans qui peut jouer à l’aile et au centre qui a éclaté la saison dernière avec 23 buts et 41 points en 63 matchs. Vilardi a souffert de problèmes de dos alors qu’il se développait en junior et dans la LAH et doit continuer à surveiller cela. Mais il a des capacités offensives naturelles et pourrait toucher 30 buts s’il jouait un rôle à plein temps dans le top six qu’il n’a pas actuellement à Los Angeles.

Vilardi est également un RFA avec des droits d’arbitrage et doit signer un nouveau contrat. Il conclura probablement un accord relais, mais gagnera beaucoup plus que l’accord de 850 000 $ sur un an qu’il a signé l’été dernier. Mais il ne gagnera rien près de l’argent de Dubois et pourrait se glisser sur l’aile droite (où il a principalement joué la saison dernière) pour Winnipeg s’il décide de passer de Blake Wheeler, un joueur de longue date.

Cheveldayoff pourrait-il essayer d’extraire un futur atout des Kings, surtout si ces deux éléments principaux ne sont pas là pour le long terme? Blake a acquis samedi un choix de deuxième tour en 2024 en envoyant le défenseur Sean Durzi en Arizona, ce qui a libéré 1,7 million de dollars d’espace de plafond en plus d’ouvrir une place sur le côté droit à Brandt Clarke ou Jordan Spence. Les Kings ont renoncé à leur premier match de 2023 dans l’échange Vladislav Gavrikov/Joonas Korpisalo, mais ils ont maintenant des choix de deuxième ronde pour cette année et la suivante.

Blake pourrait hésiter à hypothéquer plus de capital de repêchage alors que LA se prépare à ne pas participer à un autre premier tour mercredi après avoir envoyé son choix de 2022 au Minnesota pour Kevin Fiala. Les Kings n’ont actuellement que cinq choix dans ce repêchage et en 2024. Ils ont également plongé la tête la première dans le mode gagnant maintenant pour ce qui pourrait être les dernières saisons pour les porte-drapeaux de la franchise Anze Kopitar et Drew Doughty.

Même s’il n’est pas devenu un grand producteur au niveau de la LNH, Quinton Byfield, 20 ans, a été interdit par Blake en ce qui concerne les discussions commerciales et il ne semble pas que Cheveldayoff puisse forcer le 6 pieds -5 en avant même si une prolongation à long terme pour Dubois est martelée et qu’il part pour LA Vilardi est la meilleure chose à faire en ce qui concerne les jeunes talents de buteur (avec des avantages) avec lesquels les Kings ont un certain niveau de confort.

Il y a des questions qui viennent avec Dubois en tant que joueur vedette, mais il est clair que Blake, qui s’intéressait à lui lorsqu’il a demandé à Columbus, se demande qui assumera le rôle de centre n ° 1 lorsque le futur 36 Kopitar, âgé d’un an, commence à ralentir.



Pierre-Luc Dubois (Stephen R. Sylvanie / USA Today)

Quel est le meilleur jeu de Winnipeg d’ici?

Tirer le meilleur parti du commerce Dubois – et de toute transaction qui s’ensuit – va demander chaque once d’effort de Cheveldayoff. Si le forfait présumé des Kings de Vilardi, Iafallo et plus est autorisé à être rendu public, alors c’est peut-être un stratagème pour amener Montréal à augmenter son offre. Si la réémergence des Canadiens est autorisée à être rendue publique, alors c’est peut-être un stratagème pour amener Los Angeles à faire de même.

Pour le moment, je ne pense pas que les Canadiens puissent égaler la combinaison de joueurs des Kings qui peuvent aider les Jets maintenant et à l’avenir aussi. Les vétérans comme Josh Anderson et Christian Dvorak ne le feront pas, pas plus que les packages basés sur les contrats à terme.

Vilardi donnerait aux Jets un jeune joueur défensivement responsable avec de bonnes mains et d’excellents instincts de finition. On pense que Vilardi peut devenir un centre au niveau de la LNH, malgré des difficultés à ce poste plus tôt dans sa carrière. Son tir est un plus, son toucher autour du filet est exceptionnel et il pense le jeu assez rapidement pour terminer les jeux dans le trafic au milieu de la glace.

Et ne négligez pas le statut contractuel de Vilardi. Il est agent libre avec restriction cet été et inéligible au statut UFA jusqu’en 2027. Winnipeg le prolongerait idéalement au-delà de 2027 ici et maintenant, mais cela fait déjà au moins trois – et, très probablement quatre – saisons de contrôle d’équipe.

Iafallo donnerait aux Jets un ailier gauche qui pourrait jouer sur la deuxième ou la troisième ligne au besoin, avec beaucoup de responsabilité défensive pour marquer environ 40 points par 82 matchs joués. Il est sous contrat pour 4 millions de dollars pour cette saison et la suivante.

Vilardi est déjà un ailier droit de deuxième trio prometteur et pourrait devenir un bon centre de deuxième trio qui aide aux deux extrémités de la patinoire. Iafallo joue un style de hockey simple et responsable, ce qui en fait un bon complément pour une équipe plus riche en créativité et en habileté. S’il y a un paquet à avoir, alors Cheveldayoff aura bien fait.

Je ne sais pas ce que Montréal pourrait faire pour battre ça. J’aime beaucoup Dach en tant que joueur ; Je n’ai pas l’impression que Montréal veut le déplacer. Les Canadiens devraient également choisir le cinquième au repêchage; Je comprends qu’ils veulent faire ce choix. Je ne peux tout simplement pas trouver la combinaison de jeunes joueurs de qualité qui aide à répondre à ma perception des désirs de Winnipeg. Si les Canadiens ne sortent pas une sorte d’offre miraculeuse du bois, c’est à Cheveldayoff de tirer le maximum des Kings.—Murat Atès

(Photo: Jonathan Kozub / NHLI via Getty Images)