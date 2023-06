Ce qu’on entend sur Pierre-Luc Dubois, Connor Helleybuck, Blake Wheeler et l’avenir des Jets de Winnipeg

Je ne m’attends pas à ce que Pierre-Luc Dubois, Connor Hellebuyck ou Blake Wheeler soient avec les Jets de Winnipeg l’an prochain.

Dubois, pour sa part, a peut-être rendu un petit service aux Jets en ouvrant le marché au-delà de sa ville natale de Montréal.

Les Jets ne veulent pas d’un commerce basé uniquement sur les contrats à terme. Winnipeg veut des joueurs qui peuvent les aider à concourir pour les séries éliminatoires. Les atouts les plus convoités des Canadiens – Nick Suzuki, Cole Caufield, même Kirby Dach – sont interdits, et à juste titre : Montréal a une liste où quiconque Winnipeg pourrait demander est quelqu’un que les Canadiens garderaient à juste titre. Pourtant, il reste juste de qualifier un échange Dubois pré-projet comme probable.

Entrez à Los Angeles.

Los Angeles est l’une des destinations préférées de Dubois – une idée que nous avons explorée la semaine dernière, plaçant les Kings en tête de notre liste. Les rois ont une richesse d’actifs commerciaux moins intouchables. Gabriel Vilardi pourrait être le point focal – un grand centre droitier intelligent et habile dont les 41 points en 63 matchs ont été un grand pas en avant pour un joueur que l’on pensait en avoir plus dans le réservoir. Je ne pense pas que les Kings passeraient de Quentin Byfield, comme cela semble être la demande n ° 1 de la base de fans des Jets. Indépendamment du prix ou du package construit autour d’un joueur de type Vilardi, je pense qu’un signe et échange Dubois pourrait voir l’attaquant de 24 ans expédié vers l’ouest et non vers l’est comme on le pensait auparavant.

Quant à Hellebuyck, vous l’avez lu dans L’athlétisme‘s trade board : « Il ne devrait y avoir aucune confusion quant à savoir si Hellebuyck a intérêt à signer une prolongation à Winnipeg. Ce navire a navigué. Son prochain contrat sera avec une nouvelle équipe.

Je m’attends à ce que Hellebuyck obtienne un retour commercial substantiel. Les directeurs généraux rivaux voient un joueur qui est resté avec les Jets grâce à une défense poreuse et qui a produit des gardiens de but de calibre trophée Vézina au cours de plusieurs saisons. Hellebuyck est finaliste de Vézina pour la troisième fois cette saison, porte un plafond de 6,17 millions de dollars et est considéré comme l’une des rares véritables élites à la position la plus difficile du hockey. La ligue s’éloigne des bêtes de somme, mais une équipe qui a besoin d’un n ° 1 – Ottawa, Buffalo et le New Jersey sont trois exemples parmi tant d’autres – devrait être en mesure de faire fonctionner le plafond.

Shayna Goldman a récemment écrit sur sept équipes qui bénéficieraient des services de Hellebuyck et les Kings en font également partie. Si c’était la NBA, nous pourrions regarder un blockbuster absolu avec Dubois, Hellebuyck, Vilardi et même Byfield impliqués, ainsi que des vétérans des Kings comme Viktor Arvidsson ou Alex Iafallo revenant pour faire travailler l’argent. La vérité, cependant? Le nombre d’équipes que Hellebuyck aiderait est plus proche de 30. Limiter la discussion à sept équipes vend sa qualité à découvert.

Les jours de Wheeler à Winnipeg semblent également comptés, que ce soit par le biais d’échanges – probablement avec une partie substantielle de son contrat conservée – ou d’un rachat. Je n’ai jamais pensé que Winnipeg voudrait poursuivre un rachat, pensant que les Jets ne voudraient pas dépenser de l’argent juste pour passer d’un bon joueur mais cher. D’un point de vue optique, j’ai pensé qu’un échange serait une façon plus propre, plus polie et plus fidèle au Nord d’aborder le problème. C’est peut-être une question de sémantique : si Wheeler déménage effectivement cet été, alors l’histoire parle d’une époque qui va et vient avec Winnipeg qui impressionne plus pendant son ascension que lorsque nous pensions tous qu’ils étaient censés être très bons. Je pense que Wheeler – un des 10 meilleurs joueurs à cinq contre cinq, à son apogée – en portera beaucoup.

Pour l’instant, il est trop tôt pour faire autre chose que répondre au grand nombre d’entre vous qui, je l’espère, auront remarqué que j’ai complètement exclu le nom de Mark Scheifele de cette discussion. Je pense que les pressions pour déplacer Scheifele ne sont pas aussi fortes que pour les trois joueurs susmentionnés. La présence de Scheifele offrirait une couverture au centre, protégeant les Jets contre la perte de Dubois pour un joueur (ou des joueurs) qui espèrent un jour être aussi bon que Dubois l’est maintenant. Bien que la capacité de Scheifele à électrifier s’accompagne également d’une tendance à frustrer par la force de sa volonté, il aide Winnipeg à gagner des matchs. Les Jets pourraient-ils explorer un contrat coûteux à court terme avec leur premier choix original de l’ère 2.0?

En termes simples, je ne suis pas aussi convaincu que Scheifele est sur le point de disparaître que je le suis pour les trois autres.

Pour l’instant, cependant, considérez la liste de Winnipeg avec les quatre membres des «quatre grands» expédiés cet été. Comme prévu, il y a des trous majeurs :

LW C RW Kyle Connor N° 1C Nikolaj Ehlers Cole Perfecti N° 2C Nino Niederreiter Morgan Baron Adam Lowry Mason Appleton David Gustafsson Kévin Stenlund N° 4 RW LD DR Josh Morrissey Dylan DeMelo Brenden Dillon Neal Pionk Dylan Samberg Nate Schmidt g N° 1G N° 2G

À ma connaissance, les Jets cherchent toujours une place en séries éliminatoires (et les revenus qui en découlent.) Ils voient la valeur de Josh Morrissey, Nikolaj Ehlers, Kyle Connor et de la prochaine vague de joueurs comme Cole Perfetti, Dylan Samberg , ainsi que des prospects comme Rutger McGroarty, Brad Lambert et bien d’autres. Je suppose que Winnipeg est plus susceptible de bricoler une équipe joker – ou d’essayer – que de s’engager à obtenir des contrats à terme ou à déplacer plus de joueurs clés au nom d’une reconstruction.

Si je louche bien, en mettant le nom de Scheifele dans l’une de ces cases rouge foncé et Vilardi (ou similaire) dans une autre, je peux voir une équipe éliminatoire si (et seulement si) le gardien de but tient. Je ne sais pas si cela signifie signer quelqu’un comme Joonas Korpisalo (ou un autre agent libre parmi les meilleurs gardiens de but), échanger contre quelqu’un comme Jeremy Swayman ou essayer d’utiliser Hellebuyck pour renvoyer l’un des meilleurs jeunes gardiens de but de la ligue. Carter Hart est un bon exemple ici car, à 24 ans, il n’a pas encore affiché les chiffres en livres sterling prévus pour lui lorsqu’il a fait irruption dans la ligue, mais il est toujours prévu qu’il devienne très bon. Il est également un mauvais exemple car, malgré la volonté des Flyers de le déplacer, il semble peu probable que Philadelphie soit prêt à «gagner maintenant» – ils ont signalé une reconstruction et ajouter Hellebuyck les déplacerait dans la direction opposée.

Pour moi, c’est pourquoi Dubois est peut-être la décision la plus urgente – je considère la préparation du repêchage comme le moment critique – mais Hellebuyck sera la plus importante. Les gardiens de calibre Vézina signés avec des contrats raisonnables sont des denrées rares. J’ai tendance à croire qu’échanger un gardien de but comme celui-là est une décision qui ne peut pas être gagné. Winnipeg semble obligé d’essayer. Pendant ce temps, la volonté de Dubois de poursuivre une signature et un échange et la capacité des Jets à acheter Scheifele sans s’engager à le déplacer immédiatement offrent des lueurs d’espoir que Winnipeg traversera son intersaison la plus troublée à ce jour et trouvera des joueurs de qualité quand tout sera dit et fait. .

(Photo de Connor Hellebuyck et Pierre-Luc Dubois : Darcy Finley / NHLI via Getty Images)