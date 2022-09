Ce qu’Intel a appris lorsqu’un ascenseur a détruit ses puces de superordinateur

Intel a de nombreux défis dans la fabrication de processeurs. Mais il en a découvert une nouvelle – des portes d’ascenseur dangereuses – lors du développement du Ponte Vecchio, le cerveau du processeur utilisé pour construire le supercalculateur Aurora.

Le personnel d’Intel déplaçait un tas de processeurs sur un chariot lorsqu’une porte d’ascenseur qui se fermait l’a renversé, Raja Kodurileader du groupe Intel’s Accelerated Computing Systems and Graphics, a déclaré mardi lors de la conférence Intel sur l’innovation.

Il n’a pas dit combien ont été ruinés, mais la perte a piqué parce qu’il s’agissait d’échantillons initiaux utilisés pour tester les performances et rechercher les problèmes. “Chacun d’entre eux à ce stade coûte cher”, a déclaré Koduri dans une interview. Avec des centaines d’étapes de fabrication, il faut des mois pour fabriquer une seule puce avancée.

La porte de l’ascenseur n’était pas qu’une déception ponctuelle. Cela a en fait révélé un problème qui faisait obstacle aux efforts d’Intel pour récupérer son leadership dans la fabrication de processeurs : l’erreur humaine.

Ponte Vecchio est un processeur gigantesque avec plus de 100 milliards de transistors, à peu près autant que n’importe quel processeur dans l’entreprise. Pour créer quelque chose d’aussi gros, Intel a utilisé ses méthodes de conditionnement avancées pour rassembler 47 tranches de silicium distinctes.

Mais cet emballage reposait sur des humains, des chariots et des ascenseurs qui sont beaucoup plus faillibles que les processus qu’Intel utilise généralement pour construire des puces.

Making Meteor Lake : plus d’automatisation, moins d’ascenseurs

En revanche, Intel utilise beaucoup plus d’automatisation pour l’emballage avancé sous-jacent à son processeur PC 2023, nommé Meteor Lake. Les éléments de Meteor Lake, appelés chiplets, seront réunis en un seul processeur dans la nouvelle usine de fabrication d’emballages avancés d’Intel, ou fab, près de Portland, Oregon, a déclaré Koduri.

Le processeur Ponte Vecchio est conçu pour accélérer des tâches telles que les calculs scientifiques, les graphiques et l’intelligence artificielle. Il s’appelle désormais officiellement le GPU du centre de données d’Intel. Seul le supercalculateur Aurora obtient les processeurs maintenant, mais Intel prévoit de les vendre plus largement à partir de 2023, a déclaré Koduri. Ils concurrencent principalement les nouvelles unités de traitement graphique Hopper H100 de Nvidia.

Les supercalculateurs sont importants, mais Meteor Lake est plus important pour le destin d’Intel. Les processeurs PC sont l’une des plus grandes gammes de produits de l’entreprise, et ses rivaux AMD et Apple sont devenus plus compétitifs.

Avec Meteor Lake, Intel construit certaines des puces avec son propre nouveau processus de fabrication Intel 4, une étape clé dans les efforts de l’entreprise pour reprendre le leadership perdu au profit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et de Samsung.

Mais avec une technologie de packaging avancée appelée Foveros, Intel relie également ces chiplets avec d’autres de TSMC. Les méthodes de conditionnement avancées permettent à Intel de faire progresser certains éléments du processeur plus rapidement tout en réduisant les coûts des autres.

Ponte Vecchio utilise Foveros et une autre technologie de conditionnement d’Intel appelée EMIB. Là où Foveros empile les chiplets les uns sur les autres comme des crêpes, EMIB relie leurs bords côte à côte avec des liaisons à haut débit. EMIB est la clé d’un autre processeur Intel – sa puce Sapphire Rapids qui arrivera sur les serveurs en 2023.

Stephen Shankland/Crumpe



Lors de la conception du Ponte Vecchio, Intel s’attendait à des problèmes d’emballage. Mais l’entreprise a été surprise de la facilité avec laquelle cela a fonctionné.

“Ce qui nous inquiétait le plus, c’était l’emballage avancé”, mais les 47 puces se sont bien déroulées, a déclaré Koduri lors d’une conférence de presse. Les problèmes provenaient de problèmes banals comme un bogue dans le système de communication PCI Express.

Ce résultat a aidé à convaincre Intel qu’il pouvait utiliser un emballage avancé pour un processeur critique comme Meteor Lake.

“Cela nous a donné beaucoup de confiance pour les produits à volume plus élevé pour faire des emballages avancés”, a déclaré Koduri.