Ce qu’ils ont fait de mal et ce que cela signifie

Vendredi, la Juventus a été reconnue coupable d’irrégularités de transfert et a amassé 15 points par le tribunal sportif de l’Association italienne de football, une décision qui les fait passer de la troisième place à la table médiane. Onze directeurs actuels ou anciens de la Juventus ont également été bannis, dont l’ancien président Andrea Agnelli (deux ans), l’ancien directeur du football Fabio Paratici, qui est maintenant à Tottenham Hotspur (2 ans et demi) et le directeur sportif Federico Cherubini (16 mois).

C’est un énorme coup dur pour le club turinois, alors voici un Q&A pour lui donner un sens.

Q : De quoi exactement ont-ils été reconnus coupables ?

R: Essentiellement des transferts d’ingénierie, généralement des accords d’échange, où peu ou pas d’argent a changé de mains, mais le club en a tiré un avantage comptable (sur papier).

Choix de l’éditeur 2 Connexe

C’est la magie de l’amortissement. Si vous déchargez un joueur dans un autre club pour, disons, 10 millions de frais, vous enregistrez ces 10 millions comme revenus. Mais si vous dépensez 10 millions pour acquérir un joueur et qu’il signe, disons, un contrat de cinq ans, vous pouvez répartir ces 10 millions uniformément sur la durée du contrat.

Q : Donc, si j’achète un gars pour 10 millions et que j’en décharge un autre pour 10 millions, j’ai comme par magie réalisé un bénéfice de 8 millions ? Dix millions en entrée et deux millions en sortie, parce que j’étale le coût de 10 millions sur cinq ans ?

R : Sur papier, oui. Dans la vraie vie, non. Et, bien sûr, vous devez toujours comptabiliser 2 millions chaque année pendant la durée du contrat. Mais à court terme, dans votre scénario, vous pouvez afficher une plus-value de 8 millions.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Ce n’est pas illégal et c’est ainsi que presque tous les clubs européens tiennent leurs comptes. Le problème survient lorsque deux clubs concluent un accord d’échange et gonflent la valeur des joueurs impliqués. Officiellement, ce sont deux accords distincts, mais en pratique, ils se reflètent et comme aucun argent ne change de mains, vous pouvez attribuer la valeur que vous souhaitez au joueur.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si vous acquérez un joueur pour 100 millions et transférez un joueur dans le même club pour 100 millions, alors — hop ! — vous avez gagné 80 millions (et l’autre club aussi).

Q : La Juventus n’a-t-elle pas déjà été inculpée et innocentée ?

R : Oui, eux et huit autres clubs (Gênes, Sampdoria, Empoli, Pro Vercelli, Novare, Pescara, Parme et Pise) ont été inculpés et finalement blanchis. Ils ont fait valoir avec succès que personne ne peut évaluer objectivement un joueur et, par conséquent, personne ne peut dire que les frais de transfert – ou, plus précisément, l’évaluation que vous attribuez à un joueur lors d’un échange – sont gonflés. En d’autres termes, un joueur vaut ce que le marché jouera, et le tribunal était d’accord avec lui.

Q : Alors, pourquoi le dossier a-t-il été rouvert ? Cela ressemble à un double péril pour moi, être jugé deux fois pour le même crime…

R : Les procureurs ont accepté avec succès de rouvrir l’affaire parce qu’ils disent que de nouvelles preuves sont apparues. Cette preuve provient d’une enquête criminelle distincte connue sous le nom de Prisma, et l’allégation est que non seulement ils ont créé ces accords d’échange frauduleux à des évaluations gonflées, mais cela faisait partie d’une tentative systématique de cuisiner les livres. Oh, et selon les écoutes téléphoniques et les preuves écrites (y compris les notes manuscrites), ils savaient que ce qu’ils faisaient n’était pas correct.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI, JAN. 21 (toutes les heures ET)

• Celtic contre Morton (7h10)

• Coventry contre Norwich (7h25)

• Vallecano contre Sociedad (7h50)

• Union contre Hoffenheim (9h20)

• Birmingham contre Preston (9h55)

• Espanyol contre Betis (10h05)

• Atlético contre Valladolid (12h20)

• St. Johnstone contre Rangers (12h25)

• PSV contre Vitesse (13h55)

• Séville vs Cadix (14h50) DIMANCHE, JAN. 22 (toutes les heures ET)

• Sunderland contre Boro (6h55)

• Anvers contre Liège (7h25)

• Villarreal vs Gérone (7h50)

• Feyenoord contre Ajax (8h25)

• Hibernian contre Hearts (8h55)

• Dortmund vs Augsbourg (9h20)

• Elche contre Osasuna (10h05)

• Gladbach contre Leverkusen (11h20)

• Barcelone contre Getafe (12h20)

• Bruges vs Charleroi (12h25)

• Athletic vs Real Madrid (14h50)

Il s’agit d’une enquête pénale car la Juventus est cotée à la Bourse italienne et a des exigences strictes en matière de déclaration – selon les enquêteurs, cela équivaut à une fraude comptable. Les procureurs sportifs n’avaient pas ces preuves à leur disposition lorsqu’ils ont innocenté la Juve et les autres clubs, d’où la réouverture de l’affaire.

Q : OK, mais si deux clubs s’engagent dans un accord d’échange frauduleux pour cuisiner les livres, ne devraient-ils pas tous les deux être punis ?

R : C’est une bonne question, et c’est un autre élément de la défense de la Juve, avec le fait qu’ils en ont déjà été débarrassés. Sur la base des procédures judiciaires, la différence semble être le nombre de ces transactions, le fait qu’ils pensent avoir des preuves – grâce à l’enquête Prisma – qu’elles étaient apparemment systématiques et planifiées, et qu’ils savaient que c’était mal .

Cela dit, il y a d’autres clubs qui apparaissent dans les preuves recueillies par Prisma – pas seulement les huit premiers qui ont été blanchis – et qui pourraient encore être inculpés. Certaines des conversations suggèrent qu’eux aussi savaient que ce qu’ils faisaient n’était pas honnête.

Q : Je ne comprends toujours pas. Si, comme le dit la Juve, aucune règle ne l’empêche, pourquoi devraient-ils être punis ?

R : Eh bien, il n’y a pas de règle spécifique dans le domaine sportif. Il existe une règle spécifique concernant la transparence avec les actionnaires, surtout si vous êtes un club coté, même si cela relève de l’enquête pénale.

Les procureurs soutiennent également qu’ils ont violé l’article 4 des règles de la FA italienne, qui couvre l’équité et la probité, et l’article 31, qui couvre la fausse comptabilité. (Cela, pourrait dire la Juve, soulève la question : si ces accords ne sont pas illégaux, comment peuvent-ils constituer une fausse comptabilité ?)

La Juventus fait face à une route difficile après avoir été reconnue coupable d’irrégularités de transfert. Visionhaus/Getty Images

Q : Alors, que se passe-t-il ensuite ?

R : La Juve attendra les “raisons écrites” soutenant l’argument du tribunal dans la détermination de la peine. Ensuite, ils feront appel auprès du Conseil italien de garantie du sport, qui est essentiellement la plus haute juridiction. Ils ne jugeront pas au mérite, ils jugeront simplement si le tribunal sportif a suivi les procédures et appliqué correctement ses propres règles. Cela signifie qu’ils peuvent soit confirmer la peine, soit l’annuler, ils ne peuvent pas, par exemple, donner à la Juventus une réduction de peine.

Si le jugement est confirmé, la Juve aura un dernier coup devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne. Mais ça va être une période chargée pour leurs avocats, car il y a plusieurs enquêtes en cours…

Q : Tels que ?

R : Eh bien, il y a l’enquête Prisma elle-même, qui pourrait théoriquement conduire à une peine privative de liberté. Cela ne couvre pas seulement les prétendues irrégularités systématiques de transfert ; il couvre également la fausse comptabilité sur les réductions de salaire subies par les joueurs pendant COVID.

Essentiellement, il a été officiellement rapporté que les joueurs se sont portés volontaires pour renoncer à quatre mois de salaire alors qu’en réalité, selon l’allégation, la plupart avaient des accords parallèles pour récupérer une partie de ces salaires. Cela a permis à la Juventus de déplacer les coûts d’une période comptable à l’autre.

À certains égards, cette enquête est plus sérieuse car il s’agit d’une enquête criminelle et la Juventus est cotée à la Bourse italienne, ce qui signifie qu’elle a des exigences de déclaration plus strictes. C’est pourquoi la famille Agnelli a remplacé tout son conseil d’administration en novembre. C’est une enquête criminelle, et ils pourraient également faire l’objet d’une enquête sportive à ce sujet.

Ensuite, il y a le fait qu’ils font l’objet d’une enquête de la part de l’UEFA pour d’éventuelles violations du fair-play financier. S’ils se livraient à une fausse comptabilité pour répondre aux exigences du FFP au cours des années précédentes, ils pourraient également être sanctionnés pour cela.

DIFFUSEZ ESPN FC QUOTIDIEN SUR ESPN + Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Enfin, l’enquête Prisma a révélé des questions concernant les accords d’échange avec d’autres clubs qui n’étaient pas couvertes par cette enquête car ils n’étaient pas au courant des preuves à l’époque. Cela pourrait également entraîner de nouvelles accusations.

Q : Une chose que je ne comprends pas, c’est pourquoi, si l’accusation a demandé une peine de neuf points, le tribunal a fini par prononcer une peine encore plus sévère, les ramenant de 15 points…

A : Ouais, ça me semble un peu étrange. L’explication, apparemment, était que pour que la peine ait un sens, elle devait avoir un impact significatif sur le club – suffisamment pour lui refuser, disons, une place en Ligue des champions. Lorsqu’ils ont été inculpés, neuf points semblaient suffisants. Ensuite, ils ont enchaîné avec de bons résultats et ont gravi les échelons, de sorte que le terrain était encore plus dur.

Je suppose que parce qu’il n’y a pas de précédent clair ou de jurisprudence à cet égard, ils ont estimé que rien ne les empêchait d’aller plus loin. Mais il est certainement inhabituel pour un juge d’aller au-delà de la demande des procureurs.

Q : Et quelles sont les implications sur le terrain ?

R : Pas bon. La Juventus a enregistré des pertes record en Serie A de plus de 250 millions de dollars l’année dernière, battant son propre record de la saison précédente de 210 millions de dollars. Une partie de cela, évidemment, était COVID, mais gardez à l’esprit que ces pertes s’accompagnent des avantages de ces transactions prétendument douteuses. Si la pénalité signifie qu’ils ne seront pas en Ligue des champions la saison prochaine – et il sera très difficile de rattraper 15 points sur le terrain – alors c’est une nouvelle perte de revenus.

Oh, et les actionnaires de la Juve ont déjà injecté quelque 700 millions d’euros de nouveaux capitaux ces dernières années.

C’est en partie la raison pour laquelle le nouveau président de la Juve, Gianluca Ferrero, a clairement indiqué qu’il allait être beaucoup plus rigoureux à l’avenir. Et cela se traduira probablement par une plus grande dépendance à l’académie des jeunes et, bien sûr, moins de dépenses.

Q : Un dernier point pour les fans de Tottenham : qu’arrive-t-il à Fabio Paratici, qui est maintenant le directeur général des Spurs en charge des transferts ?

A: Eh bien, d’abord, il lui reste ces deux appels, donc vous êtes innocent jusqu’à preuve du contraire. Son interdiction n’entrera probablement pas en vigueur tant qu’il n’aura pas épuisé ces recours. Si l’interdiction est maintenue, cela dépendra également de la décision de la FIFA et de l’UEFA de prolonger l’interdiction dans le monde entier et cela reste à voir.

Bien sûr, toute cette affaire ne lui rend pas service, donc cela dépend vraiment du club et de ce qu’ils pensent de lui, s’il est innocenté.