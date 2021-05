Ce qu’ils ont dit sur le mariage

Vous avez peut-être entendu le halètement collectif lorsque Bill Gates et Melinda Gates ont annoncé qu’ils se séparaient.

Cela pourrait être en partie Parce que le co-fondateur de Microsoft est classé n ° 4 sur la liste des milliardaires Forbes avec une valeur nette de 124 milliards de dollars, tous les yeux sont donc rivés sur la façon dont un règlement pourrait se dérouler. Mais certains fans ont cru le couple puissant était riche en amour durable ainsi qu’en finances.

Ensemble pendant plus de 27 ans, le duo a coprésidé la Fondation Bill & Melinda Gates, a élevé trois enfants et parlé de leur partenariat égal conduisant à un mariage durable.

«Nous sommes des partenaires dans les deux sens que les gens utilisent le mot ces jours-ci: à la maison et au travail», a déclaré Bill Gates, 65 ans, dans une lettre annuelle 2018 de GatesNotes.

Lundi, le couple a partagé un déclaration conjointe sur Twitter annonçant leur décision de mettre fin à leur mariage.

«Nous continuons de partager notre conviction en cette mission et nous continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie», ont-ils écrit.

Voici un aperçu de ce que le couple a dit à propos de leur mariage.

Sur la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois

Le couple s’est rencontré en 1987 lorsqu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre lors d’un dîner d’affaires à New York après que Melinda Gates soit devenue chef de produit chez Microsoft.

Le philanthrope, 56 ans, a partagé plus d’informations sur sa rencontre dans la série de trois épisodes 2019 de Netflix « Dans le cerveau de Bill. »

« Il était drôle et très énergique », a-t-elle déclaré à propos de leur première conversation, ajoutant qu’elle avait refusé sa demande d’aller danser avec des amis en fin de soirée.

Des mois plus tard, quand ils se sont croisés dans un parking, elle a dit que son futur mari lui avait demandé si elle «voudriez-vous sortir avec moi deux semaines à partir de vendredi soir». Elle lui a dit que ce n’était pas assez spontané pour elle – alors il l’a appelée une heure plus tard et lui a dit: « Eh bien, est-ce que c’est assez spontané pour toi? »

Ils se sont mariés en 1994 à Hawaï.

Sur la décision de se marier

Plus a été révélé sur la relation du couple dans « Inside Bill’s Brain », y compris que Bill Gates était si sérieux au sujet du mariage qu’il avait fait une liste des avantages et des inconvénients de l’engagement.

« Vous savez, nous nous soucions beaucoup l’un de l’autre et il n’y avait que deux possibilités: soit nous allions rompre, soit nous allions nous marier », a-t-il déclaré.

«Il devait prendre une décision», dit sa femme, notant le moment où elle est entrée dans sa chambre et qu’il faisait la liste. «Son tableau blanc avait les avantages et les inconvénients de se marier», a-t-elle partagé en riant.

« Bill voulait se marier, mais il ne savait pas s’il pouvait réellement s’y engager et avoir Microsoft », a-t-elle déclaré.

Mais après environ un an, « à notre grande surprise, certainement ma surprise, nous avons dit: » Hé, je t’aime. » » il a dit. «Et elle a dit qu’elle m’aimait et puis c’était comme, ‘Wow, et maintenant que va-t-il se passer?’ «

D’avoir une « égalité totale » les uns avec les autres

Dans son livre de 2019, « The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World », Melinda Gates a écrit sur la façon dont son mari a commencé à conduire l’une de leurs filles à la maternelle, inspirant d’autres épouses à demander à leurs maris de participer aux dépose matinale .

Ils « n’avaient pas tout à fait raison au début » lorsqu’il s’agissait de répartir les tâches ménagères ou les tâches, a-t-elle déclaré dans une interview avec USA TODAY.

«Si souvent, nous supposons – à la fois les femmes et les hommes dans le mariage – que les choses incombent à la mère. J’essayais de montrer comment je devais regarder ces problèmes et je devais nommer ma vérité à mon mari pour que nous soyons capable de changer », dit-elle. «Je pense que les gens ont une certaine vision de Bill, car il était un PDG très chargé à la tête de Microsoft. Je pense que les gens doivent penser: ‘Eh bien, Melinda ne doit pas vraiment être à égalité avec Bill.’ En fait, j’ai une égalité totale avec Bill. Mais il nous a fallu un certain temps pour y arriver. «

Sur la division du travail non rémunéré

L’auteur a parlé davantage des tâches ménagères dans une interview d’avril 2019 avec Business Insider.

« Un soir, j’ai réalisé que j’étais encore dans la cuisine 10, 15 minutes après que tout le monde fasse les choses de dernière minute », a-t-elle déclaré à la publication. « Parfois, au moment où ma frustration ou ma colère sort. Alors un soir, nous nous sommes levés après le dîner et les gens de la famille ont commencé à fondre, comme, ils montent à l’étage. Alors, la main sur mes hanches, je suis, comme, «Personne ne quitte la cuisine avant que je quitte la cuisine! «

Le couple a également divisé le travail non rémunéré nécessaire pour faire avancer un ménage, a-t-elle déclaré à l’époque.

Sur les désaccords

Le couple a réfléchi à la collaboration dans sa lettre annuelle GatesNotes de 2018, y compris la façon dont ils gèrent les désaccords.

«Nous sommes d’accord sur des valeurs de base. Pour notre mariage, les parents de Bill nous ont donné une sculpture de deux oiseaux côte à côte, regardant l’horizon, et elle est toujours devant notre maison. J’y pense tout le temps, car fondamentalement nous ‘ vous regardez dans la même direction », a déclaré Melinda Gates.

«Deuxièmement, Bill est très ouvert d’esprit, ce qui n’est pas nécessairement la façon dont les gens le perçoivent», a-t-elle déclaré. «J’adore Bill parce qu’il a un bon cœur, écoute les autres et se laisse émouvoir par ce qu’ils disent.

Son mari a accepté. « Comme elle le dit, nos valeurs communes nous servent bien. Nous sommes d’accord sur les grandes questions. Nos désaccords occasionnels ces jours-ci concernent des tactiques. Parce que je suis une personnalité publique depuis plus longtemps et que je suis un homme, certaines personnes supposent que je Je prends les grandes décisions. Cela n’a jamais été le cas. »

Sur leur accord sur son ex-petite amie

Dans un exposé du magazine Time de 2001 sur le développeur de logiciels, Bill Gates a révélé qu’il était toujours «ami proche» de l’ex-petite amie et femme d’affaires Ann Winblad et que les deux partaient en vacances ensemble chaque année – un accord qu’il avait conclu avec sa femme.

« Nous pouvons jouer au putt-putt tout en discutant de la biotechnologie », a déclaré Gates. Winblad a ajouté: « Nous partageons nos pensées sur le monde et nous-mêmes. »

Après la rupture du couple en 1987, Winblad a donné à Bill Gates son approbation pour épouser Melinda Gates, a-t-il partagé.

« J’ai dit qu’elle serait un bon match pour lui parce qu’elle avait de l’endurance intellectuelle », a déclaré Winblad.