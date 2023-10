Il a fallu un touché de dernière minute après une interception tardive, mais les Seahawks de Seattle ont réussi à repartir avec une victoire de 24-20 contre les Browns de Cleveland dimanche pour passer à 5-2 et à la première place de la NFC Ouest.

Voici un peu ce que les joueurs clés des Seahawks ainsi que l’entraîneur-chef Pete Carroll ont dit à propos de la victoire et de certains des plus grands moments du match.

L’interception de l’amour avec l’aide d’Adams

Alors que les Browns cherchaient à mettre le match de côté à la fin du quatrième quart, le quart-arrière des Browns, PJ Walker, a reculé pour passer en troisième et troisième avec 2:04 à jouer.

La sécurité Jamal Adams a fait un blitz sur le jeu, et bien qu’il n’ait pas réussi à atteindre Walker pour le sac ou à mettre la main sur le ballon, il a dévié la passe avec sa tête. Après que le ballon soit resté en l’air pendant quelques secondes, il a atterri dans les bras de son collègue de sécurité Julian Love.

NOTRE BALLE ! 📺 RENARD pic.twitter.com/J0XWeEZgy3 – Seahawks de Seattle (@Seahawks) 29 octobre 2023

« Oh mon Dieu, c’était dans l’air depuis toujours. Au début, je me demandais comment c’était arrivé là-bas », a déclaré Love.

Carroll, Adams et Love ont tous crédité le coordinateur défensif Clint Hurtt pour l’appel de jeu sur ce jeu, et Love a crédité Adams pour avoir organisé cette reprise.

« Il était comme un Ronaldo de premier ordre là-bas. Ce jeu était tout à l’honneur de (Adams) », a déclaré Love à propos de la tête. «… S’il ne fait pas pression comme il le fait, ce jeu n’aura jamais lieu et qui sait quoi à la fin du match. »

“Heureusement, Jamal Adams arrive tête première pour récupérer le ballon”, a-t-il déclaré plus tard.

Carroll a ajouté : « (Adams) a compris comment quitter ses pieds et entrer en contact avec le ballon… Pour que Julian vienne et fasse un gros jeu, nous leur avons volé l’opportunité avec ce jeu. »

Jordyn Brooks et Boye Mafe émergent comme les clés de la défense des Seahawks

Alors que Love disait que le jeu d’Adams ressemblait à la star du football Ronaldo, Adams lui-même a fait référence à une autre superstar de l’autre jeu appelé football : Messi. Il a déclaré plus tard qu’il était simplement heureux d’aider l’équipe à remporter la victoire.

« Je venais sur un blitz… Il fallait que quelque chose se produise. De toute évidence, nous devions faire bouger les choses », a déclaré Adams, ajoutant plus tard : « Juste reconnaissant, mec… Je veux juste faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner.

Cette interception a mis en place l’offensive des Seahawks de Seattle avec un terrain court, et Geno Smith and Co. a rapidement parcouru le terrain et a marqué le touché du feu vert.

“C’était dans l’air depuis longtemps, je suis juste content que nous l’ayons réussi”, a déclaré Adams. “J’ai changé de jeu, renversé le terrain et notre attaque s’est effondrée et a mis en place un (sacré) entraînement pour marquer.”

Le dernier TD des Seahawks de Seattle

Les Seahawks ont bien commencé le match en attaque, marquant 17 points lors de leurs trois premiers entraînements. Mais au cours de leurs huit entraînements suivants, Seattle n’a récolté que 126 verges et deux interceptions sans réussir à marquer.

C’était jusqu’à ce que Smith et l’offensive aient une autre chance à moins de 2 minutes de la fin.

Après quelques réussites, Seattle a été placé dans la zone rouge, Smith a trouvé Jaxon Smith-Njigba sur un écran à bulles, et la recrue a obtenu un gros bloc et a trouvé la zone des buts.

MERCI JSN! 📺 RENARD pic.twitter.com/oCb4bg8YMb – Seahawks de Seattle (@Seahawks) 29 octobre 2023

“Ils ont bombardé le créneau et Jaxon a fait un ajustement sur son itinéraire et il a fait un excellent travail pour y parvenir”, a déclaré Smith. « J’ai pu lui envoyer le ballon dans l’espace – c’est un joueur vraiment dynamique dans l’espace… Grand pour (Smith-Njigba), grand pour l’équipe. C’est gros de remporter cette victoire. »

« JSN » a déclaré que les Seahawks travaillaient beaucoup sur ces exercices de 2 minutes et que malgré quelques difficultés offensives antérieures, il savait qu’ils s’en sortiraient.

Il a crédité le receveur DK Metcalf du bloc clé sur son score.

“C’est son touché autant que le mien”, a déclaré Smith-Njigba. « Nous devons tourner sur tous les cylindres pour être les meilleurs… et il le prêche. »

Carroll, qui est connu pour souligner l’importance de terminer les matchs, était ravi de la façon dont Smith et l’offensive ont fait le travail tardivement.

«Nous avons si bien commencé. Nous avions l’air si bons au début et nous n’arrivions pas à trouver le rythme et c’est parce qu’ils sont bons. Ils sont vraiment bons », a-t-il déclaré à propos des Browns. “… L’exécution finale qui vous permet de remporter la victoire, nous en sommes très fiers.”

Smith a crédité le receveur Tyler Lockett et le vétéran joueur de ligne offensive Jason Peters, qui a fait ses débuts avec son équipe dimanche après avoir passé une période prolongée dans l’équipe d’entraînement, pour avoir parlé à l’offensive et avoir adopté une bonne mentalité.

“Il faut beaucoup de résilience et un groupe de gars qui se battent jusqu’au bout et y croient”, a déclaré Smith.

“Il a trouvé un moyen de nous faire démarrer en beauté et nous avions fière allure, puis quand il le fallait et que nous devions l’avoir, il nous a emmenés sur le terrain et nous marquons”, a déclaré Carroll à propos de la journée de Smith. “Il y a des trucs entre les deux… Il a des jeux pour mieux jouer… J’aime la façon dont il joue et la façon dont il nous mène.”

Smith a complété 23 des 37 passes pour 254 verges avec deux touchés et deux interceptions. Il a donné son évaluation de sa performance après le match.

« Enlevez deux jeux, trois jeux et nous parlons d’un très bon match. Mais évidemment, vous ne pouvez pas les éliminer. Ces choses arrivent », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose dans lequel j’ai essayé de m’améliorer… Notre équipe est tellement décousue que nous trouvons des moyens de gagner quoi qu’il arrive. Si je peux jouer à la hauteur de mes capacités, à la hauteur de mon niveau, qui sait ce que nous pouvons être. Parce que nous sommes l’une des meilleures équipes de football si nous jouons bien.

Smith a crédité la défense de Cleveland, qui est entrée dans la journée 10e pour les points alloués et première pour les verges allouées, pour avoir réalisé des jeux, notamment sur ses deux interceptions.

“Ils ont juste réalisé de superbes jeux… C’est la NFL et l’une des meilleures défenses du football… Quand vous avez ce genre de batailles, ça va être un va-et-vient”, a déclaré Smith.

La défense de Seattle a beaucoup mieux joué au cours des dernières semaines, et l’interception a permis à Smith de donner le feu vert à la passe de touché à JSN. Il a dit que c’était important de récompenser le jeu de la défense avec son touché de dernière minute.

“Notre défense joue un football léger et nous devons continuer à récompenser ces gars-là parce qu’ils sont vraiment l’une des meilleures défenses du football, et nous avons une chance chaque semaine lorsque nous avons ce genre de défense”, a-t-il déclaré. dit. “Nous savons qu’une fois que nous prendrons l’avantage et que nous marquerons des points, ils seront capables de passer la course… Si nous pouvons être cohérents et continuer à marquer des points, nous serons plutôt bons.”

Adams a utilisé le mot « courage » pour décrire comment Smith a terminé le match.

« Juste du courage. Persévérance. Et juste la finition. C’est ce que nous prêchons ici. Nous n’en sortons jamais jusqu’à ce que le moment soit venu », a déclaré Adams.

Problèmes avec l’écran

Les Browns ont bien déplacé le ballon tout en étant menés par Walker, le quart-arrière n°2 de l’équipe, et le jeu sur écran en était une des principales raisons.

Love a déclaré que les Browns avaient peut-être la meilleure ligne offensive du football ainsi que des joueurs très talentueux.

« Nous savions ce qui allait se passer, mais ils ont réussi à l’exécuter. Ils avaient de nouveaux looks, et c’est une bonne équipe de football », a-t-il déclaré. «… Ce n’est qu’un élément de base. C’est formidable de remporter une victoire après avoir exécuté autant d’écrans comme ils l’ont fait. Maintenant, nous devons apprendre et progresser.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les Seahawks avaient vu dans le jeu sur écran des Browns, le secondeur Jordyn Brooks a été direct.

« C’est ça le problème, nous ne le voyions pas. Ils ont fait du bon travail en gérant les écrans aujourd’hui », a-t-il déclaré. “… C’est un domaine dans lequel nous devons nous améliorer.”

Carroll a été déçu par l’incapacité de Seattle à arrêter de nombreux écrans des Browns.

“Ils nous ont juste surpassés, donc nous devons faire beaucoup mieux là-bas”, a-t-il déclaré.

Seattle en première place

Les Seahawks ont quand même remporté la victoire malgré ces problèmes d’écran, et ils occupent désormais la première place de la NFC Ouest après la défaite des 49ers de San Francisco dimanche contre les Bengals de Cincinnati.

“Nous comprenons ce que signifie gagner dans cette ligue et c’est l’objectif que nous nous sommes fixé, gagner la NFC Ouest… Cela m’a été dit très tôt lorsque j’ai signé”, a déclaré Love. “… C’est une longue saison et c’est bien d’être au sommet en ce moment, mais il reste beaucoup de matchs de division et beaucoup de matchs.”

L’entraîneur-chef a ajouté : « Vers la moitié de la saison, nous sommes en assez bonne forme. Et nous continuons de croître… Nous devons simplement continuer de croître.

