Pour la 10e fois au cours des 20 dernières saisons, le train hype qui se dirige vers le Super Bowl dimanche est chargé d’histoires de Tom Brady.

À ce stade, la plupart des Américains sont intimement familiers avec le «GOAT», qu’ils soient conscients de ses nombreuses bagues, de ses records de passage, de son arc NFL, de sa présence sur les réseaux sociaux, de ses préférences alimentaires, de scandales occasionnels ou de sa femme mannequin Gisele Bündchen .

Brady lui-même semble toujours maniaque de continuer à forger son héritage de football inégalé, le nouveau quart-arrière (ish) des Buccaneers de Tampa Bay pratiquant toujours très bien le «Patriot Way» à certains égards.

« Tant que je joue, je veux m’améliorer et m’améliorer », a-t-il déclaré cette semaine. « Et je pense que l’année prochaine sera bien meilleure que cette année. J’ai l’impression d’être dans un bien meilleur état mental, et je vais m’entraîner beaucoup mieux cette année, physiquement.

« Je sais que dès que ce match se termine, nous sommes à la saison prochaine. »

Et pendant que je cherchais l’histoire suivante, j’ai demandé aux gens du paysage du Super Bowl 55 leurs impressions sur Brady – au-delà de ses aspects plus familiers.

Voici certaines choses qu’ils ont dites à USA TODAY Sports que vous ne savez peut-être pas sur Tom Brady:

L’entraîneur des boucaniers Bruce Arians

«Je pense que la chose la plus importante avec Tom est qu’il n’est qu’un des gars. Tant que vous n’êtes pas avec un gars de sa stature, vous ne connaissez vraiment pas sa personnalité au quotidien. Il est fantastiquement l’un des gars, et il fait un excellent travail en travaillant avec des joueurs plus jeunes et plus âgés. C’est comme avoir un autre entraîneur sur le terrain, et ça a été fantastique.

Analyste CBS et ancien WR Nate Burleson

« (O) ne chose que nous ne disons pas souvent, cela peut sembler un peu cliché – il pourrait être le joueur le plus coachable de tous les temps. Et pensez-y, aussi génial qu’il soit, il est aussi l’un des meilleurs quart-arrière du système de tous les temps. – et ce n’est pas un problème pour lui. C’est quelqu’un qui, au cours de sa carrière en Nouvelle-Angleterre, a pris son système, et il l’a appris comme une poche de main. Et tout ce qui lui a été ajouté, il juste utilisé cela – utilisé cela dans les jeux qui étaient en jeu.

«J’ai entendu une fois que la véritable humilité est de pouvoir accepter les critiques aussi gracieusement que nous acceptons les compliments. Maintenant, Tom Brady est toujours complimenté parce qu’il le mérite, et il a travaillé son bout pour cela. Mais, chaque fois qu’il est critiqué, il l’accepte. ainsi que. »

Bill Cowher, analyste de CBS et ancien entraîneur des Steelers

« Aller contre Tom Brady dans (deux) matchs de championnat dans l’AFC, sa préparation est sans égal. Ce qu’il fait en termes de leadership – absolument là. Quand vous allez contre Tom Brady, il est imperturbable. Et je suis assis ici en tant que coordinateur défensif et essayez de lui lancer différentes choses – sa patience, sa concentration, sa capacité à rester ainsi pendant 60 minutes, il se fâche et il est émotif, mais c’est un gars concentré avec un sens du but.

« Il travaille sur les petites choses, les détails, et pourtant son humilité parle d’elle-même dans tout ce qu’il a fait. Il est le visage de votre équipe, il donne l’exemple, et c’est pourquoi il est ce qu’il est. »

Analyste CBS et ancien QB Boomer Esiason

« Pour moi, c’est le dévouement honnêtement. Je n’ai jamais rien vu de tel. Je le compare au moment où Peyton Manning est allé à Denver et a appris à cette organisation comment gagner. (Brady) a choisi les Buccaneers de Tampa Bay, je pense que c’était le cas. beaucoup à voir avec leur alignement, et cela a certainement beaucoup à voir avec leur entraîneur, Bruce Arians. Et je me souviens avoir repensé à la semaine 1, semaine 2, ils n’ont pas eu le meilleur départ, et nous ‘ Vous vous demandez tous pourquoi c’était le cas Et maintenant nous découvrons que le père de Tom Brady était à l’hôpital avec COVID-19 – je ne peux même pas imaginer ce que cela a dû être pour lui.

« Il leur a fallu un certain temps pour essayer de comprendre qui il était, ce qu’ils voulaient vraiment faire avec lui et comment il se sentirait plus à l’aise. … Mais ce qui est remarquable pour moi, c’est le dévouement au métier à faire. sûr qu’il est toujours au sommet de son art et à quel point il est intelligent et comment il affecte tous les autres avec qui il joue. «

Buccaneers WR Mike Evans

« Ajouter un QB de son calibre, c’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ce ne sont que de petites réunions ici et là. Des réunions supplémentaires pour s’assurer que tout est bien réglé et que tout le monde sait ce qu’ils font dans les jeux – s’assurer que les questions de tout le monde sont (répondues). «

Buccaneers TE Rob Gronkowski

« Sa dynamique d’entraîneur qu’il apporte à la table – vous ne voyez pas cela dans le score de la boîte, vous ne voyez pas cela sur le terrain (le jour du match). Quand il s’entraîne, il entraîne des gens, il entraîne des joueurs. et pas seulement pour lui-même. C’est toujours dans l’intérêt de l’équipe – il aide les gars à passer au niveau suivant, juste pour que l’équipe puisse être meilleure dans l’ensemble, peut être plus forte. Il apporte tellement de cela à la table, et vous ne le voyez jamais à moins que vous ne fassiez partie de l’organisation. «

Les boucaniers C Ryan Jensen

«Il y a une raison pour laquelle il a eu autant de succès dans cette ligue au cours des 20 dernières années. Juste la façon dont il travaille et attaque tous les jours, c’est incroyable qu’il puisse garder ce rythme. C’est donc génial pour une équipe de voir comment il travaille et comment il fonctionne au quotidien. Et c’est très addictif pour les autres gars de commencer à suivre un gars qui joue de cette façon et s’entraîne de cette façon.

Chefs DB Tyrann Mathieu

« Il est tellement prêt. Je pense que toute la saison, il était sur le point, surtout avec tout le bruit qu’ils avaient au début de la saison, lui ne jetant pas le ballon sur le terrain ou ne frappant pas ces tirs. Même quand il a du mal dans certaines moitiés de certains matchs. , il trouve toujours un moyen de remettre son équipe dedans. Je dirais probablement que c’est l’une des choses que j’admire le plus chez lui – mais je déteste aussi ça, parce que je suis un défenseur et, vous savez, quand vous vous avez 20 points ou trois points et vous lui rendez le ballon, il a toujours une chance de remettre son équipe dedans, mais c’est une des choses que j’apprécie chez lui.

« Je pense que la plupart des gens, quand vous le regardez, se disent qu’il n’est pas ce grand athlète de quart-arrière. Mais je pense que l’une des choses qui le sépare est vraiment son avantage compétitif. … Il a le feu dans les yeux, il a toujours l’impression qu’il a une chance de gagner le match pour son équipe.

« Nous devons être prêts à jouer quatre quarts avec Tom Brady – même au-delà. Cet avantage concurrentiel, cette motivation qu’il doit encore être génial, 20 ans et plusieurs Super Bowls plus tard, je dirais probablement qu’il est différent de tout autre athlète. ‘ai vu. La plupart des gars gagnent, et ils se sentent à l’aise. La plupart des gars gagnent, et ils font la démonstration. Tom Brady semble gagner et retourner au travail.

Analyste NFL Network et ancien Patriots LB Willie McGinest

(* Jeudi « NFL Total Access ») « C’est un pétard maintenant, laissez-moi vous dire – il a beaucoup d’énergie, et il est excité. Mais la seule chose que vous devez avoir à ce poste est ce » facteur « – cette chose où vos coéquipiers regardent. vous dans les yeux (et) ils savent que vous allez jouer ce jeu, et ils savent que vous roulez avec eux et que vous pouvez mettre cette équipe sur votre dos.

« Mais l’une des choses qui fait de lui un coéquipier ultime est qu’il ne veut jamais de la gloire, il ne veut jamais parler de ses réalisations ou de ce qu’il a fait. … Cela a toujours été à propos de tous les autres membres de l’équipe avant lui ou de ses distinctions personnelles. . «

Les boucaniers WR Scotty Miller

« Nous le considérons tous comme ce personnage, grandissant (et) le regardant tous les dimanches – le plus grand joueur de football de tous les temps. Mais quand vous arrivez vraiment à lui parler, rencontrez-le – c’est juste un gars normal. Mais c’est un footballeur d’élite, un leader d’élite. Ses compétences en leadership sont tout simplement incroyables, sans égal. «

Analyste CBS et ancien QB Phil Simms

«Je l’ai fait, je ne sais pas combien de matchs – 80 matchs (en tant qu’analyste de diffusion CBS) avec les New England Patriots au fil des ans, j’ai fait tant d’interviews avec (Brady) – et bien sûr il est entraîné. Beaucoup de choses motivent cela. mec – un, c’est juste naturel, c’est qui il est, (s’efforce) d’exceller dans tout ce qu’il essaie de faire. Le fait qu’il ait dû partager du temps au Michigan lui a juste donné quelque chose dans son esprit qui l’a poussé davantage. Et puis être choisi au sixième tour.

«Quand j’étais là-haut, sa première année (2000), quand il ne jouait pas, tout ce que j’entendais, c’était ‘Tom Brady, Tom Brady’. Comment les entraîneurs ont vu en lui qu’il est un leader né sur le terrain de football. … Et je sais qu’ils pensaient vraiment au fond: « Hé, ce gars va être notre quart-arrière de départ très bientôt, plus tôt que beaucoup de gens ne le pensent . ‘ »

Buccaneers DL Ndamukong Suh

« Je pense que la chose la plus importante qui le rend spécial est juste sa capacité à avoir un peu le mantra des débuts modestes qu’il a toujours. Se porte de manière très humble et est lié au gars le plus connu de l’équipe – qui est lui-même. – mais aussi, en même temps, à un gars qui n’a peut-être aucune (réputation).

« Pouvoir étendre votre capacité à travers l’équipe, je pense que c’est quelque chose de très spécial qu’il est capable de faire. Et puis aussi, il enseigne toujours, apprend toujours et est toujours capable d’absorber les choses lui-même alors que le jeu évolue toujours – et il est toujours en train de changer et de vouloir être le meilleur. »

