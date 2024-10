Ce qu’ils avaient à dire

Comme me l’a dit une femme qui a été transférée dans notre école en 9e année : « Je pense que parce que j’étais nageuse, j’avais une certaine confiance en moi. J’ai eu une reconnaissance de mes capacités et cela m’a donné de la crédibilité et les gens ne s’en sont pas pris à moi.

Un autre athlète a partagé une histoire touchante sur le fait d’être capitaine d’équipe en cours de gym. Elle se souvient que lors de la sélection des équipes, une fille de notre classe était toujours choisie en dernier. « Un jour, je ne sais pas pourquoi, j’ai décidé de choisir [that girl] d’abord. Quand je regarde en arrière, je vois encore le sourire sur son visage. Cela m’a changé ce jour-là. Cela m’a fait réaliser que gagner n’était pas le plus important.

Mes conversations avec certains de mes camarades de classe ont confirmé que beaucoup de filles qui semblaient vivre ensemble – et même s’épanouir – ont eu des difficultés, tout comme nous.

«Je me suis toujours sentie comme une paria, comme une petite souris brune», a déclaré une femme que je considérais comme l’une des plus jolies, des plus athlétiques et des plus appréciées de notre classe. «Je n’oublierai jamais le bal de 7e année. J’étais vraiment excitée par ma tenue », m’a-t-elle dit. «Je me souviens d’être entré et d’avoir vu ce groupe de filles me regarder de haut en bas et rire. Il semblait que toute la danse s’était arrêtée et j’ai réalisé à quel point j’étais inadaptée. Je pensais, Je suis vraiment déconnecté ; je ne suis vraiment pas cool. Je suis allé aux toilettes et j’ai pleuré. Ensuite, j’ai appelé ma mère et elle est venue me chercher. Aujourd’hui encore, j’ai toujours l’impression de ne pas pouvoir assembler mes vêtements.

Il a été difficile de localiser certaines des femmes victimes des brimades les plus graves. Je pensais que beaucoup ne voulaient pas être retrouvés et avaient choisi de laisser leur enfance et leur adolescence loin derrière et de ne jamais regarder en arrière. J’ai cependant réussi à en retrouver quelques-uns.

Une femme m’a dit : « Je détestais mon expérience scolaire et j’ai été victime d’intimidation intense… Ce n’est que lorsque j’ai atteint le lycée que j’ai découvert une communauté de personnes, et j’avais l’impression que nous étions considérés comme des « hippies » et que nous portait une sorte de stigmatisation liée à cela.

Une autre femme se souvient avoir été victime d’intimidation à plusieurs reprises au primaire et au collège. « Ma mère m’a dit de « tendre l’autre joue », mais cela n’a pas fonctionné », a-t-elle déclaré. « Je n’avais aucun moyen de me défendre, et à cet âge, les enfants ne se défendent pas les uns les autres. » En 9e année, elle a abandonné l’école et s’est enfuie, pour finalement se retrouver dans une école privée où le harcèlement était encore pire. Dans une troisième école, dit-elle, « les enfants avaient des problèmes. Je suis devenu un tyran et je leur donnais des coups de pied avec mes sabots. J’ai été suspendu et je me souviens avoir pensé, Maintenant, je suis le plus fort.»

Alors que je poursuivais mon projet et commençais à traiter ce que j’apprenais, je me suis retrouvé de manière inattendue à réfléchir à mon propre comportement au cours de ces années. J’ai réalisé qu’il y avait des moments où je choisi se sentir victime. Je sais qu’il y avait des camarades de classe qui admiraient mon talent musical, qui pensaient que j’étais jolie et gentille, mais dans certains cas, j’étais trop préoccupé par mon propre statut de victime pour reconnaître leur affection.

J’ai également été obligé d’admettre que je n’étais pas toujours gentil avec les autres. Même si je ne crois pas avoir jamais ouvertement intimidé qui que ce soit, j’ai certainement bavardé sur les autres et évité mes camarades de classe dont je craignais qu’ils ne menacent mon propre statut social précaire. Cela s’est cristallisé pour moi lorsque quelques femmes que j’ai interviewées ont mentionné qu’elles se sentaient « invisibles » à l’école. «Je n’ai pas été victime d’intimidation, je me suis juste sentie mise à l’écart comme si je n’avais pas ma place ici ou là-bas», m’a dit une femme. « C’était juste le sentiment d’être indésirable. » En entendant cela, j’ai regretté de ne pas avoir contacté elle et les autres lorsque j’en avais l’occasion.

J’ai été satisfait de presque toutes les conversations que j’ai eues avec mes anciens pairs. Même si certaines de mes impressions étaient validées (tous ceux à qui j’ai parlé semblaient reconnaître la même hiérarchie de pairs), j’ai trouvé que d’autres étaient complètement hors de propos. Pouvoir faire un zoom arrière et avoir une certaine perspective après toutes ces années a souligné que nous ne pouvons jamais vraiment savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Et même si certaines de ces personnes m’ont blessé, le fait d’avoir appris ce qu’elles vivaient m’a poussé à porter moins de jugement à l’égard des autres.

Ce projet m’a enfin donné l’opportunité de pardonner aux femmes qui m’ont rejeté et tourmenté. Après des décennies de souffrance et de ressentiment, je les vois maintenant telles qu’elles étaient : des jeunes filles vivant leurs propres épreuves et tribulations, certaines communes à beaucoup d’entre nous, d’autres plus douloureuses que je ne peux l’imaginer.

Peut-être plus important encore, l’expérience de renouer avec ces femmes a contribué à réduire des années d’insécurité et de honte. Je ne me considère plus inférieure aux filles « populaires ». En fait, mon projet a été accueilli avec admiration et enthousiasme par de nombreuses femmes que je cherchais à impressionner il y a si longtemps. Ces changements ont accru ma confiance en moi et j’ai une nouvelle confiance en mon pouvoir, mon courage et ma valeur. De plus, l’amélioration de mon image de soi a eu des implications positives sur mon travail, mes relations et mon sentiment général de bien-être.

Je ne dirai pas que ce type de projet convient à tout le monde et je ne peux pas prétendre que d’autres obtiendront les mêmes résultats s’ils décident de tendre la main à des individus de leur passé. Pour certaines personnes, laisser le passé derrière soi pourrait être la bonne voie à suivre. Tout le monde ne change pas. Tout le monde ne sera pas disposé à discuter de ce qui s’est passé, et encore moins à exprimer sa contrition.

Mais, pour moi au moins, affronter mes démons d’enfance a été une formidable guérison, et c’est quelque chose que je souhaite à tout le monde, peu importe qui ils sont ou ont été, peu importe à quel point ils ont souffert ou ont été blessés.

Simone Ellin est rédactrice indépendante et rédactrice adjointe de Jmore revue.

Cet article a été initialement publié sur HuffPost.