Dwayne «The Rock» Johnson a toujours eu un grand sens de l’humour, surtout quand il s’agit de se moquer de lui-même. Cependant, les quelques looks de la star d’action aussi emblématiques que le Johnson arborant un col roulé, une chaîne et un sac banane dans les années 90 font de nouveau l’actualité. Son look emblématique s’est même rendu à la parade de Thanksgiving de Macy l’année dernière alors que le défilé mettait en vedette un char de The Rock portant un col roulé noir et un sac banane.

Le ballon flottant a été créé pour promouvoir « Young Rock », la nouvelle sitcom américaine qui montre la vie de The Rock à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L’émission, qui a récemment commencé sa production en Australie, présente même un avenir fictif dans lequel il se présente à la présidence.

Dans l’épisode d’hier soir, Uli Latukefu, qui joue Johnson de 18 à 20 ans, a pu porter l’ensemble emblématique. La scène comprenait même une bonne blague sur ce qu’il y avait à l’intérieur du célèbre sac banane. Juste avant la diffusion de l’épisode, The Rock s’est rendu sur son Instagram pour partager un clip vidéo avec ses 224 millions d’adeptes et plus. Il a sous-titré le message « Tout était comestible dans mon sac banane d’université. »

Le clip présente Latukefu, disant à son ami qui entre dans la pièce, que le sac banane est rempli de «pop-tarts et préservatifs».

Regardez-le ici:

Johnson avait précédemment partagé sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos que: «Travaillant en étroite collaboration avec la créatrice et scénariste de notre série Nahnatchka Khan et elle est une brillante partenaire créative en qui j’ai confiance pour mon histoire de vie sauvage en grandissant.» Il a ajouté qu’ils examinaient chaque mot de chaque personnage parce qu’ils étaient tous de « vraies personnes », de « vraie famille », dont beaucoup sont encore dans sa vie alors que peu sont décédés. «Je dois être authentique et bien faire les choses. Le bon, le mauvais, le déchirant, le réconfortant et le putain d’hilarant. J’ai hâte que vous regardiez cette émission », a-t-il ajouté.