WASHINGTON (AP) – Alors qu’il ne reste que trois mois dans l’année, le comité de la Chambre du 6 janvier envisage de clore ses travaux et un rapport final exposant ses conclusions sur l’insurrection du Capitole américain. Mais l’enquête n’est pas terminée.

Le comité a déjà révélé une grande partie de son travail lors de huit audiences au cours de l’été, montrant en détail comment l’ancien président Donald Trump a ignoré nombre de ses conseillers les plus proches et a amplifié ses fausses allégations de fraude électorale après avoir perdu les élections de 2020 au profit de Joe Biden. Des témoins interrogés par le panel – dont certains sont les alliés les plus proches de Trump – ont raconté dans un témoignage enregistré sur bande vidéo comment l’ancien président a refusé d’agir lorsque des centaines de ses partisans ont violemment attaqué le Capitole alors que le Congrès certifiait la victoire de Biden le 6 janvier 2021.

Les législateurs disent qu’il y a plus à venir. Le panel de neuf membres – sept démocrates et deux républicains – a interrogé des témoins tout au long du mois d’août, et ils prévoient au moins une audience ce mois-ci. Les membres devraient se rencontrer et discuter de certaines de leurs prochaines étapes mardi.

Étant donné que le panel du 6 janvier est un comité temporaire ou «sélectionné», il expire à la fin du Congrès en cours. Si les républicains remportent la majorité aux élections de novembre, comme ils sont favorisés, ils devraient dissoudre le comité en janvier. Le panel prévoit donc de publier un rapport final d’ici la fin décembre.

Ce qui reste au comité en 2022 :

AUDIENCES

Le comité devrait tenir au moins une audience, peut-être plus, avant la fin du mois. La représentante du Wyoming, Liz Cheney, vice-présidente républicaine, a déclaré que le comité “a beaucoup plus de preuves à partager avec le peuple américain et plus à rassembler”.

“Les portes se sont ouvertes, de nouvelles citations à comparaître ont été émises et le barrage a commencé à se rompre”, a déclaré Cheney lors d’une audience le 21 juillet qui s’est tenue aux heures de grande écoute et regardée par 17,7 millions de personnes. “Nous avons beaucoup plus à faire.”

Il n’est pas clair si les prochaines audiences fourniront un aperçu général de ce que le panel a appris ou si elles se concentreront sur de nouvelles informations et preuves. Le comité a mené plusieurs entretiens fin juillet et en août avec les secrétaires du Cabinet de Trump, dont certains avaient envisagé d’invoquer le processus constitutionnel du 25e amendement pour destituer Trump de ses fonctions après l’insurrection.

LES TÉMOINS

Le panel a déjà interrogé plus de 1 000 personnes, mais les législateurs et le personnel poursuivent toujours de nouveaux fils. Le comité s’est récemment entretenu avec plusieurs secrétaires du Cabinet, dont l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin en juillet et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’ancienne secrétaire aux Transports Elaine Chao en août.

Le comité veut également aller au fond des textes manquants des services secrets du 5 au 6 janvier 2021, ce qui pourrait éclairer davantage les actions de Trump pendant l’insurrection, en particulier après un témoignage antérieur sur sa confrontation avec la sécurité alors qu’il tentait de rejoindre des partisans. au Capitole.

“Nous prévoyons de parler à d’autres membres du cabinet du président”, a déclaré Cheney au début du mois d’août. «Nous prévoyons de parler à d’autres membres de sa campagne. Certes, nous sommes également très concentrés sur les services secrets.

Le comité a également poursuivi une entrevue avec la militante conservatrice Virginia “Ginni” Thomas, qui est mariée au juge de la Cour suprême Clarence Thomas. Les législateurs veulent en savoir plus sur son rôle dans la tentative d’aider Trump à annuler les élections. Elle a contacté les législateurs de l’Arizona et du Wisconsin dans le cadre de cet effort.

RAPPORT FINAL

Le comité doit fermer dans un délai d’un mois après la publication d’un rapport final, conformément à ses règles. Mais les législateurs pourraient publier des rapports plus petits d’ici là, peut-être même avant les élections de novembre. Le représentant Bennie Thompson, D-Miss., président du panel, a déclaré qu’il pourrait y avoir un rapport provisoire à l’automne.

La publication du rapport final arrivera probablement vers la fin de l’année afin que le panel puisse maximiser son temps. Bien que la plupart des résultats soient déjà connus, le rapport devrait relier l’histoire de manière définitive qui expose les conclusions du comité pour l’histoire.

TRUMP ET PENCE

Les membres du comité débattent toujours de l’agressivité avec laquelle poursuivre le témoignage de Trump et de l’ancien vice-président Mike Pence.

Certains se sont demandé s’il était nécessaire d’appeler Pence – il a résisté à la pression de Trump pour essayer de bloquer la certification de Biden le 6 janvier – car nombre de ses plus proches collaborateurs ont déjà témoigné. Son meilleur avocat à la Maison Blanche, Greg Jacob, a témoigné lors de l’une des audiences du comité en juin et a caractérisé une grande partie du processus de réflexion de Pence à l’époque où Trump faisait pression sur lui.

Le panel est en discussion avec les avocats de Pence depuis des mois, sans aucun progrès perceptible. Pourtant, le comité pourrait inviter Pence à témoigner à huis clos ou lui demander de répondre à des questions écrites.

Le calcul est différent pour l’ancien président. Les membres ont débattu de la nécessité d’appeler Trump, qui est au centre de leur enquête mais aussi un témoin qui s’est élevé contre l’enquête, a nié une grande partie des preuves et qui a lancé l’idée de grâces présidentielles pour les émeutiers du 6 janvier. Il fait également l’objet d’un examen minutieux dans plusieurs autres enquêtes, notamment au ministère de la Justice et sur les documents classifiés qu’il a apportés à son club privé.

MAISON REPUBLICANS

Une autre affaire inachevée concerne les assignations à comparaître du comité à cinq républicains de la Chambre, dont le chef de la minorité Kevin McCarthy.

En mai, le panel a assigné McCarthy, R-Californie, et les représentants Jim Jordan de l’Ohio, Scott Perry de Pennsylvanie, Andy Biggs de l’Arizona et Mo Brooks de l’Alabama. Le panel a enquêté sur les conversations de McCarthy avec Trump le jour de l’attaque et sur les réunions que les quatre autres législateurs ont eues avec la Maison Blanche au préalable alors que Trump et ses collaborateurs s’efforçaient d’annuler sa défaite électorale.

Les cinq républicains, qui ont tous minimisé à plusieurs reprises la légitimité de l’enquête, ont tout simplement ignoré la demande de témoignage. Mais il semble peu probable que le comité du 6 janvier rencontre son défi avec des accusations d’outrage, comme il l’a fait avec d’autres témoins, dans les semaines précédant les élections de novembre. Non seulement ce serait une décision politiquement risquée, mais on ne sait pas quel recours éventuel le panel aurait contre ses propres collègues.

RECOMMANDATIONS LÉGISLATIVES

Le comité devrait peser sur d’éventuelles modifications législatives à la loi sur le décompte électoral, qui régit la manière dont une élection présidentielle est certifiée par le Congrès.

Un groupe bipartite de sénateurs a publié des modifications proposées au cours de l’été qui clarifieraient la manière dont les États soumettent les électeurs et le vice-président comptabilise les votes. Trump et ses alliés ont tenté de trouver des failles dans cette loi avant le 6 janvier alors que l’ancien président s’efforçait d’annuler sa défaite face à Biden et faisait pression en vain sur Pence pour qu’il accepte.

Le rapport final du panel du 6 janvier devrait inclure un plus grand nombre de recommandations législatives.

Les rédacteurs d’Associated Press Lisa Mascaro et Farnoush Amiri ont contribué à ce rapport.

Mary Clare Jalonick, Associated Press