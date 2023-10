Halloween à Hollywood pourrait être un peu différent cette année, car les acteurs ont reçu pour instruction de ne pas porter de costumes inspirés de films et de séries télévisées célèbres, dans le cadre de la grève en cours de la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA). Si les couples vedettes espéraient être Barbie et Ken cette année, il semblerait qu’ils devront changer leurs plans.

SAG-AFTRA a publié les conseils d’Halloween dans un article publié mercredi sur son site Web, fournissant des conseils et astuces sur la façon de « faire d’Halloween un cri » avec des costumes « adaptés aux grèves ».

Les règles de grève stipulent que les acteurs ne peuvent pas promouvoir le contenu des grands studios, qui sont de l’autre côté de la table des négociations alors que les acteurs négocient un nouveau contrat. Jusqu’à présent, cela s’est traduit par des festivals de films simplifiés et par un manque de promotion des nouveaux films et émissions de télévision.

Désormais, à l’approche d’Halloween, les acteurs se voient rappeler leurs engagements syndicaux de ne pas promouvoir de contenus frappés avec leurs costumes.

« Utilisons notre pouvoir collectif pour envoyer un message fort et clair à nos employeurs en grève : nous ne ferons pas la promotion de leur contenu sans un contrat équitable », écrit le syndicat.

SAG-AFTRA recommande aux acteurs de s’habiller avec des costumes plus génériques, plutôt que des personnages spécifiques. Disons, une araignée au lieu de Spider-Man, ou un chef au lieu de Carmy de FX’s L’ours.

Les acteurs sont toutefois autorisés à se déguiser en personnages d’émissions de télévision animées et d’autres contenus non frappés.

Quelques films très médiatisés ont bénéficié d’exemptions de grève parce qu’ils ont été tournés en dehors des États-Unis sans affiliation avec des studios hollywoodiens, notamment A24. Priscille. Ainsi, les acteurs seraient apparemment capables de se déguiser en Elvis Presley de Jacob Elordi, bien que l’interprétation d’Austin Butler du roi du rock’n’roll de Warner Bros.’ Elvis est hors de la table.

Il y a quelques zones grises : les superproductions estivales Barbie est sûr d’inspirer des tonnes de costumes cet Halloween, et même si Barbie est de retour sous les yeux du public grâce au film de Warner Bros., elle est avant tout une création de la société de jouets Mattel.

Les acteurs pourraient-ils se déguiser en Barbie, à condition que le costume ne soit pas inspiré du film de 2023 ? La réponse n’est pas claire, même si les acteurs ne veulent probablement pas se lancer dans ces eaux boueuses pour le découvrir.

Mercredi Addams sera certainement un autre costume populaire cette année grâce au succès de Netflix. Mercredi, bien que le personnage soit apparu pour la première fois dans une série de bandes dessinées à un panneau pour Le new yorker.

L’acteur canadien Ryan Reynolds s’est prononcé sur les règles relatives aux costumes avec un message sur X, anciennement Twitter, écrivant qu’il a hâte de « crier ‘gale’ à mon enfant de 8 ans toute la nuit ».

« Elle n’est pas syndiquée mais elle a besoin d’apprendre », a-t-il ajouté.

J’ai hâte de crier « gale » à mon enfant de 8 ans toute la nuit. Elle n’est pas syndiquée mais elle a besoin d’apprendre -Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 octobre 2023

Si la grève des écrivains hollywoodiens a pris fin, celle des acteurs se poursuit et atteindra samedi son 100e jour.

Les espoirs étaient grands et les dirigeants du syndicat se sont montrés prudemment optimistes lorsqu’ils ont repris les négociations le 2 octobre pour la première fois depuis le début de la grève deux mois et demi plus tôt.

Le même groupe de dirigeants des plus grands studios avait conclu un accord majeur un peu plus d’une semaine plus tôt avec des scénaristes en grève, dont les dirigeants célébraient leurs gains sur de nombreuses questions pour lesquelles les acteurs se battent également : les salaires à long terme, la stabilité de l’emploi et le contrôle sur le marché. utilisation de l’intelligence artificielle.

Mais les discussions entre les acteurs étaient tièdes, avec des jours de congé entre les séances et aucun rapport sur les progrès réalisés. Puis les studios y ont mis fin brusquement le 11 octobre, affirmant que les demandes des acteurs étaient exorbitantes et que les deux parties étaient trop éloignées pour continuer.

Avec des fichiers de The Associated Press