Ce qu’il ne faut pas manquer pendant le mois de l’architecture à New York

mars 2024 : le festival annuel de New York revient

La quatorzième édition annuelle Archtoberun hommage d’un mois à l’architecture et au design à travers Ville de New Yorkse déroulera du 1er au 31 octobre 2024. La ville s’apprête à ouvrir ses portes avec une programmation diversifiée d’événements, d’expositions et d’activités dans les cinq arrondissements pour célébrer l’environnement bâti et les esprits créatifs qui le sous-tendent. La plateforme a annoncé son thème 2024, Tracer l’avenirqui explore « l’évolution du paysage de New York à travers des logements abordables, une conception durable, des infrastructures et bien plus encore ». Cette année, le festival continue de s’associer à Bloomberg Connectsl’application artistique et culturelle gratuite créée par Bloomberg Philanthropiespour offrir le Guide Archtober.

‘Tracing the Future est plus qu’un thème ; c’est une invitation à explorer comment nos choix architecturaux d’aujourd’hui définiront le New York de demain,‘ déclare Katie Mullen, directrice d’Archtober et directrice des expositions et des programmes du Center for Architecture. ‘Le festival de cette année est un appel à l’action pour les innovateurs et les créatifs afin de repenser les pratiques établies et d’explorer de nouvelles possibilités pour améliorer notre environnement bâti..’

Archtober 2024, Tracer l’avenir, du 1er au 31 octobre 2024, image reproduite avec l’aimable autorisation d’Archtober

Pour la première fois en 2024, le festival Archtober accueillera un concours de design, le Concours de cartes postales Archtober « Salutations de… »qui invite les designers de tous horizons — des architectes aux illustrateurs, en passant par les passionnés — à imaginer l’avenir de l’espace bâti. L’équipe d’Archtober déclare : ‘Nous pouvons imaginer une concentration sur la vie sensorielle ou les espaces de travail biophiliques, ou peut-être avez-vous une idée autour de la conception accessible ou du bois massif – quoi qu’il en soit, nous voulons voir. Comme toujours, la populaire série Building of the Day d’Archtober aura lieu quotidiennement et mettra en lumière des bâtiments historiques ainsi que des œuvres d’architecture et d’infrastructure récemment achevées et en cours de réalisation.

‘Alors qu’Archtober continue de croître chaque année, nous sommes impatients d’impliquer davantage de New-Yorkais de chaque arrondissement dans la discussion autour de l’architecture et du design,’ déclare Jesse Lazar, Assoc. AIA, directeur exécutif de l’AIA New York et du Center for Architecture. ‘Nous sommes ravis de nous associer à plus de 100 organisations dans le cadre du thème du festival de cette année, Tracer l’avenir, pour proposer des programmes qui invitent de nouvelles voix et commencent à s’attaquer aux principaux défis urbains tels que le logement, les infrastructures et la qualité de vie. Notre nouveau concours de cartes postales espère mettre au défi notre communauté et le public d’imaginer une ville façonnée par la créativité collective, avec la durabilité et l’équité au premier plan.’

En tant que partenaire média d’Archtober, designboom rassemble les événements et expositions incontournables où les visiteurs peuvent explorer le paysage bâti de la ville, rencontrer les plus grands experts du secteur et découvrir la scène créative qui a façonné les rues et l’horizon emblématiques – découvrez la gamme complète des programmes qui se déroulent sur Site officiel d’Archtober.



Bâtiment du jour, 14 octobre : Raffinerie de sucre Domino, PAU, images © Max Touhey

Dans le cadre de la série Building of the Day d’Archtober, la raffinerie de sucre Domino, récemment rénovée par Practice for Architecture (PAU), sera présentée. Cette structure historique est le seul bâtiment restant d’un complexe industriel du XIXe siècle. Composée à l’origine de trois bâtiments contigus avec des configurations d’étage différentes, la rénovation de PAU introduit une nouvelle structure dans la coque de maçonnerie existante. En s’éloignant des murs d’origine, la conception atteint des hauteurs d’étage standardisées et crée un espace interstitiel distinctif entre les éléments anciens et nouveaux. Voir la couverture de designboom ici!

quoi: Visite du bâtiment de la raffinerie de sucre Domino (rejoignez le liste d’attente)

quand: Lundi 14 octobre, 12h00 – 13h15

où: 300, avenue Kent, Williamsburg, Brooklyn, New York



Bâtiment du jour, 16 octobre : Nine Chapel, SO – IL, image © Valeria Flores

Un autre point fort de la série Building of the Day d’Archtober sera Nine Chapel Street, un nouvel immeuble en copropriété situé dans le centre-ville de Brooklyn. Développé par Réservoir et conçu par le cabinet d’architecture SOLNine Chapel réinvente les espaces extérieurs pour une vie verticale. La façade métallique perforée distinctive du bâtiment reflète la lumière, offrant une intimité aux espaces intérieurs et extérieurs tout en maintenant la transparence pour une lumière abondante et des vues étendues. Le projet comprend vingt-sept résidences, chacune offrant au moins deux expositions et un espace extérieur privé. Voir la couverture de designboom ici!

quoi: Visite du bâtiment de Nine Chapel Street (rejoignez le liste d’attente)

quand: Mercredi 16 octobre, 16h00 – 18h00

où: Nine Chapel Street, centre-ville de Brooklyn, New York

Pumpkitecture 2022, conception par Bureau de recherche en architectureimage de Matthieu Carasella

La veille d’Halloween 2024, Pumpkitecture reviendra au Center for Architecture, où des équipes d’architectes s’affronteront dans un concours de sculpture de citrouilles en direct. Lors de ce sixième événement annuel, des entreprises basées à New York mettront en valeur leurs compétences en transformant des citrouilles en créations architecturales, en lice pour le très convoité prix Pritzkerpumpkin. Le concours comportera des clins d’œil ludiques aux icônes de l’architecture, comme l’équipe d’Archtober qui se demande : « Quelle entreprise réussira à invoquer le fantôme brutal de Marcel Booeuer ou à invoquer l’esprit de Michael Gravesyard ? » Les participants pourront regarder la sculpture en action et voter pour la citrouille du peuple.

quoi: Pumpkitecture

quand: Samedi 30 octobre, 18h00 – 20h30

où: Centre d’architecture536 LaGuardia Place, New York

Tour en bateau AIANY autour de Manhattan, image reproduite avec l’aimable autorisation de Classic Harbor Line

Montez à bord des élégants ponts en teck du Ligne classique du portEmbarquez pour une croisière architecturale entièrement commentée autour de New York, dans le cadre d’Archtober, le festival annuel d’architecture de New York. Dirigée par des guides experts de la section new-yorkaise de l’American Institute of Architects (AIA), cette visite autour de Manhattan offre des informations suffisamment détaillées pour les locaux mais accessibles aux visiteurs. La croisière de 2,75 heures longe les rivières Hudson, East et Harlem, avec des vues panoramiques sur les monuments architecturaux, les parcs, les infrastructures et les dix-huit ponts de la ville. Admirez la vue depuis l’observatoire climatisé ou sortez pour prendre l’air et profiter d’une vue imprenable.

quoi: Visite en bateau de l’architecture AIANY autour de Manhattan (trouver des billets) ici!)

quand: Tous les jours en octobre, de 9h30 à 12h15

où: Quai 62, 62 Chelsea Piers, W 22nd St et la rivière Hudson