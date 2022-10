Ce qu’il ne faut PAS faire avec votre montre Pixel

Comme le grand Forrest Gump y a fait allusion en courant à travers ce beau pays qui est le nôtre, il se passe des choses. C’est le cas pour un reddit utilisateur qui possédait son tout nouveau Montre Pixel pour ce que nous supposons était d’environ 10 secondes avant qu’il ne soit introduit à la gravité et à quelque chose appelé le sol. La morale de cette histoire? Essayez vraiment de ne pas laisser tomber votre Pixel Watch par terre, car rien de bon ne se passera.

Voici l’histoire de l’utilisateur de reddit u/CHARpieHS.

Alors oui… J’ai laissé tomber ma montre à la minute où je l’ai sortie de la boîte et l’écran s’est fissuré (évidemment pas sous garantie). Je suis tombé d’un peu en dessous de la hauteur du poignet, à environ 1 mètre de haut (je l’enlevais et je m’agenouillais pour le brancher). Il a atterri à plat ventre sur des carreaux de sol solides et s’est brisé.

Ugh, vous détestez le voir. Le but du message de l’utilisateur était en fait d’obtenir des avis sur la façon de le faire remplacer/réparer. Selon eux, Google a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de réparer l’appareil à tout prix, et comme l’appareil n’était sous aucune garantie, cet acheteur n’aurait peut-être pas de chance. Il est possible qu’ils aient utilisé une carte de crédit offrant une sorte d’assurance pour l’appareil, mais qui sait.

u/CHARpieHS, nos pensées vont à vous et à votre montre Pixel brisée. Nous espérons que tout le monde pourra apprendre de cet accident tragique.

// reddit