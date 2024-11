Ce qu’il faut surveiller le dernier week-end de la campagne présidentielle de 2024

NEW YORK– La présidentielle de 2024 entre dans son dernier week-end avec les démocrates Kamala Harris et républicain Donald Trump enfermé dans un concours mince comme un rasoir.

À ce stade avancé de la campagne, chaque jour compte. Et même si peu d’électeurs peuvent changer d’avis aussi tard dans une élection typique, on a le sentiment que ce qui se passe ces derniers jours pourrait modifier les votes.

Harris et Trump sillonnent le pays pour rallier les électeurs des États qui comptent le plus. Ils essaient – ​​avec plus ou moins de succès – de rester concentrés sur un message final clair et concis. Dans le même temps, chaque camp investit des ressources massives pour accroître la participation à la dernière période de vote anticipé. Et en ces jours critiques, le flux de désinformation s’intensifie.

Voici ce que nous regardons le dernier week-end avant le jour du scrutin, soit mardi :

Il suffit de consulter le calendrier des candidats ce week-end pour savoir où se jouera vraisemblablement cette élection.

Notez que les horaires peuvent changer et changeront probablement sans avertissement. Mais samedi, Trump devrait faire des apparitions séparées en Caroline du Nord, avec une escale qui fera sourciller en Virginie entre les deux.

Aucun candidat démocrate à la présidentielle n’a remporté la Caroline du Nord depuis Barack Obama en 2008, même si elle a été décidée par moins de 3 points à chaque élection depuis. La décision de Trump d’y passer samedi suggère que Harris a une réelle opportunité dans l’État. Mais Trump tente aussi de transmettre la confiance en s’arrêtant en Virginie, un État qui figure en sécurité dans la colonne démocrate depuis 2008.

Il n’y a peut-être pas d’État charnière plus important que la Pennsylvanie, où Trump devrait faire campagne dimanche. Mais il a également une autre apparition prévue en Caroline du Nord en plus de la Géorgie, un autre État du Sud à tendance républicaine depuis près de trois décennies – c’est-à-dire jusqu’à ce que Joe Biden il l’avait emporté de moins d’un demi-point de pourcentage il y a quatre ans.

Pendant ce temps, Harris devrait faire campagne en Caroline du Nord et en Géorgie samedi, signe que son équipe sent une véritable opportunité dans le Sud. Elle prévoit de faire plusieurs escales dans le Michigan dimanche, pour se déplacer vers un État à tendance démocrate dans ce qu’on appelle le Mur bleu, où ses alliés la croient vulnérable.

La direction de la campagne de Trump souhaite que les électeurs se concentrent sur une question clé lorsqu’ils se préparent à voter, et c’est la même question avec laquelle il ouvre chaque rassemblement : êtes-vous dans une meilleure situation aujourd’hui qu’il y a quatre ans ?

L’équipe de Harris souhaite que les électeurs réfléchissent à une autre question : font-ils confiance à Trump ou à Harris pour faire passer les intérêts de la nation avant les leurs ?

Le candidat qui parviendra le plus efficacement à garder les électeurs concentrés sur ses plaidoiries finales dans les prochains jours pourra finalement remporter la présidence. Pourtant, les deux candidats connaissent un début difficile.

Trump ouvre le week-end, toujours confronté aux conséquences de son récent Rassemblement à New York dans lequel un comédien décrit Porto Rico comme un « tas d’ordures flottant ». Les choses sont devenues plus difficiles pour Trump jeudi soir après avoir évoqué la perspective d’une rivale républicaine, Liz Cheney. mort par balle.

C’était exactement le genre de commentaire incendiaire que ses alliés voulaient qu’il évite en ce moment critique.

Pendant ce temps, la campagne de Harris s’efforce toujours de détourner la conversation de celle du président Biden. commentaires plus tôt dans la semaine qui qualifiait les partisans de Trump de « déchet ». La Presse Associée a rapporté jeudi soir que les responsables de la presse de la Maison Blanche avaient modifié la transcription officielle de l’appel en question, suscitant les objections des fonctionnaires fédéraux qui documentent de telles remarques pour la postérité.

Les projecteurs de la politique présidentielle brillent toujours vivement. Mais il brillera peut-être le plus fort ce dernier week-end, ne laissant pratiquement aucune marge d’erreur aux campagnes. Dans ce que les deux camps considèrent comme une véritable élection aléatoire, tout faux pas dans les dernières heures pourrait s’avérer décisif.

L’attaque explicite de Trump contre Cheney était particulièrement gênante étant donné les inquiétudes accrues de ses alliés concernant les électrices.

Les sondages montrent un écart important entre les sexes dans la compétition, Harris ayant généralement une bien meilleure note parmi les femmes que Trump. Cela pourrait être dû en partie à la lutte du Parti Républicain pour restreindre le droit à l’avortement, qui s’est révélée désastreuse pour le parti de Trump. Mais le leadership controversé de Trump a également repoussé les femmes.

À l’approche du week-end, les alliés de Trump, y compris le conservateur Charlie Kirk, avertissent que beaucoup plus de femmes que d’hommes semblent voter par anticipation. Même s’il est impossible de savoir pour qui ils votent, Kirk pense clairement que c’est une mauvaise nouvelle pour Trump.

Trump n’aide pas sa cause. Un jour avant son discours violent sur Cheney, l’ancien président républicain avait fait des vagues en insistant sur le fait qu’il protégerait les femmes, que « cela leur plaise ou non ».

Harris, qui serait la première femme présidente du pays, a déclaré que Trump ne comprenait pas le droit des femmes « de prendre des décisions concernant leur propre vie, y compris leur propre corps ».

Reste à savoir si l’argumentation des démocrates pourra être retenue au cours de ce week-end bien rempli. Mais l’équipe de Harris estime qu’il existe encore un nombre important d’électeurs convaincants. Et ils disent que les indécis sont de manière disproportionnée des femmes de banlieue de tendance républicaine.

Plus de 66 millions les gens ont déjà voté aux élections de 2024, ce qui représente plus d’un tiers du nombre total de personnes ayant voté en 2020.

Ils comprennent beaucoup plus de Républicains qu’il y a quatre ans, en grande partie parce que Trump a renoncé à insister sur le fait que ses partisans doivent voter en personne le jour du scrutin.

Et même si le vote anticipé en personne a pris fin dans de nombreux États, il y aura une énorme poussée en faveur du vote anticipé dans les dernières heures dans au moins trois États clés, alors que les campagnes s’efforcent d’accumuler autant de votes que possible avant le jour du scrutin.

Cela inclut le Michigan, où le vote anticipé en personne se déroule jusqu’à lundi. Les électeurs du Wisconsin peuvent voter tôt en personne jusqu’à dimanche, bien que cela varie selon le lieu. Et en Caroline du Nord, les électeurs ont jusqu’à 15 heures samedi pour voter par anticipation en personne.

La période de vote anticipé s’est officiellement terminée vendredi en Arizona, en Géorgie, au Nevada et en Pennsylvanie.

Pendant ce temps, des questions demeurent quant à l’opération de campagne électorale de Trump, qui s’appuie largement sur des groupes extérieurs bien financés et peu expérimentés – y compris un groupe financé en grande partie par le milliardaire Elon Musk et qui est face à de nouvelles questions sur ses pratiques.

La campagne de Harris, en revanche, mène une opération plus traditionnelle pour faire sortir le vote, qui rassemble plus de 2 500 employés rémunérés et 357 bureaux rien que dans les États du champ de bataille.

Les alliés de Trump semblent intensifier les allégations sans fondement concernant la fraude électorale, et certaines sont amplifiées par Trump lui-même. Il a passé des mois à semer le doute sur l’intégrité des élections de 2024 en cas de défaite – tout comme il l’a fait il y a quatre ans.

Ses accusations infondées deviennent plus précises, dans certains cas, à mesure que des affirmations farfelues commencent à apparaître sur les réseaux sociaux.

Plus tôt cette semaineTrump a affirmé sur les réseaux sociaux que le comté de York, en Pennsylvanie, avait « reçu des MILLIERS de formulaires d’inscription des électeurs et de demandes de vote par correspondance potentiellement FRAUDULEUX d’un groupe tiers ». Il a également souligné le comté de Lancaster, qui, selon lui, avait été « surpris en possession de 2 600 faux bulletins de vote et formulaires, tous rédigés par la même personne. Des « trucs » vraiment mauvais.

Trump faisait référence aux enquêtes sur des fraudes potentielles liées aux demandes d’inscription des électeurs. La découverte et l’enquête sur les applications prouvent que le système fonctionne comme il se doit.

Le candidat républicain a également soulevé des allégations sans fondement concernant les scrutins à l’étranger et le vote des non-citoyens, et a suggéré sans preuve que Harris pourrait avoir accès à une sorte d’informations privilégiées secrètes sur les résultats des élections.

Attendez-vous à ce que de telles affirmations se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux, dans les prochains jours. Et rappelez-vous qu’une large coalition de hauts responsables du gouvernement et de l’industrie, dont beaucoup étaient républicains, a estimé que les élections de 2020 étaient la « le plus sûr » de l’histoire américaine« .

___

les écrivains AP Jill Colvin et Michelle Price à New York ; et Zeke Miller et Will Weissert à Washington ont contribué.