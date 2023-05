Ce qu’il faut savoir sur Zelda : Tears of the Kingdom

Lorsque Nintendo a sorti The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2017, il a établi une nouvelle norme pour le format du monde ouvert dans les jeux vidéo. Plutôt que de guider les joueurs à travers des défis rigides comme dans les précédents épisodes de la série, le jeu les a déposés au milieu d’une carte ouverte d’Hyrule, les laissant choisir leur propre aventure. Il comportait toujours des batailles avec des Bokoblins et d’autres monstres, mais les utilisateurs pouvaient également explorer la nature et même cuisiner leurs propres repas.

Souffle de la nature a été un succès, convertissant beaucoup de ceux qui ne se qualifieraient pas autrement de joueurs.

Maintenant, six ans plus tard, Nintendo a abandonné la suite du jeu. Les très attendues Larmes du Royaume est situé sur la même carte d’Hyrule, mais étend le monde de haut en bas.

Sur Aujourd’hui, Expliqué, Le rédacteur en chef de Polygon, Mike Mahardy, rejoint l’hôte Sean Rameswaram pour expliquer pourquoi cette franchise est si influente dans le monde du jeu, et pourquoi cela semble être – avec le succès de HBO Le dernier d’entre nous l’adaptation et la Mario film – les jeux vidéo ont un moment en ce moment.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la conversation, édité pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez Aujourd’hui, expliqué partout où vous obtenez des podcasts, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Stitcher.

Ce jeu est incroyablement populaire, y compris auprès de personnes qui n’étaient pas des joueurs auparavant. Combien de personnes ont été amenées dans ce jeu et cette histoire grâce à Breath of the Wild ?

Breath of the Wild s’est vendu à environ 30 millions d’exemplaires. Au début de sa durée de vie, plus de personnes possédaient Breath of the Wild possédait le système dont vous aviez besoin pour y jouer. Souffle de la nature était vraiment l’un de ces jeux décisifs.

Ouah. Alors si Breath of the Wild s’est vendu à 30 millions d’exemplaires chez… Combien ça coûte ? Ah ?

C’était 60 $ par match. Cela représente donc environ 1,8 milliard de dollars, en faisant simplement la multiplication générale. Évidemment, tout le monde n’aurait pas dû payer le prix fort par le biais de divers accords ou échanges, etc. Mais Tears of the Kingdom coûte 70 $. Les jeux viennent d’augmenter avec l’inflation.

C’est comme Top Gun : Maverick de l’argent, sinon plus. C’est aussi rentable qu’un énorme film à succès et certainement plus rentable que la plupart des émissions de télévision populaires pourraient même l’être.

Ouais. Par exemple, le nouveau Mario Le film vient de franchir la barre des 500 millions de dollars de ventes au box-office. Certes, c’est seulement cinq semaines après le début de sa course, et Breath of the Wild a six ans. Mais en ce moment, si vous les comparez, les ventes de Breath of the Wild ont plus que triplé les Mario ventes au box-office des films.

Ouah. Qu’est-ce qui était si révolutionnaire dans Breath of the Wild ? Qu’est-ce qui a fait de ce jeu un tel changeur de jeu qu’il a rapporté autant d’argent à Nintendo ?

C’est la même chose qui a rendu la légende originale de Zelda à la fin des années 80 si puissante. Il s’agissait simplement de tomber dans ce monde et d’explorer pour son propre bien, et les développeurs ont été assez intelligents pour récompenser cette exploration. Les joueurs ont donc continué à explorer parce qu’ils étaient convaincus que leur curiosité trouverait quelque chose de cool, quelque chose d’intéressant.

Breath of the Wild ressemble en fait à ce premier jeu à cet égard, sauf avec une meilleure technologie. Les développeurs ont beaucoup plus d’expérience et de recul. Vous savez, c’était en 2017 au lieu de 1986. Donc, tous ces jeux du monde ouvert qui sortaient au début des années 2010 étaient à peu près comme, « Allez frapper ces cases sur une liste de contrôle. » Breath of the Wild était simplement beaucoup plus organique dans la façon dont vous explorez. Et c’était vraiment un peu comme revenir au concept du Zelda original, mais avec une nouvelle technologie, un meilleur matériel, plus d’expérience de la part des développeurs.

Ouah. Et est-ce que la suite de Breath of the Wild – Tears of the Kingdom, qui sort aujourd’hui – va être plus grande ?

C’est difficile à dire. Ils n’ont pas encore publié de chiffres. Nintendo est généralement un peu plus fermé en termes de finances. Mais c’est l’un de ces jeux où Nintendo a publié un teaser il y a quelques années et les gens ne se contentaient pas de parcourir ces 30 secondes de teaser pour voir ce que ce personnage disait. Ils étaient comme, « Oh, j’ai entendu ce petit extrait sonore bizarre en arrière-plan. » Certaines personnes les jouaient même à l’envers, presque comme vous le feriez avec un disque de Led Zeppelin à l’ancienne pour entendre les messages démoniaques que Robert Plant aurait pu vous envoyer.

Vous vous en souvenez peut-être Deuce Bigalow : gigolo européen était notoirement loin d’être aussi bon que l’original. Y a-t-il une chance que Les larmes du royaume déçoit les fans de Souffle de la nature ?

Le jeu est donc sorti aujourd’hui. Cependant, je l’ai en fait depuis environ deux semaines.

Vous l’avez depuis deux semaines ! Comment tu fais ça?

Je l’examinais pour Polygon. J’y ai joué pendant 70 heures et je n’ai toujours pas effleuré la surface : ce n’est en fait pas vraiment un monde ouvert dans Tears of the Kingdom comme si c’était dans Breath of the Wild ou n’importe quel nombre d’autres jeux en monde ouvert. C’est en fait trois, superposés. Il y a ces îles célestes au-dessus d’Hyrule qu’ils ont montrées dans les bandes-annonces et les démonstrations de gameplay. Mais il y a aussi une carte souterraine entière, essentiellement la taille d’Hyrule au-dessus, qui est beaucoup plus grande que ces îles célestes.

Donc, effectivement, vous trouvez un élément dans les îles célestes – comme une carte au trésor – qui vous mène à cette carte souterraine. Mais pour explorer les profondeurs, vous devez également rassembler certains objets qui peuvent éclairer les ténèbres du monde du milieu, Hyrule.

Je pense que cela pourrait potentiellement détourner certaines personnes qui ont vraiment aimé Breath of the Wild, spécifiquement parce que comparé à Tears of the Kingdom, Breath of the Wild était comme une ouverture, une introduction. Même 70 heures après le début de Tears of the Kingdom, je suis toujours – même en ce moment, pendant que nous parlons – je pense à des choses que je n’ai pas essayées. Comme, « Comment pouvez-vous construire ces véhicules? Comment pouvez-vous fusionner différents objets pour créer de nouvelles armes ? » Je pense que les gens pourraient trouver cela écrasant, en particulier ceux qui sont venus avec Breath of the Wild.

Il est donc tout aussi énorme, sinon peut-être même plus grand, que son prédécesseur. Qu’est-ce que cela signifierait pour Nintendo et pour l’industrie du jeu ?

Souffle de la nature pour Nintendo, c’était leur répudiation, pour ainsi dire, des jeux du monde ouvert – ces cartes dans lesquelles vous êtes plongé pour explorer. Depuis le début des années 2000, les jeux du monde ouvert devenaient obsolètes. Vous aviez des jeux d’éditeurs comme Ubisoft, dans lesquels vous êtes tombé dans ce monde et il y a des icônes partout sur la carte. L’interface utilisateur était encombrée et encombrée. Il avait comme six missions sur le côté à poursuivre.

Breath of the Wild est venu comme ce genre de réponse à cela. Depuis sa sortie, nous avons vu des tonnes de développeurs courir après le design de Breath of the Wild : Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne. Si vous ne connaissez pas ces jeux, ils ne se soucient pas de leur difficulté. Ils ne se soucient pas de savoir si cela va demander du travail de la part du joueur pour comprendre ce qui se passe. Ils disent: « Hé, va trouver ce boss général et vois ensuite si tu peux le battre. » Et, vous savez, nous trouverons où aller à partir de là.

Je pense donc que l’industrie du jeu dans son ensemble – j’espère, du moins, en tant que fan de ces jeux – poursuivra Tears of the Kingdom de la même manière que d’énormes studios ont poursuivi Breath of the Wild.

De plus, sur le plan technique, Nintendo en avait vraiment besoin. Ils sont définitivement en retard sur les autres grandes entreprises : Microsoft avec Xbox, Sony avec PlayStation, même Valve avec PC et SteamDeck, maintenant. Je veux dire, Breath of the Wild poussait le matériel Nintendo Switch en 2017. Tears of the Kingdom n’est pas différent. Ils ont récemment dit de ne pas s’attendre au Switch 2 ou au Switch Pro – quoi qu’il en soit – en 2023, ils avaient donc vraiment besoin d’une grande victoire du côté créatif, du côté logiciel. Cela signifie donc beaucoup pour Nintendo – financièrement, bien sûr, mais aussi en termes de maintien de la pertinence établie par Animal Crossing: New Horizons et Breath of the Wild. C’est un gros problème pour eux.

Vous avez mentionné que Mario film il y a peu de temps. Je me demande, j’ai l’impression que les jeux vidéo sont un peu partout en ce moment – dans la salle de cinéma; HBO vient d’avoir une émission de télévision très populaire, Le dernier d’entre nous, basé sur un jeu vidéo. Y a-t-il quelque chose de plus omniprésent à propos des jeux vidéo dans notre culture en ce moment ?

Je pense que c’est moins que les jeux vidéo connaissent un moment en ce moment et plus que c’est le résultat d’une accumulation. Je déteste attribuer tout ce qui se passe en ce moment au verrouillage et à Covid, mais la réalité est que pendant le verrouillage, les gens entraient dans Animal Crossing. Les jeux vidéo sont devenus moins ce petit passe-temps que vous faites à côté des émissions de télévision que vous regardez, des films que vous regardez, des livres que vous lisez. Elle est devenue cette force culturelle qui est un agent de liaison dans vos groupes sociaux.

Je suis prêt à parier que la plupart des gens jouent à des jeux à certains égards, que ce soit Wordle dans leur conversation familiale ou Marvel Snap dans le métro.

La façon dont vous investissez de l’argent en utilisant Robinhood ou la façon dont vous recherchez votre partenaire de vie sur Tinder.

Duolingo ! La façon dont vous apprenez les langues est extrêmement ludique. Ces plates-formes ont beaucoup appris de l’interface utilisateur des jeux vidéo et de la façon dont les jeux vidéo nous enseignent et vice versa. À certains égards, je pense que tout le monde est ce que nous appelons « un joueur » à ce stade.

Donc je pense Le dernier d’entre nous étant ce mât de tente sur HBO et le Mario film – qui est un peu plus basé sur la nostalgie que sur le fait d’essayer d’être un drame de qualité – les deux sont le résultat du fait que les jeux vidéo sont devenus courants depuis un certain temps. Et maintenant, les créateurs d’autres disciplines essaient de mettre cela au premier plan pour d’autres publics.

D’autres disciplines, comme vous les appelez généreusement, ont toujours voulu profiter de tout ce qui est populaire, que ce soit Barbie ou Super Mario Frères ou quoi que ce soit. Mais quand tu reviens à Tears of the Kingdom ou son prédécesseur, Breath of the Wild, pour beaucoup de gens, il s’agit simplement de s’échapper. Il s’agit simplement de passer du temps dans un monde vraiment satisfaisant.

Ouais, je veux dire, l’un des jeux les plus vendus sur Switch, sorti pendant le verrouillage, consistait essentiellement à avoir une vie normale. Animal Crossing était juste : vous vous réveillez, vous entretenez vos cultures, peut-être que vous en récoltez quelques-unes, allez parler à votre ami qui se trouve être le conservateur du musée. Et il y avait quelque chose de vraiment gratifiant dans le fait d’avoir ce cycle de vie normal alors que nous sommes tous confinés dans nos appartements.

Je pense donc que de nos jours, de plus en plus de gens ont réalisé que tous les jeux ne seront pas axés sur le combat. Certains jeux peuvent simplement être une pure évasion, une pure découverte. Et les larmes du royaume, pour moi, est l’une des démonstrations les plus pures de ce qui se passe lorsque les développeurs acceptent le fait que les gens veulent que leur curiosité soit récompensée.