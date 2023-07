Ce qu’il faut savoir sur vos droits

Plus de 2,8 millions de voyageurs devraient franchir les points de contrôle de sécurité des aéroports vendredi – un record en une seule journée, selon à l’Administration de la sécurité des transports.

La TSA est préparée pour « des volumes de passagers plus élevés et soutenus » tout au long de l’été, la période du 29 juin au 5 juillet étant la période la plus occupée.

Cela survient alors que de violentes tempêtes et des pénuries de personnel ont déjà fait dérailler des milliers de vols cette semaine. Tempêtes sont prévus à travers des pans entiers des États-Unis avant le week-end.