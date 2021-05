Ce qu’il faut savoir sur ‘Spiral’ et la franchise ‘Saw’

Vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le film d’horreur «Saw» ou sur son apparition avant de regarder le dernier film de la franchise, «Spirale: du livre de Saw», ouverture dans les salles le vendredi.



Mais si vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce qui a aidé «Saw» à se frayer un chemin dans la compétition et pourquoi «Spiral», avec Chris Rock et Samuel L. Jackson, pourrait valoir la peine d’être vérifié, voici une introduction. Qu’est-ce que «Saw» et pourquoi est-ce important?

La bizarrerie d’horreur indépendante à petit budget de James Wan « Vu » a atterri sur le circuit des festivals du film en 2004, et est devenu un hit grâce à une histoire diabolique et des performances effrayantes de Cary Elwes (le swashbuckler Westley de «The Princess Bride») et Leigh Whannell (qui a écrit le scénario). L’histoire macabre raconte l’histoire de deux hommes isolés dans un piège mortel crasseux d’une pièce, où ils sont forcés par un fou, connu sous le nom de Jigsaw Killer, de subir des jeux de test de moralité brutaux pour s’échapper vivants. Danny Glover joue un détective obsédé par la capture du tueur.

Des stars du rock comme Zeke Banks, un détective tout vu qui travaille à contrecœur avec une recrue (Max Minghella) pour enquêter sur une série de meurtres de policiers qui, d’après les horribles scènes de crime, semblent être l’œuvre du Jigsaw Killer. Samuel L. Jackson joue le père de Zeke, un vétéran de la police, et Marisol Nichols joue le chef de la police.

Rocheux a dit il est fan des films «Saw», et il a eu l’idée pour cette nouvelle itération. L’horreur grand public ne comporte toujours pas beaucoup de pistes noires, donc «Spiral» est un départ bienvenu de la blancheur du genre. Il sera également intéressant de voir Rock s’attaquer à un rôle dramatique, comme il l’a fait récemment dans la série «Fargo.»