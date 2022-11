Ce qu’il faut savoir sur son mariage avec Lisa Marie Kubikoff – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Cary Elwes a eu l’une des carrières les plus variées et les plus complètes qu’un acteur puisse avoir ! La star née à Londres, 60 ans, a fait ses débuts au cinéma en 1979 et il est devenu célèbre dans le classique culte La princesse à marier en 1987. Il a ensuite joué dans de nombreux autres films à la fin des années 80 et au début des années 90, avant d’obtenir son prochain rôle le plus notable en 1993. Robin des bois : les hommes en collants, où il a joué le rôle du voleur titulaire. Dans les années 2000, il a joué dans plusieurs franchises populaires différentes, comme l’original Vu film ou jouant le maire de Hawkins dans Choses étranges.

Depuis plus de 20 ans, Cary a eu une femme à ses côtés : Lisa Marie Kubikoff. L’acteur a eu son soutien pendant une grande partie de sa carrière, et avec plus de deux décennies de mariage à leur actif, le couple semble aller très fort. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Lisa et sa relation avec l’acteur ici !

Cary et Lisa se sont rencontrés lors d’un concours de cuisine au chili

La romance de Cary et Lisa a duré des décennies, mais la première rencontre du couple était un peu peu orthodoxe, mais toujours super mignonne. Le couple s’est croisé pour la première fois au Malibu Chili Cook-Off en 1991. Lors du festival gastronomique, Lisa a demandé à Cary de la rejoindre pour quelques balades. Les attractions n’étaient pas réservées aux cuisiniers. Le couple s’est bien entendu et a commencé à se fréquenter peu de temps après, selon Malibu 90265.

Lisa est photographe

Cary n’est pas étranger aux caméras, même à la maison ! Alors que Cary est acteur, Lisa est photographe, mais elle s’est également intéressée à quelques autres aspects de l’industrie du divertissement. Elle a un crédit d’acteur en tant que fêtarde dans le film de 1993 La Surface Froide, par IMDb. Pourtant, la plupart de son travail dans l’industrie cinématographique a impliqué ses compétences en photographie. Elle a pris des photos fixes qui ont été utilisées comme images de scènes de crime dans le film de 2003 Pays des merveilles. Elle a également été photographe de plateau et productrice associée pour le téléfilm de 2003 Contrôle de loyers.

Ils se sont mariés en 2000

Après leur première rencontre en 1991, Cary et Lisa se sont fiancés en 1997, et ils se sont dit « oui » en juin 2000. Le couple a tenu la cérémonie à La Colle-sur-Loup en France. Le couple a partagé des photos de leur mariage sur les réseaux sociaux pour célébrer leur anniversaire au fil des ans. Il semble que le mariage ait eu lieu dans un bâtiment en pierre digne d’un mariage de conte de fées. Dans une photo d’eux deux pendant la cérémonie, la pièce avait l’air éclairée aux chandelles pour le couple. Cary a également fait référence à son rôle le plus populaire tout en célébrant leur anniversaire. « Ma future princesse mariée sera… il y a 22 ans », a-t-il écrit, célébrant leur anniversaire sur Instagram en juin 2022.

Cary a expliqué à quel point le fait d’être ouvert l’un à l’autre explique en partie pourquoi leur mariage a réussi pendant si longtemps. « Communiquer et faire vivre notre relation. Apprendre le langage de l’amour de l’autre n’est jamais une mauvaise chose. Et nous prenons toujours du temps pour un rendez-vous amoureux », a-t-il déclaré Malibu 90265 en mars 2020.

Ils ont une fille ensemble

Après le Choses étranges L’acteur et sa femme se sont mariés en 2000, ils ont accueilli une fille sept ans plus tard. Cary a surtout évité de parler de sa vie de famille, mais il partage parfois des photos avec sa fille Dominique, 15, sur ses réseaux sociaux, montrant à quel point son temps en famille est important. Il a posté une photo avec Dominique et Lisa, alors que les trois partaient en vacances à Hawaï en août 2022. « Rien de plus important que de passer du temps de qualité avec mes merveilleuses filles. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’avoir ces vacances en famille dans une si belle partie du monde”, a-t-il écrit dans la légende. Cary n’a d’ailleurs pas hésité à montrer son amour pour sa fille sur Instagram. Quand elle a fêté son anniversaire, il a partagé une photo d’elle et a dit à quel point elle était merveilleuse. “Il y a 15 ans, cette douce, intelligente et belle jeune femme est venue au monde et en a fait un meilleur endroit”, a-t-il légendé le message.

En plus de créer des liens, Cary a dédié ses mémoires Comme tu veux sur la fabrication de La princesse à marier à Dominique. Après son apparition dans Choses étrangesil a plaisanté en disant que sa fille pensait qu’il était “un peu plus cool”, dans le cas mentionné ci-dessus Malibu 90265 interview.

Qu’est-ce que Lisa a dit à propos de Cary ?

Lisa a régulièrement jailli de Cary sur son Instagram, et il est clair que leur relation devient super forte toutes ces années plus tard ! Elle publie régulièrement des photos et des légendes de célébration sur son mari sur Instagram, comme lorsqu’il a célébré son 60e anniversaire en octobre 2022. « Joyeux anniversaire au meilleur papa, au meilleur mari et à l’homme le plus travailleur que je connaisse. Nous vous aimons tant! 60 n’a jamais été aussi belle », a-t-elle écrit.