Ce qu’il faut savoir sur ses relations – Hollywood Life

Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Morgan Wallen est une star de la country célèbre pour des tubes comme

Il a commencé sa carrière sur « The Voice ».

Morgan a un enfant avec son ex KT Smith.

Selon certaines rumeurs, il fréquenterait Megan Moroney.

Morgan WallenLa carrière de a été ponctuée de succès et de controverses. Le chanteur country, 29 ans, a fait irruption sur la scène en 2014 avec une apparition sur La voix et a depuis remporté un succès grand public en tant que hitmaker aux côtés de nombreux des meilleurs du pays. Une controverse sur son utilisation d’une épithète raciste l’a mis sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons en 2021 – il a même été retiré des ACM Awards à l’époque. Et bien que le contrecoup de l’incident ait été féroce, cela n’a pas semblé nuire à la popularité du chanteur à long terme.

Maintenant, il se prépare à se produire au grand spectacle du jeudi 11 mai, avec le grand country Dolly Parton, entre autres. En dehors de la scène, Morgan a eu des relations très médiatisées (et apparemment parfois tumultueuses). Voici ce qu’il faut savoir sur ses romances avec la mère de son enfant, sa romance supposée avec Mégane Moroney, et plus.

Mégane Moroney

On dit actuellement que Morgan sort avec une autre star de la country Mégane Moroney. Le duo a déclenché des rumeurs de romance lorsqu’elle portait une chemise orange Tennessee Volunteers pour l’art de son single « Tennessee Orange ». Les fans des médias sociaux et les enquêteurs ont alors sauté le pas, soulignant que Morgan avait porté une chemise similaire. Ils se sont livrés à un flirt sur Instagram lorsque Morgan a commenté un message de Megan dans la même chemise, par Nicky Swift, demandant s’ils avaient déjà compris « à qui est cette chemise ».

« C’est à moi maintenant », a-t-elle écrit, confirmant apparemment un intérêt romantique. Interrogé en novembre 2022 dans un épisode de Sirius XM’s L’autoroute, elle a avoué que c’était à Morgan. «Je veux dire, c’est sa chemise, a-t-elle dit, ajoutant:« Mais ce n’est qu’une chemise. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un petit ami, elle a simplement répondu : « C’est une excellente question.

Paige Lorenz

Paige Lorenz et Morgan ont officialisé leur relation IG en février 2022, par PERSONNES. « Je vous aime! et je suis tellement fier de toi. @morganwallen », a-t-elle écrit avec une photo de l’ancien couple se serrant dans ses bras et se blottissant dans les coulisses. Cependant, l’influenceuse Paige et son ex star de la country n’étaient pas censés l’être. Selon Screenrantils ont rompu peu de temps après, quelques semaines plus tard en février 2022. Paige est tristement célèbre Armie Marteau.

KT Smith

La relation de Morgan avec KT Smith semble avoir été tout sauf idéal. Selon Nicki Swift, la beauté blonde et la sensation country se sont rencontrées sur Snapchat il y a des années et se sont fiancées en quelques mois. Ils ont rompu leurs fiançailles mais sont toujours sortis ensemble depuis plusieurs années, vivant même ensemble. « Mais cette troisième année a été difficile », a-t-elle écrit sur son blog La trame de fond en 2021. «Le genre de lien traumatique toxique dont vous entendez parler sur TikTok. Nous étions partis et en troisième année, nous parlions toujours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et nous nous voyions à chaque fois qu’il était en ville et j’allais toujours sur la route avec lui. Mais être jeté sous les projecteurs à un si jeune âge va évidemment s’accompagner de mauvaises décisions. Il n’était pas le plus fidèle.

Cette relation, aussi tumultueuse soit-elle, a donné naissance au seul enfant de Morgan à ce jour. « Évidemment, à la fin de la relation, je suis tombée enceinte », a-t-elle écrit. Selon PERSONNESMorgan affirme qu’ils ont rompu avant leur fils, Wallen indé, a été conçu et né, mais « évidemment on s’en est encore vus ». Little Indie est entré dans le monde le 10 juillet 2020.

Il a également déclaré au point de vente qu’il était reconnaissant d’être coparentalité « avec quelqu’un à qui je tiens. Nous faisons de notre mieux pour comprendre, en essayant simplement de faire de notre mieux avec la situation », a-t-il expliqué à l’époque. « Je veux dire, beaucoup de gens ont déjà été dans cette situation – avoir un enfant avec quelqu’un avec qui vous n’êtes pas – mais savoir que cela ne facilite pas les choses. »

