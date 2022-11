Ce qu’il faut savoir sur ses anciens conjoints – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Michael Strahan est animateur de télévision pour Bonjour Amérique et un ancien joueur de la NFL.

Il n’est actuellement pas marié.

Michael a été marié deux fois au total, le plus récemment avec Jean Muggli.



“Je pense que le mariage est génial, je le pense vraiment”, Michel Strahan a déclaré dans un épisode de 2018 de En profondeur avec Graham Bensinger. « Je sais que j’ai eu quelques échecs, et je dis que vous apprenez de vos échecs, n’est-ce pas ? … J’aime le mariage. J’aime la compagnie. Je ne suis pas du tout contre. Est-ce que je me remarierais un jour ? Je ne dirai jamais jamais.

Plus à propos Michel Strahan

Bien que le mariage ne soit pas hors de propos pour l’ancien joueur des Giants de New York, cela fait un moment que Michael n’a pas eu une bague au doigt. La Bonjour Amérique l’hôte a été marié deux fois – le premier à Wanda Hutchin puis à Jean Muggli. Les deux mariages ont donné naissance à des enfants, Wanda et Michael accueillant leur fille Tanita en 1992 et fils Michel Jr. en 1995. Les jumelles de Jean et Michael, Isabelle et Sophiesont nés en 2004.

Alors que Michael poursuit son voyage pour la compagnie et la troisième Mme Strahan, voici ce que vous devez savoir sur ses deux derniers mariages.

Son dernier mariage avec Jean Muggli

Le deuxième mariage de Michael avec Jean Muggli “n’a certainement pas été la plus grande expérience”, a-t-il déclaré dans cette interview de 2018. Jean est né le 30 novembre 1964, selon Le soleil, qui rapporte également qu’elle est la gérante d’un magasin de cosmétiques à New York. Les deux se seraient rencontrés dans un salon, par Parade, et le mariage a été relativement court. Les deux se sont mariés en 1999, mais des mois après la naissance de leurs jumeaux, Michael et Jean se sont séparés.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“Il est regrettable que certains mariages ne fonctionnent pas toujours pour les deux parties, mais c’est une réalité douloureuse de l’époque dans laquelle nous vivons”, a déclaré Michael dans un communiqué en 2005, par Le New York Post. “J’aime mes enfants de tout mon cœur et je continuerai d’être la figure paternelle que j’ai eue en grandissant. Je dois à mes filles de mettre fin à mon mariage avec respect et dignité.

Michael était celui qui avait demandé le divorce, et en 2020, TMZ aurait obtenu des documents dans lesquels il accusait son ex de s’être livré à un “schéma de conduite abusive envers les enfants pendant des années”. Après la rupture, Jean a accusé Michael de violence domestique après une dispute au sujet de l’argent, mais Parade note qu'”un juge a rejeté ses demandes, ce que Strahan lui-même a nié”.

Lien connexe Lié: Poisson d’avril : 5 des meilleures farces de célébrités de Rihanna, Sam Smith et plus

“Je ne ferais jamais de mal physiquement ou psychologiquement à aucun de mes proches, en particulier à ma femme”, a déclaré Michael dans sa déclaration de 2005. « Ce n’est tout simplement pas l’homme que je suis. Je continuerai à respecter la vie privée de Jean et à ne pas contribuer à un spectacle public d’une affaire extrêmement privée.

Michael a demandé la garde exclusive de ses filles, mais le couple a conclu un accord de garde partagée en 2020, par Page 6. L’arrangement a duré jusqu’au 18e anniversaire des filles, lorsqu’elles ont été considérées comme des adultes légales et libres de choisir comment elles passaient leur temps avec leurs parents.

“C’est un ajustement quand vous voyez vos bébés, évidemment, ce ne sont plus des bébés, et ils vont au bal et vous ne voulez tout simplement pas les perdre de vue”, a déclaré Michael. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT lors d’une conférence de presse ABC 2022. “Je suis comme, ‘Je serai heureux de vous conduire et de chaperonner le bal. Je n’ai pas de problème. Je vais effacer le programme pour ça. Mais ni l’un ni l’autre ne le souhaite.

La première femme de Michael, Wanda Hutchins

Michael et Wanda Hutchins, décoratrice d’intérieur, se sont mariés en 1992 après la naissance de leur fille. Les deux se sont rencontrés quand il avait 17 ans et vivait en Allemagne, où son père, un major de l’armée, était en poste. “Mon premier mariage avec Wanda, nous étions juste jeunes. C’est une de mes meilleures amies à ce jour, et je l’aime à mort. Et nous avons deux enfants formidables », a déclaré Michael à propos de son premier mariage dans une interview en 2018 avec Graham Bensinger.

Michael a finalement déclaré que lui et Wanda avaient réalisé qu’ils étaient “hors de notre ligue” pendant leur mariage, qu’ils étaient “des enfants jouant des adultes”. Il a partagé son temps entre l’Allemagne et le Texas, où il a joué au football pour la Texas Southern University. En 1993, les Giants de New York ont ​​repêché Michael, et il est devenu père pour la deuxième fois après que Wanda ait donné naissance à leur fils.

En 1996, le couple a rompu après quatre ans de mariage. «Je pense que souvent, lorsque vous vous séparez, les gens supposent que la mère est censée assumer la responsabilité des enfants. Mais dès le premier jour, il était très important pour moi d’être actif, de faire partie de leur vie », a déclaré Michael. PERSONNES en 2016 en évoquant sa vie et sa famille recomposée. “J’étais constamment dans les avions et les téléphones. Et c’est très difficile – bien sûr, c’est difficile avec eux en Allemagne. Mais une chose que j’ai apprise, c’est que vous prenez du temps pour ce pour quoi vous voulez prendre du temps.

“Ce n’était pas comme, ‘Ok, nous nous séparons, maintenant je vais faire un chèque et l’envoyer à ta mère tous les mois, et papa te verra plus tard'”, a poursuivi Strahan. « Je ne fonctionne pas comme ça. Divorcer est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais vécues, mais j’ai beaucoup appris sur moi-même. Quand vous êtes un père célibataire avec des enfants de 4 mois et que vous devez être avec eux tout le temps, cela m’a appris qu’il n’y a rien à craindre.

“Je peux le faire”, a-t-il ajouté. “Je considère cela comme l’un des moments les plus épanouissants de ma vie. Et je regarde mes enfants maintenant, et cela me rend heureux parce que je sais que cela a porté ses fruits dans ma relation avec eux.