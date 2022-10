Ce qu’il faut savoir sur ses 3 mariages et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Geena Davis est une actrice oscarisée connue pour des films comme Thelma & Louise, League of Their Own, & The Accidental Tourist.

L’actrice n’est pas mariée actuellement.

La superbe militante était mariée à son coéquipier Jeff Goldblum du classique du camp La mouche.

Geena a récemment reçu le prix du gouverneur aux Emmy Awards 2022 pour son travail avec le Geena Davis Institute on Gender In Media.

Elle a récemment accusé Bill Murray de lui avoir crié dessus pendant le tournage Changement rapide dans ses nouveaux mémoires.

Geena Davis, 66 ans, est aussi belle que accomplie. La Une ligue à part star est connue pour sa gamme spectaculaire, jouant des rôles dans tout, du classique pour enfants Stuart Little à des films qui définissent la culture comme Thelma et Louise, et même devenir archère, faisant presque partie de l’équipe olympique de 2000 pour son talent. En cours de route, elle a noué des relations avec des hommes de premier plan et a même créé une famille avec son dernier partenaire.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les relations amoureuses les plus intimes de l’actrice lauréate d’un Oscar, d’un Golden Globe et d’un Emmy.

Richard Emmolo

Geena a eu une romance éclair avec un restaurateur Richard Emmolo en décembre 1977, emménageant rapidement avec lui au début de 1978. Le duo a poursuivi sa romance et s’est finalement marié le 25 mars 1981. Ce n’était pas censé être, cependant, et en février 1983, ils étaient déjà séparés, avec un divorce officiel à suivre le 27 juin 1984. Geena est sortie avec elle et a été brièvement fiancée pendant une courte période avec elle Thelma et Louise co-vedette Christophe McDonald suite à son mariage avec Richard.

Jeff Goldblum

Le deuxième mariage de Geena était de parc jurassique acteur de cinéma Jeff Goldblum. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Transylvanie 6-5000 qui a été publié en 1985. Jeff s’était séparé de sa femme Patricia Gaule peu de temps avant de commencer à sortir avec Geena. Ils se sont mariés le 1er novembre 1987 et ont joué ensemble dans deux films supplémentaires, La mouche et Les filles de la Terre sont faciles. Malheureusement, le mariage de Geena et Jeff a pris fin lorsque Geena a demandé le divorce en octobre 1990. Le divorce a été finalisé l’année suivante.

Geena a parlé de la rupture dans une interview de 1991 avec Personnes. « Je suis sûr que nous sommes tous les deux assez tristes. Nous avions certainement de grands espoirs, toutes de bonnes intentions. C’est bouleversant », a-t-elle déclaré, tout en mentionnant qu’elle avait l’impression que la perception que les autres avaient de leur relation ne correspondait pas à ce qu’elle était vraiment. « Les perceptions des autres sont que c’est tout simplement parfait, c’est le gars le plus drôle. Ce n’est pas une réflexion sur Jeff. Je veux dire, cela peut s’appliquer également à moi. Nous étions un couple normal et avons vécu toutes sortes d’expériences. Nous n’étions pas assis à rire toute la journée, à faire des spectacles l’un pour l’autre.

Geena a récemment dit Personnes que sa relation avec Jeff était “joyeuse”. “Ce fut un chapitre magique de ma vie”, a également déclaré l’actrice. Geena a expliqué qu’elle aimait être mariée à un autre acteur parce que c’est “quelqu’un qui sait exactement ce que vous traversez”.

Renny Harlin

Le troisième mariage de Geena était avec le cinéaste finlandais Renny Harlin. Ils sont sortis ensemble pendant cinq ans avant de se marier le 18 septembre 1993. Renny a réalisé Geena dans deux films, 1995 Île fardée et 1996 Le long baiser bonne nuit. Geena a demandé le divorce le 26 août 1997. Sa raison de le faire était probablement parce que son assistante personnelle avait donné naissance à l’enfant de Renny la veille. Le divorce de Geena et Renny a été finalisé en juin 1998. L’actrice a à peine parlé publiquement de cette relation depuis lors.

Reza Jarrahy

Geena avait une relation de 20 ans avec un chirurgien plasticien craniofacial irano-américain Reza Jarrahy. Ils ont commencé à se fréquenter en 1998 et on pense qu’ils se sont mariés le 1er septembre 2001. Geena et Reza ont eu trois enfants ensemble, une fille Alizé20 ans et fils jumeaux fraternels Kaiis et Kian18. Reza a légalement demandé le divorce de Geena en mai 2018. Ils ont finalement réglé leur divorce en octobre 2021 après une bataille pour la garde.

Pendant la séparation de cinq ans de Geena et Reza, Geena a déposé des documents judiciaires en septembre 2018 et a affirmé qu’elle n’avait jamais été légalement mariée à Reza. Geena a allégué que le couple avait eu une “cérémonie semblable à un mariage”, mais n’avait jamais obtenu de licence de mariage et “n’avait jamais eu l’intention de se marier”, selon Personnes. Cependant, Reza a insisté sur le fait que le mariage était légitime puisque la cérémonie aurait été célébrée par son père, qui est un célébrant selon la loi islamique.

En 2006, Geena a dit Bon entretien de votre maison qu’elle n’a pas hésité à se « marier » une quatrième fois. « J’ai dit à Reza : ‘Tu es sur le point de devenir le quatrième mari de quelqu’un. À quoi diable pensez-vous ? Mais moi, je n’étais pas nerveux du tout », Commandant en chef étoile partagée. “J’ai vraiment senti que j’avais franchi un cap, que j’avais réussi des changements réels et permanents. Et c’était excitant de savoir que j’épousais quelqu’un devant qui je pouvais être grincheux ou égoïste et qui ne s’enfuyait pas en criant de la pièce ou ne me jugeait pas pour ça. C’est comme si j’avais découvert une toute autre façon de vivre.