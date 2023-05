Ce qu’il faut savoir sur sa maladie de Graves – Hollywood Life

Voir la galerie





Wendy Williams a été diagnostiquée avec la maladie de Basedow.

Le célèbre animateur de talk-show lutte contre la maladie depuis au moins 2018.

Une fois, elle s’est évanouie devant la caméra, suscitant des inquiétudes quant à sa santé.

Wendy Williams a révélé pour la première fois son diagnostic de maladie de Graves en 2018, et elle a admis à l’époque qu’elle n’avait pas fait attention à sa propre santé quand cela s’est produit. « Nous, en tant que femmes, surtout si – nous avons des familles, vous savez, nous nous occupons des enfants, nous nous occupons, vous savez, de la maison, de nos maris, nous prenons soin de tout le monde sauf de nous-mêmes », a-t-elle déclaré. Bonjour Amérique à l’époque, par PERSONNES.

« Et c’est vraiment dommage. Et ça – c’est quelque chose qui n’a rien de socio-économique. Quoi qu’il en soit, quel que soit le statut de la femme, il semble que nous soyons tous dans le même bateau », a-t-elle déclaré. « Je ne fais plus ça. Wendy d’abord.

Il est important de noter que lorsque Wendy a appris son diagnostic pour la première fois, elle a profité de l’occasion pour s’exprimer publiquement et sensibiliser à la maladie grave. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la bataille de Wendy Williams contre la maladie de Graves, de son diagnostic initial à son état actuel.

Wendy Williams a été diagnostiquée avec la maladie de Basedow.

En février 2018, Wendy a ouvert un important débat public sur la maladie de Basedow. « Ma thyroïde a été totalement cattywampus et c’est l’œil que vous avez tous vu. Vous l’avez attrapé avant moi », a-t-elle déclaré au public lors de son émission, par Nouvelles de la SCB. Elle a également expliqué que son hyperthyroïdie est liée au diagnostic. « Ma thyroïde, mon hyperthyroïdie est également liée à la maladie de Graves », a-t-elle expliqué. « La maladie de Graves comprime les muscles derrière vos globes oculaires et c’est donc la raison pour laquelle – » elle a ensuite ouvert les yeux pour expliquer ce que cela signifiait.

À l’époque, elle a également admis que son médecin lui avait ordonné de faire une pause de trois semaines dans l’émission. Elle en avait déjà raté un, notant qu’elle avait l’impression d’avoir «des oiseaux nageant autour de ma tête, comme un dessin animé» avant le diagnostic. « Je serai de retour dans deux. Je ne suis pas une héritière », a-t-elle plaisanté. « Qui va payer mes factures ? »

Qu’est-ce que la maladie de Basedow ?

La maladie de Basedow est définie par la Clinique Mayo comme « un trouble du système immunitaire qui entraîne une surproduction d’hormones thyroïdiennes. Les symptômes peuvent inclure l’irritabilité, les yeux exorbités, la perte de poids, l’anxiété, les tremblements des mains, la fatigue et la sensibilité à la chaleur. Wendy avait admis dans son émission qu’elle se sentait stressée et très irritable avant son diagnostic.

Depuis combien de temps Wendy est-elle malade ?

Comme indiqué précédemment, Wendy a reçu un diagnostic de maladie de Graves en 2018. Elle a noté dans son interview de Good Morning America cette année-là que la ménopause avait obscurci ses symptômes. « Avec la ménopause, je ne pointais pas du doigt quelque chose en particulier », a-t-elle déclaré GMAc’est Amy Robach. « Je me disais juste ‘D’accord, eh bien, j’ai 53 ans et je suppose que c’est comme ça que c’est censé être.' »

Elle a également noté que lorsqu’elle s’était évanouie publiquement lors de son émission d’Halloween en 2017, on avait découvert qu’elle avait une tension artérielle élevée. « Même en octobre, lorsque je me suis évanouie à Halloween, ce jour-là où les ambulanciers sont arrivés, j’avais de l’hypertension, ce que je n’ai jamais fait d’hypertension », a-t-elle déclaré. « Ma tension artérielle est toujours parfaite ou basse. Ce n’est jamais élevé. Mais c’était élevé et le manque de sodium alors ils me remplissaient d’électrolytes, juste remplir, remplir, remplir, remplir. Je n’arrive pas à croire que je me suis levé après la pause publicitaire et que j’ai fermé l’émission.

Comment va Wendy aujourd’hui ?

« Je me sens cent pour cent mieux qu’il y a quelques mois », a déclaré Wendy. PERSONNES en 2018. « J’ai eu une tempête dans mon corps, c’est la meilleure façon de l’expliquer. C’est parce que j’ai négligé mon rendez-vous d’endocrinologie de six mois. J’ai la maladie de Graves et l’hyperthyroïdie. Si vous en avez un, vous n’êtes pas obligé d’avoir l’autre, mais j’ai les deux, et on m’a diagnostiqué les deux il y a 19 ans.

Son engagement total envers la santé a commencé avant la fin de son émission en 2022. « J’adore faire l’émission, mais je m’aime plus », a-t-elle déclaré. PERSONNES. « Alors je vais prendre soin de moi, pour que je puisse être là pour eux. » En octobre 2022, il a été signalé qu’elle avait quitté un centre de réadaptation après deux mois de traitement pour des «problèmes de santé généraux». « Nous sommes heureux d’annoncer que Wendy Williams est à la maison et guérit après avoir été dans un centre de bien-être depuis août », a déclaré le représentant de Wendy, Shawn Zanottidit Page 6 dans une déclaration à l’époque.

« Wendy est enthousiasmée par le chemin à parcourir et a hâte de publier ses nombreux projets », indique le communiqué. « Merci à mes fans pour votre amour, votre soutien et vos nombreuses prières, je suis de retour et meilleur que jamais. »

