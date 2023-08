Ce qu’il faut savoir sur sa grossesse et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Kate Chastain est une personnalité de la télévision connue pour son temps sur Bravo’s Sous le pont.

Elle a quitté la série après la saison 7.

Kate n’est pas mariée mais était autrefois liée à son ancienne co-star Ben Robinson.

Plus récemment, elle a annoncé la naissance de son premier enfant le 5 mai 2023.

Kate Chastain, 40 ans, a endossé le nouveau rôle de maman fière à partir de mai 2023 ! Le Sous le pont alun a annoncé l’arrivée de son premier enfant plus tôt cette année via Instagram. « Lancement difficile : Caye Sullivan», a-t-elle sous-titré un selfie avec son petit garçon le 5 mai. En plus d’être une nouvelle maman élégante, la femme de 40 ans a déjà fait la une des journaux lorsqu’elle a annoncé sa sortie de la série télé-réalité Bravo en 2020.

« Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, j’ai choisi de faire une transition cette année en commençant à me tailler un nouveau rôle progressif basé sur la terre », a-t-elle légendé un post Instagram en février 2020. « J’ai l’intention de prendre du recul en tant que un membre éminent de la Sous le pont famille et travail pour devenir financièrement indépendant tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté Andy Cohen.” Trois ans plus tard, Kate fait toujours la une des journaux, mais cette fois, il s’agit du père de son bébé. Ci-dessous, tout ce qu’il faut savoir sur sa grossesse, les rumeurs sur le père de son enfant, et plus encore !

La grossesse de Kate Chastain

Le Chanceux Charmant l’auteur a confirmé qu’elle était enceinte de son premier enfant en décembre 2022. « Je suis absolument ravie de devenir mère », a-t-elle déclaré PERSONNES à l’époque. « C’est quelque chose que j’ai toujours espéré, alors c’est vraiment un rêve devenu réalité ! » Elle a poursuivi en expliquant qu’elle avait annoncé la nouvelle de sa grossesse en raison de ses apparitions devant la caméra sur Sous le pont Galley Talk.

« C’est une expérience tellement nouvelle et spéciale, donc je protège vraiment ce que je partage publiquement, mais avec de nouveaux épisodes de Sous le pont Galley Talk sur le point d’être diffusé sur Bravo après Noël et Les traîtres en première sur Peacock le 12 janvier 2023, il n’y a plus moyen de cacher mon baby bump ! », s’est-elle exclamée à l’époque. Peu de temps après, la future maman de l’époque s’est rendue sur Instagram pour montrer sa bosse de grossesse. « Je prévois déjà tant de soirées à thème d’anniversaire pour vous », a-t-elle sous-titré le selfie miroir le 13 décembre 2022.

Qui est le père du bébé de Kate Chastain ?

Pour mémoire, la seule chose que ce beau mec a en commun avec n’importe quel chef est la tendance à devenir émotif à l’heure des repas. pic.twitter.com/NtLXpJizLF —Kate Chastain (@Kate_Chastain) 8 mai 2023

Peu de temps après que la beauté blonde a confirmé qu’elle attendait son premier enfant, beaucoup de ses fans ont rapidement demandé qui était le père de son enfant. Malgré leurs nombreuses suppositions, Kate a gardé secrète l’identité du père. En fait, à BravoCon 2022, elle a confirmé qu’elle entrait seule dans la maternité, comme le rapporte Bravo’s Le plat du jour. « Je le fais en solo et peut-être avec de l’aide », a déclaré Kate à l’époque. « Mais je suis heureux de le faire seul. »

Kate Chastain et Ben Robinson Rumeurs

Ce serait formidable si les gens arrêtaient de commenter et de m’envoyer des messages « bébé Ben! » …… tous les jours. Pour référence, c’est Ben en tant que bébé à gauche à côté de Sullivan. Clairement pas lié pic.twitter.com/agNcSsHqp7 —Kate Chastain (@Kate_Chastain) 30 juillet 2023

Malgré le fait que Kate n’ait pas révélé l’identité du père de son enfant, cela n’a pas empêché ses fans de deviner. Lorsqu’elle a partagé la photo de l’annonce de naissance au moment de la naissance de Sullivan, bon nombre de ses millions de followers ont suivi les commentaires pour suggérer qu’il s’agissait de son ancienne co-star Ben Robinson42. « Est-ce que c’est juste moi, ou est-ce que bébé ressemble JUSTE au chef Ben? », A écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: « Il n’y a aucun résultat de test dans ce monde qui pourrait me convaincre que ce n’est pas l’enfant de Ben. »

Le célèbre chef est actuellement engagé pour Kiara Cabral, qu’il a annoncé quelques jours après la naissance de Kate. Les anciennes co-stars étaient auparavant liées au début de la série, cependant, Kate a confirmé que ce n’était qu’une aventure lors d’une interview de septembre 2021 avec Hebdomadaire américain. Depuis l’arrivée de son paquet de joie, Kate a mis fin aux spéculations selon lesquelles Ben serait le père.

Le 29 juillet 2023, elle a même partagé un photo côte à côte de Ben bébé à côté de Sullivan. « Ce serait formidable si les gens arrêtaient de commenter et de m’envoyer des messages » bébé Ben! « …… tous les jours. Pour référence, c’est Ben en tant que bébé à gauche à côté de Sullivan. Clairement pas lié », a-t-elle applaudi via Twitter. Avant cela, le 8 mai, elle partagé une photo de son petit et a apparemment arrêté les rumeurs de Ben une fois de plus. « Pour mémoire, la seule chose que ce beau mec a en commun avec n’importe quel chef est la tendance à devenir émotif à l’heure des repas », a plaisanté Kate dans la légende.

Statut relationnel de Kate Chastain

L’ancien ragoût en chef a peut-être eu une brève étincelle avec Ben et une romance avec une femme nommée Ro Hernandezpar Rant d’écran, mais maintenant, elle semble se concentrer sur son bébé. Kate a révélé son statut relationnel lors de BravoCon 2022, par Le plat du jour. « Je suis célibataire aussi, les gars », a-t-elle dit à la foule à l’époque. Au moment de cette publication, elle n’a révélé aucune nouvelle mise à jour sur sa vie amoureuse.

