Ce qu’il faut savoir sur Ozempic, Wegovy et le débat sur les médicaments amaigrissants

Au cours des derniers mois, le médicament contre le diabète Ozempic et son homologue pour la perte de poids, Wegovy, ont été au centre de hacks de régime de célébrité et débat sur Internet. Il incombe maintenant à la communauté médicale de passer au crible les faits tout en naviguant dans la relation compliquée, et souvent dangereuse, de la culture avec les pilules amaigrissantes.

Ces nouveaux médicaments fonctionnent-ils vraiment ? Sont-ils en sécurité ? Sont-ils même éthiques à rechercher comme outil de perte de poids alors que la Food and Drug Administration des États-Unis continue de signaler une pénurie de l’ingrédient actif des deux médicaments, le sémaglutide ?

Les réponses peuvent dépendre de la raison pour laquelle vous les prenez et si vous êtes capable de continuer à les prendre. Comparés aux médicaments antérieurs commercialisés pour la perte de poids, Ozempic et Wegovy semblent être plus sûrs, malgré des effets secondaires courants comme les vomissements et les nausées, a déclaré le Dr Christoph Buettner, professeur de médecine et chef de la division d’endocrinologie à la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. Leur profil différent distingue les deux médicaments.

“Il semble qu’il n’y ait vraiment rien de comparable à l’heure actuelle”, a déclaré Buettner, à l’exception de Mounjaro, qui est actuellement approuvé pour le diabète mais on s’attend à ce qu’il soit bientôt approuvé pour la perte de poids.

Comme de nombreux médicaments, Wegovy et Ozempic sont des médicaments chroniques destinés à être pris sur une longue période. Cela s’accompagne à la fois d’avantages et de risques. “Il n’y a pas de repas gratuit, pour ainsi dire”, a déclaré Buettner.

Alexandre Zoubkov/Getty Images



Que sont Ozempic et Wegovy ? Comment travaillent-ils?

Ozempic et Wegovy sont des médicaments similaires qui contiennent le même ingrédient actif, le sémaglutide, bien que Wegovy en contienne une quantité plus élevée et soit approuvé par la FDA spécifiquement pour la perte de poids. Ozempic a d’abord été approuvé pour le traitement du diabète de type 2, mais dans certains cas, il est également utilisé hors AMM comme médicament amaigrissant. Les deux sont des médicaments injectés à usage hebdomadaire que vous administrez de la même manière que vous utiliseriez un EpiPen, et les deux sont fabriqués par la même société pharmaceutique, Novo Nordisk.

Le sémaglutide agit en interférant avec production d’insuline et stabilisation de la glycémie. Cela ralentit également le mouvement des aliments lorsqu’ils quittent votre estomac et diminue votre appétit, modifiant ainsi la réponse du corps à la faim et à la satiété.

Le corps des personnes atteintes de diabète de type 2 ne peut pas traiter correctement l’insuline, et l’objectif principal d’Ozempic est de contrôler la glycémie, tout en réduisant le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’autres problèmes de santé que les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles d’éprouver. En termes de gestion de la glycémie – l’objectif du traitement du diabète de type 2 – le sémaglutide a prouvé très efficace dans les épreuves.

Wegovy est également efficace dans son utilisation approuvée comme médicament de perte de poids pour les adultes avec un indice de masse corporelle plus de 27 ans et au moins un problème de santé, comme l’hypertension artérielle, ainsi que les adultes avec un IMC supérieur à 30. Par rapport aux personnes qui ont reçu un placebo, la FDA a déclaré dans son avis d’approbation, ceux qui prennent Wegovy sans diabète ont perdu en moyenne de 12,4 % de leur poids corporel.

Mais la popularité croissante d’Ozempic et de Wegovy a suscité des inquiétudes vieilles de plusieurs décennies concernant les médicaments amaigrissants et la stigmatisation liée au poids, et a également eu d’autres conséquences imprévues, notamment une pénurie de médicaments.

Les prescriptions populaires ont entraîné une pénurie

La forte demande de Wegovy s’est transformée en une demande accrue d’Ozempic, car certaines personnes qui ne pouvaient pas obtenir de Wegovy se sont tournées vers le médicament sœur à faible dose destiné au traitement du diabète, prescrits hors AMM par leurs médecins.

Il est logique que de nombreuses personnes puissent obtenir ces ordonnances : selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, environ 73% des adultes américains avaient un IMC en surpoids ou obèse en 2017-2018. L’IMC est un indicateur de santé imparfait et souvent inexact, mais il est utilisé pour définir l’obésité, que le CDC considère comme une maladie chronique.

Cette forte demande, semblable à d’autres pénuries de médicaments, a causé des problèmes à certains patients diabétiques en essayant d’obtenir leur Ozempic prescrit. Mounjaro, un autre médicament populaire avec l’ingrédient actif tirzepatide, est également approuvé pour traiter le diabète de type 2, mais il est également utilisé hors AMM dans certains cas pour perdre du poids.

Il existe d’autres traitements disponibles pour les patients atteints de diabète, comme l’insuline, a déclaré Buettner. Bien que comparer l’insuline au sémaglutide soit un peu une “question chargée”, a-t-il ajouté, car si le sémaglutide peut comporter un risque plus faible de hypoglycémie, ou hypoglycémie, certains patients ont vraiment besoin d’insuline. Cela peut rendre la comparaison difficile. Comme toujours lorsque vous cherchez un substitut de médicament, parlez-en d’abord à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il existe un autre médicament pour le traitement du diabète avec le même ingrédient actif, appelé Rybelsus, mais il est pris par voie orale. D’autres médicaments comprennent Vicoza, Trulicity et Bydureon, et ceux-ci peuvent être des options si les personnes atteintes de diabète sont avoir de la difficulté à remplir leurs ordonnances de médicamentscomme le rapporte Everyday Health.

Wladimir Bulgar/Photothèque scientifique



L’histoire dangereuse des pilules amaigrissantes – et leur avenir incertain

La popularité du sémaglutide n’est que trop familière à Tigresse Osborn, présidente de la National Association to Advance Fat Acceptance. Osborn, comme de nombreux militants des droits des graisses et de la neutralité corporelle et certains prestataires de soins de santé, rejette l’idée que l’obésité est une maladie. Certains des mêmes cadres médicaux utilisés maintenant pour Ozempic et Wegovy étaient également en jeu lors des vagues de pilules de perte de poids antérieures, a déclaré Osborn, y compris Fen-Phen, un surnom pour un médicament coupe-faim qui a finalement été retiré du marché à la fin années 1990 parce qu’il causé des dommages au coeur chez de nombreuses personnes qui l’ont pris.

“Nous avons déjà entendu cela de votre part”, a déclaré Osborn à propos du soutien généralisé à la vague actuelle de médicaments amaigrissants. “‘C’est sûr, ça va, ça va vous rendre en meilleure santé'”, a-t-elle déclaré.

En plus de causer des problèmes cardiaques, certaines pilules antérieures provoquaient des effets secondaires psychiatriques, comme la dépression, selon Buettner. Rimonabant, qui était approuvé en Europe et également retiré du marchés’est avéré induire des effets secondaires nocifs pour la santé mentale.

“Lorsque vous donnez des médicaments qui agissent sur le cerveau, les effets sur la dépression ou les idées suicidaires sont courants”, a déclaré Buettner. Ozempic et Wegovy agissent également dans le cerveau, d’où leurs propriétés de suppression de l’appétit, mais “ils signalent très différemment” en tant qu’agonistes des récepteurs GLP-1 dans des zones spécifiques du cerveau, a-t-il déclaré.

Les effets secondaires courants de Ozempic et Wegovy comprennent des douleurs à l’estomac, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et d’autres symptômes gastriques. Bien que rares, les effets secondaires graves dont pancréatite ont également été signalés. Parce que la perte de poids vous fait également perdre de la graisse stockée dans votre visage, certaines personnes rapportent “Visage ozempique” ou une perte d’une partie de la graisse faciale associée à une apparence plus jeune ou plus jeune.

La stigmatisation liée au poids et ses effets continus sur la santé sont aussi des facteurs réels. Recherche sur le poids remet en question la validité de la prescription d’une perte de poids pour la santé basée uniquement sur l’IMC. Le préjugés profondément enracinés contre des corps plus gros et la pression constante pour être mince met les gens dans une position difficile entre essayer de perdre du poids avec de nouveaux outils ou choisir de rester comme ils sont, a déclaré Osborn.

“L’anti-gras nous brise le cœur – vos médicaments altèrent en fait notre cœur”, a-t-elle déclaré. “Comment allons-nous faire un choix entre ces choses?”

MirageC/Getty Images



Ceux qui choisissent d’utiliser ces médicaments sont confrontés à un autre problème : un accès continu. Au-delà de la pénurie actuelle, une partie de l’avenir de ces médicaments dépend de ce que les compagnies d’assurance sont prêtes à couvrir. De nombreux patients ont signalé difficulté à obtenir des médicaments prescrits couverts par une assurance lorsqu’ils sont étiquetés pour l’obésité – un exemple de la façon dont les soins de santé pour les corps plus gros sont compliqués par des préjugés culturels, même lorsque la perte de poids est l’objectif. Cela pourrait changer à l’avenir à mesure que le catalogue de médicaments amaigrissants s’agrandit, mettre plus de pression sur l’assurance-maladie et les compagnies d’assurance changer leurs politiques.

Pour les personnes qui ne sont pas des célébrités ou qui n’ont pas les poches profondes et qui ont besoin de semaglutide pour leur santé, l’accès est un problème. Wegovy coûte environ 1 400 $ par mois en poche, selon NPR. Un patient qui ne peut pas renouveler ses prescriptions de sémaglutide pourrait être confronté à des problèmes de santé, soit à cause d’un manque de traitement pour le diabète, soit à cause d’une reprise de poids rapide.

La plupart des patients reprendront le poids qu’ils ont perdu prendre du sémaglutide lorsqu’ils l’arrêtent, ce qui signifie qu’il doit être pris en continu pour rester efficace. Le cycle du poids, lorsque les gens perdent et reprennent du poids à plusieurs reprises en raison d’un régime ou d’autres méthodes, est lié à divers risques pour la santé, notamment augmentation de la mortalité. Pendant ce temps, si vous prenez des médicaments pour maintenir votre taux de sucre dans le sang stable, puis que vous arrêtez la dinde froide, le retour à une glycémie élevée pourrait augmenter votre risque de autres problèmes de santécomme un accident vasculaire cérébral.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.