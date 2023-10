Les adolescents et les jeunes adultes du métro de Des Moines auront bientôt un nouveau lieu de rencontre.

Quartier d’Oakridgeune organisation à but non lucratif basée à Des Moines qui fournit des logements abordables et d’autres services aux familles à faible revenu et aux réfugiés, s’est associée à un Programme Meilleur achat pour ouvrir Oakridge Studio – un nouveau centre technologique pour adolescents.

Le quartier d’Oakridge a reçu une subvention de 195 000 $ par l’intermédiaire du Best Buy Teen Tech Center pour construire son propre centre technologique à Studios mainframe. L’argent, provenant de la Best Buy Foundation, sera utilisé pour couvrir les coûts de construction, de produits technologiques, de personnel et de mobilier, a déclaré Kristin Littlejohn, vice-présidente du développement chez Oakridge Neighbourhood.

La construction du centre technologique pour adolescents d’environ 1 400 pieds carrés a déjà commencé et devrait être terminée d’ici la fin novembre, a déclaré Littlejohn. Une ouverture en douceur est prévue pour le 1er décembre.

Voici ce que vous devez savoir d’autre sur Oakridge Studio.

Pourquoi le studio Oakridge est-il construit dans les studios Mainframe ?

Oakridge Neighborhood et le programme Best Buy Teen Tech Center partagent tous deux un objectif commun : favoriser et renforcer les relations avec les organisations communautaires et élever les jeunes qu’elles servent. Et la construction d’Oakridge Studio dans Mainframe s’inscrit dans cette mission, ont déclaré Littlejohn et Andrea Wood, vice-président de l’impact social chez Best Buy.

Avec le centre technologique à l’intérieur de Mainframe, Littlejohn a déclaré que les jeunes participants auront la chance de se trouver dans un « espace de collaboration » et d’être parmi des individus créatifs issus de leurs communautés et qui pourront leur enseigner, travailler avec eux ou les inspirer. Cet aspect, pensait-elle, « élève » le studio Oakridge.

“Cela le rend beaucoup plus accessible”, a déclaré Littlejohn.

L’Oakridge Studio fait partie des centres technologiques autonomes de Best Buy – et le premier dans l’Iowa. Best Buy a jusqu’à présent lancé 52 centres technologiques pour adolescents à travers le pays, avec plusieurs sites au Minnesota et en Californie, et prévoit de porter ce nombre à 100 d’ici 2025, selon son site Internet.

Le studio Oakridge sera situé au niveau inférieur des studios Mainframe, 900 Keosauqua Way à Des Moines.

Devez-vous être un résident du quartier d’Oakridge pour utiliser le studio Oakridge ?

Non, disent Littlejohn et Derek Frank, le coordinateur du centre technologique pour adolescents. Le studio est gratuit et ouvert aux adolescents et aux jeunes adultes du métro de Des Moines âgés de 13 à 21 ans, a déclaré Frank au Des Moines Register.

“Ce sont les âges où il est le plus difficile de faire participer les adolescents”, a déclaré Littlejohn. “C’est un peu à ce moment-là que l’on commence à voir les adolescents se retirer et commencer à faire ce qu’ils veulent. Il est plus difficile de les garder enfermés.”

“Un centre comme celui-ci pourrait vraiment être un tournant pour eux et les mettre aux commandes, et voir où ils aimeraient aller et où ils voient leur avenir”, a-t-elle poursuivi. “Nous espérons pouvoir les aider à y parvenir d’une manière agréable et positive.”

Frank a ajouté que le studio accueille également des jeunes participants qui ne sont pas inscrits dans les écoles de la région ou qui sont scolarisés à domicile.

De quels types de fonctionnalités le studio disposera-t-il ?

Frank a déclaré que le studio comporterait une large gamme d’équipements technologiques, notamment des imprimantes 3D, des drones, des découpes laser, des casques et des outils de réalité virtuelle et des programmes pour la robotique. Un studio d’enregistrement sera mis à la disposition des participants souhaitant lancer des podcasts et créer leur propre musique, ainsi que des stations de création pour ceux souhaitant créer leur propre entreprise.

Il y aura également des opportunités d’apprendre la photographie et la vidéographie, a déclaré Frank.

Frank, qui fera partie intégrante du centre, a déclaré qu’Oakridge Studio prévoyait de faire venir des conférenciers invités et d’organiser des ateliers pour aider les participants à explorer différents logiciels et technologies.

Quand Oakridge Studio ouvrira-t-il ?

L’ouverture en douceur du studio Oakridge est prévue pour le 1er décembre, a déclaré Littlejohn. Les détails de l’ouverture en douceur sont à venir.

Bien que les heures d’ouverture du studio n’aient pas encore été déterminées, Littlejohn a déclaré qu’elle et son personnel prévoyaient d’ouvrir le studio en semaine et le week-end. Elle espère ouvrir le studio en semaine, du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée, afin que les participants qui ne se trouvent pas dans un cadre scolaire traditionnel ou qui ont besoin d’activités parascolaires puissent trouver refuge dans leur espace.

F. Amanda Tugade couvre les questions de justice sociale pour le Des Moines Register. Envoyez-lui un email à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @writefelissa.