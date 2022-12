Ce qu’il faut savoir sur l’utilisation de votre épargne-retraite pour rembourser vos dettes

Les retraits des comptes 401(k) avant l’âge de 59 ans et demi sont soumis à une pénalité de 10 % et à des taxes. Cela signifie que si vous aviez besoin de 15 000 $, vous devrez retirer près de 24 000 $, après prise en compte de ces frais, selon Fidelity.

Arrêter vos contributions 401 (k) pendant un certain temps – ou du moins réduire – et rediriger ces fonds vers le remboursement de la dette pourrait avoir du sens.

Pour les personnes de plus de 59 ans et demi et dans une tranche d’imposition faible, un retrait 401 (k) pour rembourser la dette de carte de crédit peut avoir du sens car ils éviteraient la pénalité de 10% et ne seraient pas soumis à un énorme prélèvement, explique Allan Roth, un certifié planificateur financier et fondateur de Wealth Logic à Colorado Springs, Colorado.

“Certes, les mathématiques peuvent en valoir la peine”, a déclaré Roth.

Pour la plupart des autres, cependant, il existe des options plus attrayantes qu’un retrait, a déclaré Rossman.