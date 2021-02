Ce qu’il faut savoir sur l’ovulation et la grossesse

L’ovulation est un sujet de santé reproductive qui est souvent entouré de mythes, d’informations non vérifiées et de fiction. Bien qu’il existe des facteurs autres que l’ovulation qui peuvent aider à tomber enceinte, l’ovulation joue un rôle important dans la réussite de la conception. Ne pas connaître votre fenêtre fertile, suivre et prédire les jours d’ovulation peut être difficile pour les couples désireux de tomber enceintes.

Kshitiz Murdia, PDG et co-fondateur d’Indira IVF, explique tout:

Q: Qu’est-ce que l’ovulation?

R: L’ovulation fait partie du cycle de reproduction lorsque l’ovule est libéré de l’ovaire du follicule dominant dans la trompe de Fallope. Lorsque l’ovule est fécondé par un spermatozoïde, un embryon se forme dans la trompe de Fallope qui se déplace plus tard vers l’utérus pour se développer davantage en fœtus. Dans le cas où l’ovule n’est pas fécondé par un spermatozoïde, il se désintègre et se libère avec la liaison utérine pendant la menstruation.

Q: Comment suivre ou prédire le jour de l’ovulation?

R: En règle générale, l’ovulation se produit environ 13 à 15 jours avant le début de chaque période. Mais comme la période, le moment de l’ovulation peut varier chez chaque personne d’un cycle à l’autre. Si un cycle menstruel moyen est de 28 jours, le jour idéal pour l’ovulation serait autour du 14e jour, et la plupart des jours fertiles seraient de deux à trois jours avant cela.

Q: Symptômes de l’ovulation

R: Les symptômes de l’ovulation peuvent différer d’une personne à l’autre. Les femmes peuvent ressentir – légère douleur d’ovulation, taches, augmentation de la libido, seins sensibles, ballonnements et changement de consistance et de quantité de pertes vaginales (claires et glissantes comme le blanc d’oeuf) et la quantité de pertes vaginales augmente également

En dehors de ces symptômes, l’ovulation peut également être suivie par échographie transvaginale, température corporelle basale, kits de prédiction d’ovulation, maintien d’un calendrier de suivi, applications d’indicateurs d’ovulation, etc.

Q: Qu’est-ce qu’une «fenêtre fertile» et comment est-elle liée à l’ovulation?

R: Une fenêtre fertile est le laps de temps pendant le cycle de reproduction lorsque les chances de conception sont plus élevées. Alors que le sperme peut rester actif dans le corps de la femme jusqu’à trois jours, la vie d’un ovule est limitée pour survivre pendant environ 24 heures. Par conséquent, le meilleur moment pour tenter une grossesse est de trois à quatre jours avant l’ovulation à environ deux jours après l’ovulation.

Q: Ovulation et grossesse après 40 ans

R: Alors que la qualité et la quantité d’ovules chez les femmes commencent à diminuer dans la trentaine et peuvent fortement décliner après 35 ans, il est possible d’avoir des bébés grâce à diverses méthodes de traitement antirétroviral. La cohérence de l’ovulation et le risque d’infertilité peuvent être affectés après 40 ans. La congélation des œufs, la cryoconservation, la conservation des embryons PGTA, FIV et IUI etc. sont quelques-unes des méthodes que l’on peut opter sous la direction médicale de médecins et d’embryologues pour une conception réussie même dans la quarantaine.

Une grossesse ou une conception réussie va au-delà du moment idéal. Il existe une variété de facteurs physiologiques, physiques, reproductifs et de santé qui peuvent avoir un impact sur la grossesse. Il est toujours conseillé de consulter vos médecins et embryologistes et d’acquérir plus de connaissances sur le sujet pour pouvoir planifier une feuille de route réussie vers la grossesse.