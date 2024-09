Ce qu’il faut savoir sur l’ouragan Helene et les inondations qu’il a provoquées dans le sud-est des États-Unis

FORT LAUDERDALE, Floride — L’ouragan massif Helene s’est abattu sur la région peu peuplée de Big Bend, en Floride, provoquant une onde de tempête et des vents violents sur les communautés de la côte du Golfe de l’État avant de se propager dans le sud de la Géorgie.

Ouragan Hélène s’est affaibli en une tempête tropicale sur les Carolines avec des vents maximums soutenus de 45 mph (75 km/h) vendredi en milieu de matinée, a annoncé le National Hurricane Center.

La tempête continuera de s’affaiblir à mesure qu’elle continue de se déplacer vers le nord à travers la Géorgie. À 11 heures du matin, Helene était centrée à environ 30 miles (50 kilomètres) au sud-ouest de Bryson City, en Caroline du Nord, et à environ 105 miles (165 kilomètres) au nord-nord-est d’Atlanta, se déplaçant vers le nord à 32 mph (52 km/h), le centre de l’ouragan en Miami a rapporté.

Helene a vacillé à l’approche de la côte de Floride jeudi soir avant de toucher terre près de l’embouchure de la rivière Aucilla avec des vents maximums soutenus estimés à 140 mph (225 km/h). Cet endroit n’était qu’à environ 32 kilomètres au nord-ouest de l’endroit où Ouragan Idalia est arrivé à terre l’année dernière avec presque la même férocité et a causé d’importants dégâts.

Des évacuations étaient en cours vendredi matin dans certaines régions de l’ouest de la Caroline du Nord. Le bureau du shérif du comté de Haywood, à l’ouest d’Asheville, a déclaré qu’il aidait aux évacuations à Cruso, Clyde, Canton et dans les parties inférieures de Waynesville.

Jusqu’à présent, l’Associated Press a confirmé sept décès causés par Hélène.

Le gouverneur Ron DeSantis en a confirmé deux en Floride. Une personne a été touchée par la chute d’un panneau dans le quartier d’Ybor City à Tampa et une autre a été tuée lorsqu’un arbre est tombé sur une maison du comté de Dixie.

Dans le comté de Wheeler, en Géorgie, deux personnes sont mortes lors d’une apparente tornade, a déclaré un shérif local.

Les autorités ont confirmé que deux autres personnes ont été tuées lorsque des arbres sont tombés sur leurs maisons dans le comté d’Anderson, en Caroline du Sud, et à Charlotte, en Caroline du Nord.

Et le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a confirmé un deuxième décès lié à une tempête résultant d’un accident de voiture sur une route inondée dans le comté de Catawba, en Caroline du Nord.

Les aéroports de Floride fermés en raison de l’ouragan Helene seront rouverts vendredi, a déclaré le secrétaire du ministère des Transports de Floride, Jared Perdue. Cela comprend les aéroports de Tampa, Saint-Pétersbourg, Lakeland et Tallahassee.

À l’aéroport international d’Orlando, le plus fréquenté de Floride, il y a eu 77 annulations de vols au cours des dernières 24 heures, vendredi matin, selon FlightAware.

Les aéroports d’Atlanta et de Charlotte, en Caroline du Nord, sont restés ouverts vendredi matin mais signalaient un grand nombre d’annulations et de retards importants. Vers 8 heures du matin, près de 300 vols à destination ou en provenance de Charlotte, plaque tournante majeure d’American Airlines, avaient été annulés. Près de 400 autres, à destination ou en provenance de Charlotte, ont été retardés, selon FlightAware.

Au plus grand aéroport d’Atlanta, plus de 130 vols ont été annulés et plus de 180 retardés, selon FlightAware.

Vendredi matin, des inspecteurs étaient en mission pour examiner les ponts et les chaussées le long de la côte du golfe de Floride afin de les rouvrir rapidement à la circulation, a déclaré Perdue.

En outre, 3 200 kilomètres de routes traversant la Floride ont été débarrassées des débris, a déclaré Perdue lors d’une conférence de presse à Tallahassee.

« Certaines des chaussées étaient sous l’eau, nous devons donc les inspecter et nous assurer qu’elles peuvent être franchies en toute sécurité », a déclaré Perdue. « Nous avons eu beaucoup d’ondes de tempête le long de la côte ouest. Nous avions beaucoup de routes sous l’eau.

Vendredi à 9 h 15, quelque 3,2 millions de personnes en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et au Tennessee étaient privées d’électricité, selon poweroutage.us.

La plupart des pannes se sont produites en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud, chacune avec plus d’un million de pannes.

Près de 45 % des foyers et des entreprises de Caroline du Sud étaient privés d’électricité vendredi matin. Des comtés entiers étaient privés d’électricité alors que les vents soufflaient en rafales proches de la force d’un ouragan. Des arbres ou d’autres débris bloquaient toutes les routes principales menant à Greenwood, une ville d’environ 22 000 habitants située à environ 105 kilomètres à l’ouest de Columbia, ont déclaré les responsables du comté de Greenwood sur les réseaux sociaux.

Des équipes de monteurs de lignes étaient stationnées dans toute la région, prêtes à entamer le processus de rétablissement du courant dès que les vents d’Hélène se seraient calmés.

Les inondations le long de la côte de la Floride ont commencé bien avant que l’ouragan Helene ne touche terre, avec une montée rapide des eaux signalée aussi loin au sud que Fort Myers, sur la côte du golfe de l’État.

Tôt vendredi, les agents du shérif du comté de Hillsborough, où se trouve Tampa, utilisaient un gros VTT pour secourir les personnes bloquées par la montée des eaux.

À Cedar Key, une ancienne île de style floridien au large de la côte du Golfe, de nombreuses maisons, motels et entreprises ont été inondés. Même les pompiers de la ville n’ont pas été épargnés.

« Cela a fait exploser les panneaux anti-tempête des portes d’entrée. L’un des murs séparables à l’arrière et deux portes d’entrée ont fait exploser », a posté l’agence en ligne. « Il semble que nous avions environ 6 pieds ou plus d’eau à l’intérieur. »

Onde de tempête est le niveau auquel l’eau de mer s’élève au-dessus de son niveau normal.

Tout comme les vents soutenus d’une tempête n’incluent pas le potentiel de rafales encore plus fortes, l’onde de tempête n’inclut pas la hauteur des vagues au-dessus du niveau moyen de l’eau.

La surtension est également la quantité supérieure à la marée normale à la fois, donc une onde de tempête de 15 pieds à marée haute peut être beaucoup plus dévastatrice que la même onde de tempête à marée basse.

La façon la plus courante de mesurer la force d’un ouragan est de Échelle de Saffir-Simpson qui attribue une catégorie de 1 à 5 en fonction de la vitesse du vent soutenu d’une tempête en son centre, 5 étant la plus forte.