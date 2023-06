Ce qu’il faut savoir sur l’investissement dans les premiers ETF bitcoin au comptant

Bitcoin est sous pression car la Réserve fédérale a indiqué que les taux pourraient augmenter plus que prévu et après l’effondrement d’un important prêteur axé sur la cryptographie, Silvergate Capital.

Bitcoin s’est rallié au milieu des nouvelles concernant d’éventuels fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant et d’autres grands noms entrant dans l’espace de la monnaie numérique – et les experts financiers ont des conseils pour les investisseurs qui veulent une part de l’action.

Le prix du bitcoin a dépassé les 30 000 $ mercredi alors que les commerçants devenaient optimistes à propos des applications d’ETF bitcoin au comptant de sociétés comme BlackRock, WisdomTree et Valkyrie. Le bitcoin a bondi de plus de 80 % en 2023, mais il est toujours inférieur de plus de 50 % à son niveau record de novembre 2021.

Les investisseurs américains ont actuellement accès aux ETF à terme sur bitcoin, qui investissent dans des contrats à terme sur bitcoin, ou des accords pour acheter ou vendre l’actif plus tard à un prix convenu. L’ETF spot bitcoin tant attendu investirait cependant directement dans la monnaie numérique.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Amazon Prime Day 2023 : comment décrocher les meilleures offres

L’expérience des contribuables cette année « considérablement améliorée » par rapport à 2022

Les adolescents devraient connaître un boom des embauches estivales

« Je pense que l’ETF bitcoin spot est un moment décisif pour le bitcoin », a déclaré Douglas Boneparth, planificateur financier certifié basé à New York et président de Bone Fide Wealth. Il est membre du Financial Advisor Council de CNBC.

« C’est une déclaration très sérieuse de voir BlackRock soumettre cette demande », a-t-il déclaré, et de nombreux défenseurs de la cryptographie pensent que c’est la ligne droite pour un produit ETF bitcoin spot.