Ce qu’il faut savoir sur l’incendie meurtrier qui a détruit la ville de Lahaina à Maui

HONOLULU — Hawaii les fonctionnaires ne se sont pas préparés pour des conditions météorologiques dangereuses en cas d’incendie dans les jours précédant les flammes qui ont incinéré la ville historique de Lahaina à Maui, même si les météorologues les avaient prévenus, a déclaré vendredi le procureur général de l’État.

Cette conclusion est tirée d’un rapport de 518 pages rédigé pour le procureur général par le Institut de recherche sur la sécurité incendieC’est le deuxième de en trois parties enquête visant à comprendre la tragédie et à déterminer la meilleure façon d’éviter de telles catastrophes à l’avenir.

L’incendie de forêt du 8 août 2023 a été l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

Voici ce qu’il faut savoir :

Beaucoup d’habitants ne savaient pas que l’incendie menaçait leur ville côtière. Des vents violents ont coupé l’électricité, privant les habitants d’Internet, de télévision et de radio. Les réseaux cellulaires sont tombés en panneles gens ne pouvaient donc pas échanger d’appels et de SMS ni recevoir d’alertes d’urgence. La police a envoyé des avertissements de porte à porte, mais les responsables du comté de Maui n’ont pas sonné sirènes d’urgence dire aux résidents de fuir.

Beaucoup ont décidé de partir en sentant la fumée et en voyant les flammes. Mais ils se sont vite retrouvés coincés dans les embouteillages après que la police a fermé des routes importantes pour protéger les gens des lignes électriques sous tension renversées par les vents violents.

Une famille a réussi à s’en sortir en contournant un blocage de barricades L’autoroute Honoapiilani, la principale route côtière qui mène à Lahaina. Certains ont sauté dans l’océan pour échapper aux flammes. D’autres sont morts dans leurs voitures.

La police de Maui a déclaré que 102 personnes étaient mortes. Les victimes étaient âgées de 7 à 97 ans, mais plus des deux tiers Selon la police de Maui, les victimes étaient âgées d’une soixantaine d’années ou plus. Deux personnes sont portées disparues.

Le bilan a dépassé celui de la Feu de camp 2018 dans le nord de la Californie, qui a fait 85 morts et détruit la ville de Paradise. Un siècle plus tôt, l’incendie de Cloquet de 1918 avait éclaté dans le nord du Minnesota, frappé par la sécheresse, détruisant des milliers de maisons et tuant des centaines de personnes.

Le service d’incendie de Maui publiera un rapport sur l’origine et la cause de l’incendie, qui comprendra les résultats d’une enquête menée par le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Un porte-parole du comté a déclaré que le service d’incendie n’avait pas encore reçu les conclusions de l’ATF.

Certaines requêtes se sont concentrées sur une petite, feu fouetté par le vent L’incendie a été déclenché par des lignes électriques tombées tôt le 8 août. Les pompiers ont déclaré qu’il était éteint, mais il semble qu’il ait repris quelques heures plus tard et se soit transformé en véritable enfer.

Un Enquête de l’Associated Press ils ont découvert que la réponse pourrait se trouver dans un ravin envahi par la végétation sous les lignes électriques de la Hawaiian Electric Co. et dans quelque chose qui abritait des braises fumantes de l’incendie initial avant de se rallumer.

Électrique hawaïen a reconnu que ses lignes abattues avaient causé l’incendie initial Mais le comté a fait valoir devant le tribunal qu’il ne pouvait être tenu responsable de la reprise ultérieure de l’incendie, car ses lignes avaient été coupées pendant des heures au moment où l’incendie s’est rallumé et s’est propagé dans la ville. Le service public a plutôt blâmé les pompiers de Maui pour ce qu’il considère comme une affirmation prématurée et fausse selon laquelle ils avaient éteint le premier incendie. Le comté nie que les pompiers aient été négligents.

Des milliers d’habitants de Lahaina ont poursuivi en justice diverses parties qu’ils estiment responsables de l’incendie, notamment Hawaiian Electric, le comté de Maui et l’État d’Hawaï.

Les plaignants et les défendeurs sont parvenus à un accord Règlement global de 4 milliards de dollars le mois dernier. Ce n’est pas définitif car certaines parties ont a demandé à la Cour suprême d’Hawaï de peser le pour et le contre sur la manière dont les compagnies d’assurance pourraient être autorisées à poursuivre Hawaiian Electric et d’autres pour récupérer l’argent qu’elles ont déjà versé aux assurés pour satisfaire les demandes d’indemnisation.

L’incendie a déplacé environ 12 000 personnes, en majorité des locataires, bouleversant un marché immobilier déjà sous pression en raison d’une grave pénurie d’offre.

L’Agence fédérale de gestion des urgences vient en aide à 1 700 ménages payer le loyerElle construit des maisons modulaires pour des centaines de personnes supplémentaires aux côtés de l’État et d’organisations à but non lucratif.

Le maire de Maui a proposé une législation qui obligerait les propriétaires de 7 000 locations de vacances à louer aux résidents libérer des logements pour les survivants. Selon certaines estimations, 1 500 ménages ont quitté Maui en raison de la hausse des loyers.

Le Corps des ingénieurs de l’armée a terminé ce mois-ci nettoyage des débris des 1 390 habitations brûlées. La reconstruction a commencé sur 20 lots.