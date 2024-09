Ce qu’il faut savoir sur l’incendie d’un pipeline qui dure depuis trois jours dans la banlieue de Houston

PARC AUX CERFS, Texas — UN incendie de pipeline Le feu qui a forcé des centaines de personnes à fuir leurs maisons dans la banlieue de Houston a brûlé pour un troisième jour mercredi, sans calendrier officiel pour savoir quand il pourrait enfin être éteint.

Les autorités ont fourni peu de détails sur ce qui a poussé le conducteur d’un SUV à heurter une vanne aérienne du pipeline lundi, déclenchant l’incendie.

Voici quelques éléments à connaître sur la situation concernant l’incendie du pipeline :

Les autorités affirment que le pipeline souterrain, qui passe sous des lignes électriques à haute tension dans un couloir herbeux entre un Walmart et un quartier résidentiel de Deer Park, a été endommagé lorsque le conducteur du SUV a quitté le parking du magasin, est entré dans la vaste zone herbeuse et a traversé une clôture entourant l’équipement de la vanne.

Les autorités n’ont fourni que peu de détails sur les circonstances de l’accident, l’identité du conducteur et ce qui lui est arrivé. La société de pipeline a déclaré mercredi qu’il s’agissait d’un accident. Les responsables de Deer Park ont ​​déclaré que les enquêtes préliminaires menées par la police et les agents du FBI n’avaient trouvé aucune preuve d’une attaque terroriste.

La police de Deer Park ne pourra pas atteindre le véhicule incendié tant que les flammes n’auront pas été éteintes. Une fois la zone sécurisée, le département pourra poursuivre son enquête et confirmer les détails, a déclaré la porte-parole de la ville, Kaitlyn Bluejacket, dans un courriel envoyé mercredi.

L’équipement de la vanne semble avoir été protégé par une clôture grillagée surmontée de barbelés. L’exploitant du pipeline n’a pas répondu aux questions concernant d’autres protections de sécurité en place.

Energy Transfer est le propriétaire basé à Dallas du pipeline, un conduit de 20 pouces de large qui s’étend sur des kilomètres à travers la région de Houston.

Le gaz naturel liquéfié traverse les banlieues de Deer Park et de La Porte, toutes deux situées au sud-est de Houston. Energy Transfer a déclaré que l’incendie avait diminué pendant la nuit et qu’il continuait à « s’éteindre en toute sécurité » mercredi.

Energy Transfer a également construit le Pipeline Dakota Accessqui a été au centre de protestations et de batailles juridiques. Le président exécutif de l’entreprise, Kelcy Warren, a fait don de millions de dollars de contributions de campagne au gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott.

Energy Transfer a déclaré que ses équipes travaillaient mercredi pour installer des équipements d’isolation spécialisés des deux côtés de la section endommagée qui aideront à éteindre l’incendie.

Une fois l’équipement installé, ce qui pourrait nécessiter plusieurs heures de soudure, la section isolée du pipeline sera purgée à l’azote, ce qui éteindra l’incendie, ont indiqué les responsables de l’entreprise et de la localité. Après cela, les composants endommagés pourront être réparés.

« La façon la plus sûre de gérer ce processus est de laisser les produits brûler », a déclaré Energy Transfer.

Les autorités évacuées Les autorités ont déclaré mercredi que seuls 30 clients étaient toujours privés d’électricité dans la région de Deer Park et de La Porte.

La déclaration de Deer Park indique qu’Energy Transfer « accorde la priorité à la sécurité de la communauté et de l’environnement lors de la mise en œuvre de son plan d’intervention d’urgence ».

Mardi soir, il restait environ 400 personnes évacuées, et certaines ont exprimé leur frustration d’avoir été obligées de fuir rapidement et de ne pas avoir reçu de calendrier quant à leur retour.

« Nous sommes partis avec nos vêtements sur le dos, nos animaux de compagnie, et nous avons quitté le quartier sans savoir où nous allions », a déclaré Kristina Reff, qui vit près de l’incendie. « C’était frustrant. »

Les responsables d’Energy Transfer et du comté de Harris ont déclaré que la surveillance de la qualité de l’air ne montre aucun risque immédiat pour les individus, malgré l’énorme tour de flammes qui s’est élevée à des centaines de mètres dans les airs, créant une épaisse fumée noire qui planait au-dessus de la zone.

Houston est le cœur pétrochimique du pays et abrite un ensemble de raffineries et d’usines ainsi que des milliers de kilomètres de pipelines. Les explosions et les incendies sont monnaie courante, et certains ont été mortels, ce qui soulève des questions récurrentes sur les efforts de l’industrie pour protéger le public et l’environnement.

___

