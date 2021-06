Ce qu’il faut savoir sur l’Euro 2020

Après avoir été reporté l’année dernière, l’Euro 2020 aura finalement lieu cet été, et cela signifie que tout le monde voudra probablement savoir comment fonctionnera la compétition cette année. Pour la première fois, la compétition se déroulera sur trois fuseaux horaires et regroupera 24 équipes de football talentueuses. Cet article a pour but de vous expliquer ce que vous devez savoir sur le tournoi à venir afin que vous puissiez profiter au maximum de l’Euro.

Informations de base sur l’Euro 2020

L’Euro se déroulera du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021, avec des jeux organisés jusqu’au 23 juin ; vous pouvez consulter Unibet Euro pour des informations plus détaillées. La compétition elle-même se déroulera dans 11 villes d’Europe et a été conçue pour être facile à suivre avec des heures et des dates de match qui ont été organisées pour s’adapter aux horaires de diffusion dans toute l’Europe. Les 24 équipes participant à l’Euro ont été réparties en six groupes de quatre, chaque équipe jouant une fois contre ses adversaires de groupe.

Les sites où auront lieux les matchs

Les championnats sont organisés dans 11 villes d’Europe, et chacune de ces villes dispose d’un merveilleux site préparé pour l’occasion. Ces lieux sont les suivants :

Johan Cruijff Arena – Amsterdam

Olimpiya Stadionu – Bakou

Estadio De La Cartuja – Séville

Arena Nationala – Bucarest

Puskás Aréna – Budapest

Parken – Copenhague

Hampden Park – Glasgow

Stade de Wembley – Londres

Allianz Arena – Munich

Stadio Olimpico – Rome

Gazprom Arena – Saint-Pétersbourg

Les équipes à surveiller

Parmi les 24 nations participant à l’incroyable compétition de cette année, certaines se distinguent des autres. Ces équipes méritent un peu plus votre attention que les autres et sont les suivantes :

La France. Vainqueur de la Coupe du monde 2018 et championne d’Europe en 2000, l’équipe de France est une force effrayante de compétence et de détermination sur le terrain, et avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Paul Pogba, il n’est guère difficile de comprendre pourquoi cette équipe est considérée comme un favori pour l’Euro.

L’Angleterre. L’équipe anglaise, favorite pour remporter l’Euro cet été, n’a plus remporté de trophée international depuis 55 ans, soit depuis sa victoire sur l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde 1966. Le sélectionneur des Trois Lions, Gareth Southgate, a mis sur pied une équipe jeune et talentueuse, qui compte des joueurs exceptionnels, tels que Harry Kane et Phil Foden.

L’Allemagne. Bien qu’il soit l’un des favoris de l’Euro cette année, l’entraîneur principal Joachim Löw aura fort à faire pour maintenir son équipe dans la course, étant donné qu’elle fait partie du «Groupe de la mort». Mais avec des joueurs comme Thomas Müller et Timo Werner dans l’équipe, on peut être sûr que l’équipe fera une bonne performance.

Tableau des groupes

Chacune des 24 équipes a été divisée en six groupes, dont les détails sont donnés ci-dessous :

Groupe A. Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse.

Groupe B. Danemark, Finlande, Belgique, Russie.

Groupe C. Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord.

Groupe D. Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque.

Groupe E. Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie.

Groupe F. Hongrie, Portugal, France, Allemagne.

Avec la France et l’Allemagne dans le même groupe et la concurrence potentielle du Portugal, il sera intéressant de voir comment deux des meilleures équipes s’affrontent dans les premières phases.