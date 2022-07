Ce qu’il faut savoir sur leur mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Christian Bale, 48 ans, n’avait jamais prévu de se marier. C’était jusqu’à ce qu’il rencontre sa femme Sibi Blažić52. “Tout le monde était divorcé dans ma famille, donc je n’avais pas d’idées très saines sur le mariage”, a-t-il rappelé au Héraut du matin de Sydney en juillet 2012. “Ensuite, j’ai rencontré Sibi et tout à coup, cela m’a semblé une idée fantastique.”

Plus à propos Christian Bale

Le couple s’est marié à Las Vegas en janvier 2000 et a depuis agrandi sa famille de deux personnes en une famille de quatre personnes, accueillant deux enfants ensemble : Emmeline Bale en 2005 et Joseph Balé en 2014. Alors, qui est la femme qui a renversé l’acteur et changé sa vision du mariage ? Faites défiler pour tout savoir sur Sibi et son doux mariage avec Christian.

Sibi est une femme aux multiples talents

Alors que Christian garde sa vie privée secrète, il a parlé de sa vie avec Sibi, qui est d’origine serbe mais est né à Chicago, une poignée de fois. Dans son entretien avec le Héraut du matin de Sydney, la Homme chauve-souris l’acteur a révélé qu’il avait rencontré Sibi alors qu’elle jouait le rôle Choses étranges étoile Winona ryderl’assistante de. À l’époque, Winona et Christian travaillaient sur les années 1994 Petite femme.

Couples de célébrités s’embrassant sur le tapis rouge : Cardi B, Offset et plus

Le CV de Sibi ne s’arrête pas là. Elle a également modelé et même travaillé comme cascadeuse en 2019 Ford contre Ferrari et 2012 Le chevalier noir se lève, selon sa page IMDb. “Ma femme était cascadeuse, elle me poursuivait à travers la ville de Batman”, a déclaré Christian à la le journal Wall Street en 2014. « Elle conduisait une des voitures de police. Elle peut faire des 180 et des cascades et tout ça. Elle me terrifie. Ma femme me terrifie.

Sibi apporte à Christian son soutien indéfectible

En 2011, Christian a remporté un Critics’ Choice Movie Award dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour son travail dans Le combattant. Après avoir accepté le trophée, il a félicité sa femme et l’a créditée de l’avoir aidé à réussir. «Je m’étouffe avec ce genre de choses. C’est tout parce que je crois vraiment que tu ne peux pas célébrer [success] sans avoir votre partenaire avec vous », a-t-il déclaré dans les coulisses du spectacle, par Personnes. “Faire des films prend tellement de temps”, a-t-il expliqué. « Ce n’est pas seulement le moment où vous filmez. Le personnage est né bien avant le premier jour de tournage et donc [my wife] devait être marié à tant de personnages différents au cours de notre mariage. Je sais qu’il serait vraiment impossible de le faire sans elle.

Lien connexe Lié: Robert Pattinson, Christian Bale et d’autres acteurs qui ont joué Batman au fil des ans

Sibi est si dévouée qu’elle rend souvent visite à Christian sur place pendant qu’il filme. « Ma femme et ma fille m’accompagnent sur place. C’est le mélange le plus idéal », a-t-il révélé à Parade dans une interview de 2008 (via Personnes). “Ces merveilleuses distractions me rendent meilleur dans ce que je fais.”

Sibi est la “femme la plus forte”

Christian est devenu émotif en expliquant à quel point une personne incroyable – pas seulement une femme – Sibi est dans une interview en 2017 avec Nous hebdomadaire. “[My wife] aime être très privé. Et bien sûr, je veux maintenir cela… mais nous avons une belle vie privée », a-t-il déclaré alors que Sibi se tenait à ses côtés. “C’est probablement la femme la plus forte que j’ai jamais rencontrée dans ma vie. Et je… Tu me fais pleurer ! Je suis trop tendre ! Je ne pense pas que je le sois, mais tu m’as eu avec ça !

Alors que Sibi parle très rarement aux médias, on peut supposer qu’elle aurait des choses similaires à dire sur sa vie avec Christian !