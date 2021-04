La dernière fois qu’une nouvelle compagnie aérienne a décollé aux États-Unis, US Airways et Continental Airlines volaient toujours, et les frais de bagages n’étaient pas une chose.

C’était en 2007 et la compagnie aérienne était Virgin America.

Avance rapide jusqu’en 2021: Virgin America est parti, acquise par Alaska Airlines en 2016, US Airways et Continental également, après leurs fusions respectives avec American et United.

Andrew Levy, ancien haut dirigeant d’Allegiant and United, affirme que les changements ont donné aux voyageurs moins d’options.

« Nous avons choisi un très petit nombre de compagnies aériennes sur le marché », a-t-il déclaré. « Je pense que le choix est toujours bon. »

Entrez Avelo Airlines, la start-up aérienne à laquelle Levy a commencé à réfléchir en 2015 et a été lancée mercredi dans le sud de la Californie. Le premier vol: de l’aéroport Hollywood Burbank de Burbank à Santa Rosa, en Californie, une porte d’entrée vers la région viticole du nord de la Californie.

Avelo, un mélange du mot espagnol pour oiseau (ave) et du mot latin pour rapide (velo), vise à être une compagnie aérienne « plus douce, plus douce, plus gentille », a déclaré Levy.

La compagnie aérienne se concentre sur les petits aéroports et les routes sans concurrence, ou du moins sur des routes qui n’avaient pas de concurrence lorsque la compagnie aérienne a annoncé ses premiers vols. Alaska Airlines a depuis ajouté Burbank-Santa Rosa.

Comme avec son ancienne compagnie aérienne, Allegiant, et ses collègues discounters Frontier et Spirit, Avelo propose des tarifs bon marché et des frais supplémentaires pour l’attribution des sièges, les bagages à main et les bagages enregistrés.

«Vous payez pour les choses que vous appréciez», a-t-il déclaré.

Le lancement d’Avelo a été retardé d’environ six mois en raison de la pandémie. Les investisseurs de la compagnie aérienne ne l’ont jamais exprimé, mais Levy admet qu’il y avait probablement des doutes sur la sagesse de créer une compagnie aérienne lorsque le voyage était décimé.

« Je suis sûr qu’il y avait des gens qui pensaient: » Mec, ce n’est plus une bonne idée « », a-t-il déclaré. « Nous avons collecté des fonds à un moment qui était dans un contexte totalement différent. … Tout le monde gagne de l’argent. Cela fait 10 années consécutives de rentabilité constante. »

La pandémie avait cependant un avantage: l’espace aéroportuaire s’est ouvert et les avions et les pièces étaient nettement moins chers. Levy estime qu’Avelo a payé un tiers du taux pré-pandémique pour ses deux avions les plus récents, une économie de millions de dollars.

«C’est pourquoi je me sens vraiment bien à ce sujet», a-t-il déclaré.

Avelo Airlines: 5 choses que les voyageurs doivent savoir

►Ça commence petit, et sur la côte ouest. Avelo dispose actuellement de trois Boeing 737-800 et de 11 liaisons sans escale depuis l’aéroport Hollywood Burbank dans la métropole de Los Angeles vers les petits aéroports de l’ouest des États-Unis, dont Bozeman, Montana; Eugene, Oregon; et l’aéroport Phoenix-Mesa Gateway dans la banlieue de Phoenix. Il prévoit d’avoir huit avions d’ici la fin de l’année.

►Les billets ne sont vendus que par la compagnie aérienne. Réservez sur le site Web de la compagnie aérienne. Cependant, ceux qui doivent appeler la centrale de réservation ne seront pas facturés de frais de réservation comme ils le sont par de nombreuses autres compagnies aériennes.

►Les frais de bagage enregistré sont de 10 $, au moins au début, et moins chers que les frais de bagage à main. Le tarif en vigueur dans les principales compagnies aériennes est de 30 $ à 35 $ pour le premier bagage enregistré.

►Il n’y a pas de Wi-Fi en vol car les vols initiaux durent moins de deux heures. La compagnie aérienne attend une nouvelle technologie avant de décider de la proposer sur ses futurs vols, a déclaré Levy.

►Le service de restauration est limité en raison de la pandémie. Les voyageurs recevront une bouteille d’eau et une collation. Des aliments et des boissons achetés à bord (tous emballés) seront ajoutés à l’avenir.