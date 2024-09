Ce qu’il faut savoir sur les vaccins, les chutes et plus encore

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical, un diagnostic ou un traitement professionnel. Contactez un professionnel de la santé qualifié avant de vous engager dans une activité physique ou d’apporter des changements à votre régime alimentaire, à vos médicaments ou à votre mode de vie.

Les personnes âgées peuvent rester en bonne santé cet automne et cet hiver grâce à des vaccins mis à jour et à des conseils de prévention des chutes. (Getty)

À l’approche de l’automne et de l’hiver, les aînés sont confrontés à davantage de risques pour leur santé, allant des infections respiratoires aux glissades et aux chutes, sans parler de l’isolement et de la dépression. C’est pourquoi il est impératif de prendre des mesures proactives pour rester en bonne santé et en sécurité pendant les mois les plus froids.

Pour aider, nous avons demandé Dr Fahad Razakmédecin en médecine interne à l’hôpital St. Michael de Toronto, pour se pencher sur certaines des plus grandes questions de santé auxquelles se heurtent les aînés canadiens alors que les températures baissent.

L’expert a également énuméré les précautions essentielles que les personnes âgées devraient prendre. Voici ce que vous devez savoir.

Les aînés devraient donner la priorité aux vaccins mis à jour cet hiver, en particulier contre la COVID-19. « Le virus continue de muter, et la version qui circule au Canada cet hiver est très différente de celle de l’année dernière », explique Razak.

Le vaccin contre la COVID-19 de cette saison ciblera une nouvelle variante, ce qui signifie qu’il bénéficiera également à ceux qui ont reçu le vaccin de l’année dernière.

Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande fortement le vaccin pour les adultes de plus de 65 ans et d’autres groupes à haut risque, comme les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou celles qui vivent dans des établissements de soins de longue durée.

Rester à jour dans ses vaccins est le meilleur moyen de réduire le risque de maladie grave. (Getty)

D’autres vaccins recommandés pour les personnes âgées comprennent :

Vaccin contre la grippe :Un nouveau vaccin contre la grippe est commercialisé chaque année pour correspondre aux souches susceptibles de circuler. « Même si vous avez été vacciné l’année dernière, vous avez besoin d’une version qui correspond à celle qui circule cette année », explique Razak.

Vaccin contre le VRS (virus respiratoire syncytial) :Le VRS peut entraîner une maladie respiratoire grave chez les personnes âgées et, pour la première fois, un vaccin est désormais disponible au Canada. « Vérifiez le niveau de couverture dans votre province ou territoire », conseille Razak, car la disponibilité varie selon la province.

Vaccin contre la pneumonie :Les personnes âgées doivent s’assurer que leur vaccin contre le pneumocoque est à jour, même s’il ne nécessite pas de mises à jour annuelles.

Vaccin contre le zona:Les personnes âgées devraient également envisager ce vaccin, car le zona peut être dangereux pour elles.

Comment les aînés peuvent-ils se protéger de la grippe?

La prévention des infections est cruciale pendant la saison de la grippe. (Getty)

La saison de la grippe représente une menace sérieuse pour les personnes âgées, qui présentent un risque plus élevé de développer une forme grave de la maladie. C’est pourquoi il est important que les personnes âgées se fassent vacciner contre la grippe le plus tôt possible.

« La meilleure chose à faire est de se faire vacciner lorsque le vaccin contre la grippe sera annoncé plus tard à l’automne », déclare Razak.

Le vaccin antigrippal annuel est mis à jour chaque année pour correspondre aux souches les plus courantes et offre une protection tout au long de l’hiver. Se faire vacciner peut réduire le risque de maladie grave, d’hospitalisation ou de complications comme la pneumonie.

En plus de la vaccination, les personnes âgées doivent adopter une bonne hygiène, comme se laver fréquemment les mains, utiliser un désinfectant pour les mains et éviter tout contact étroit avec des personnes malades.

Razak conseille également de porter des masques faciaux dans les environnements à haut risque ou à proximité de personnes infectées, ainsi que de maintenir une bonne santé générale en dormant suffisamment, en mangeant bien et en restant actif.

Comment les personnes âgées peuvent-elles éviter les glissades et les chutes lorsque les températures baissent ?

Le Dr Fahad Razak a déclaré que les gens sous-estiment souvent les conséquences que peuvent avoir les chutes. (Getty)

Les glissades et les chutes sont une préoccupation majeure pour les personnes âgées, surtout pendant les mois d’hiver glacials. « Elles marquent souvent le début d’une spirale descendante pour la santé des personnes », prévient Razak.

La prévention des chutes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, est essentielle.

À l’intérieur, veillez à ce que les pièces soient bien éclairées, retirez les obstacles qui pourraient faire trébucher, comme les tapis non fixés, et installez des rampes dans les escaliers, conseille le médecin. L’utilisation de barres d’appui dans les salles de bains et de tapis antidérapants dans les douches peut également aider, ainsi que l’utilisation d’une canne ou d’un déambulateur, si vous en avez besoin.

Pour des raisons de sécurité à l’extérieur, portez des chaussures à bonne adhérence et à talons bas et soyez attentif aux conditions de verglas.

« De nombreuses chutes se produisent lorsque l’on se précipite par temps froid », explique Razak, qui conseille de prévoir plus de temps lors des déplacements. Garder les trottoirs dégagés de glace et de neige, utiliser des rampes et faire très attention en entrant et en sortant des véhicules peuvent également contribuer à réduire les risques de chute.

Razak ajoute que les vêtements correcteurs, comme les lunettes ou les appareils auditifs, sont également efficaces.

Comment les aînés peuvent-ils renforcer leur système immunitaire pendant l’automne et l’hiver ?

Une bonne nuit de sommeil peut aider à soutenir votre fonction immunitaire. (Getty)

Il est essentiel pour les personnes âgées de maintenir un système immunitaire fort, surtout pendant les mois les plus froids, lorsque le risque d’infection augmente. Razak souligne que la santé globale est étroitement liée à la fonction immunitaire.

« Plus vous êtes en bonne santé, plus vous êtes fort, reposé, bien nourri, ce sont des choses qui améliorent votre système immunitaire », explique-t-il.

Les experts affirment que les personnes âgées devraient recevoir entre sept et neuf heures de sommeil chaque nuit. Rester physiquement actif et faire de l’exercice en vieillissant, ainsi que suivre un régime alimentaire sain et équilibré pour la longévité contribuent tous à la fonction immunitaire. Plus précisément, des nutriments comme les vitamines B et C, le sélénium et le zinc jouent un rôle, Ligne Santé rapports.

Razak ajoute que la gestion des maladies chroniques, comme le diabète ou l’hypertension artérielle, est également essentielle au maintien de la santé. Et, bien sûr, il en va de même pour la mise à jour des vaccins.

Quel est le plus grand risque pour la santé des personnes âgées pendant les mois les plus froids ?

En plus des risques généraux de maladies cardiaques, de cancer et d’accident vasculaire cérébral, les personnes âgées doivent également se soucier des maladies infectieuses pendant les mois les plus froids. Elles doivent également prendre soin de leur santé mentale. (Getty)

Les maladies infectieuses telles que la COVID-19, la grippe et le VRS constituent des préoccupations majeures pour l’hiver à venir, car ces maladies se propagent plus facilement par temps froid.

Razak souligne également l’impact « critique » de l’isolement sur la santé des personnes âgées, en particulier pendant les mois les plus froids.

« Le Canada étant un pays froid, les jours étant plus courts, le risque d’infection… il peut être très facile de s’isoler » et de souffrir de dépression en hiver, dit-il. « Il est très important de maintenir ces liens avec les gens. »

Les aînés devraient trouver des moyens de rester connectés, que ce soit par des réunions virtuelles, des appels téléphoniques ou des rassemblements en personne en toute sécurité, pour combattre le sentiment de solitude et maintenir une bonne santé mentale.

Autrement, les mesures de santé préventives doivent être prioritaires. Rester à jour dans ses vaccins, réduire le risque de chute et maintenir les liens sociaux sont autant de mesures clés que les aînés peuvent prendre cet hiver.

Dites-nous ce que vous pensez en commentant ci-dessous et en tweetant @YahooStyleCA! Suivez-nous sur Gazouillement et Instagram.