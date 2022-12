Ce qu’il faut savoir sur les troubles politiques au Pérou

Il a fait campagne sur le slogan « Plus de pauvres dans un pays riche » et sur la promesse d’améliorer l’économie du pays et de réduire ses inégalités chroniques. Les taux de pauvreté élevés se sont également aggravés pendant la pandémie de coronavirus, augmentant d’environ 10%, l’une des augmentations les plus fortes non seulement en Amérique latine mais dans le monde, selon Hugo Nopo, économiste principal à la Banque mondiale.

Mais bien qu’il se soit présenté comme une rupture nette avec le passé corrompu du pays, il s’est rapidement retrouvé mêlé à des scandales et n’a pas tenu bon nombre de ses promesses.