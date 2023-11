Ce qu’il faut savoir sur les symptômes

Alors que les États-Unis entrent dans la saison des virus respiratoires et que les autorités sanitaires déploient des vaccins COVID-19 mis à jour, une nouvelle variante du COVID, HV.1, est apparue et balaie actuellement le pays.

La nouvelle sous-variante omicron a rapidement dépassé d’autres souches, notamment EG.5, alias Eris, pour devenir la variante dominante aux États-Unis. Fin octobre, le HV.1 était responsable de plus d’un quart de tous les cas de COVID-19, selon les responsables de la santé. surveillent la nouvelle variante au milieu des craintes d’une poussée hivernale de COVID-19.

Le HV.1 représentait environ 25,2 % des nouveaux cas de COVID-19 au cours de la période de deux semaines se terminant le 28 octobre, selon les dernières données du Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Après HV.1, la deuxième variante la plus courante aux États-Unis était EG.5, qui représentait 22 % des cas, suivie par FL.1.5.1 ou « Fornax » et XBB.1.16 ou « Arcturus ». (Au niveau mondial, EG.5 reste la souche dominante, selon le Organisation Mondiale de la Santé.)

Toutes les souches de COVID-19 les plus répandues aux États-Unis sont des ramifications de l’omicron, apparue pour la première fois en novembre 2021.

Bien que les cas de COVID-19 et les hospitalisations aient suivi une tendance à la baisse après une poussée à la fin de l’été, le HV.1 continue de s’accélérer dans tout le pays.

Les cas devraient à nouveau augmenter cet hiver, comme ce fut le cas au cours des trois dernières années, a déclaré à TODAY.com le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt.

À mesure que le HV.1 se propage, nombreux sont ceux qui se demandent si le nouveau sous-variant est plus contagieux ou plus grave, s’il pourrait provoquer des symptômes différents et si les nouveaux vaccins contre le COVID-19 offriront une protection. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur HV.1.

Qu’est-ce que le HV.1, la nouvelle variante du COVID ?

HV.1 fait partie de la famille des omicrons. “On peut presque considérer HV.1 comme un petit-fils d’omicron”, explique Schaffner. HV.1 est une sous-lignée de l’omicron XBB.1.9.2 et un descendant direct de EG.5, selon le Arbre de la lignée SARS-CoV-2 du CDC.

« La famille des virus COVID aime muter. Nous l’avons tous appris maintenant”, explique Schaffner. Bien que HV.1 soit muté, il reste très proche des sous-variantes omicrons existantes, explique Schaffner.

Pour la plupart, les scientifiques ne sont pas préoccupés par les nouveaux variants comme le HV.1, qui ressemblent beaucoup aux souches que nous avons déjà vues auparavant. NBC News a rapporté.

Cependant, il existe quelques souches hautement mutées qui ont déclenché la sonnette d’alarme. Ceux-ci incluent BA.2.86 ou Pirola, qui possède 36 mutations supplémentaires qui le différencient de XBB.1.5., et une variante plus récente appelée JN.1, qui possède une mutation de plus que Pirola.

Heureusement, ni BA.2.86 ni JN.1 ne sont actuellement courants aux États-Unis, D’après le CDC — JN.1 est si rare qu’il représente moins de 0,1 % des cas de SRAS-CoV-2.

Quant au HV.1, il a rapidement pris de l’ampleur après sa première détection l’été dernier. Fin juillet, le HV.1 ne représentait que 0,5 % des cas de COVID-19 aux États-Unis, Spectacle de données du CDC. Au 30 septembre, le HV.1 représentait 12,5 % des cas et, en novembre, il était la souche dominante.

Le HV.1 est-il plus transmissible ?

“L’une des caractéristiques de toute cette famille d’omicrons est qu’ils sont hautement transmissibles”, explique Schaffner. Parfois, des mutations peuvent permettre à une nouvelle variante de se propager plus efficacement ou plus rapidement, selon le CDC.

À l’heure actuelle, il semble que le HV.1 pourrait être légèrement plus efficace pour se propager d’une personne à l’autre que les souches précédentes, a rapporté NBC News. La transmissibilité accrue du HV.1 explique probablement pourquoi il est devenu si rapidement dominant aux États-Unis, note Schaffner.

Il semble que HV.1 pourrait également être légèrement meilleur pour échapper à l’immunité antérieure contre le COVID-19, mais pas suffisamment pour susciter l’inquiétude, Dr Dan Barouch, directeur du Centre de virologie et de recherche sur les vaccins au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, a déclaré à NBC News.

Bien qu’il soit plus transmissible, le HV.1 ne semble pas provoquer de maladie plus grave ni entraîner davantage d’hospitalisations, explique Schaffer.

Quels sont les symptômes du HV.1 ?

Les symptômes provoqués par l’infection par le HV.1 sont similaires à ceux provoqués par les variantes récentes, explique Schaffner, parmi lesquels :

Mal de gorge

Congestion ou congestion

Nez qui coule

Toux

Fatigue

Mal de tête

Douleurs musculaires

Fièvre ou frissons

« La congestion, le mal de gorge et la toux sèche semblent actuellement être les trois symptômes les plus importants », explique Schaffner.

De plus en plus, les médecins signalent que les symptômes du COVID-19 semblent se concentrer dans les voies respiratoires supérieures, commençant par un mal de gorge et suivi d’une congestion ou d’un écoulement nasal, a rapporté NBC News.

La toux n’est généralement pas un symptôme principal, mais elle peut persister. “Le virus semble produire une sorte de bronchite chronique, de sorte que vous pouvez avoir un syndrome de toux qui dure au-delà de la période pendant laquelle vous avez guéri d’autres symptômes”, explique Schaffner.

Une autre tendance est que le COVID-19 semble provoquer des infections plus bénignes, probablement parce que les gens jouissent d’une certaine immunité préalable. “Par plus léger, nous entendons que cela ne nécessite pas d’hospitalisation, même si vous pouvez vous sentir assez malheureux pendant plusieurs jours”, explique Schaffner.

Les tests COVID-19 détectent-ils le HV.1 ?

Tous les tests COVID-19 – y compris les tests PCR effectués par un prestataire de soins de santé et les tests antigéniques rapides à domicile – détecteront le HV.1, explique Schaffner.

Les tests sont un outil crucial pour vous protéger et protéger les autres contre le COVID-19. Les symptômes du HV.1 et d’autres variantes du COVID-19 peuvent ressembler beaucoup à ceux d’autres virus, notamment le virus respiratoire syncytial (VRS), la grippe et le rhinovirus, qui provoquent généralement le rhume.

“La seule façon de distinguer (le COVID-19) du VRS et de la grippe, qui gagnent tous deux du terrain, est de procéder à des tests”, explique Schaffner.

Recommandé

Les experts encouragent toute personne présentant des symptômes à se faire tester, en particulier celles appartenant aux groupes à haut risque – les personnes de plus de 65 ans, immunodéprimées ou ayant des problèmes de santé sous-jacents.

“Nous disposons de traitements qui peuvent prévenir des maladies plus graves”, explique Schaffner, mais la détection précoce est essentielle. Les antiviraux COVID-19 tels que Paxlovid sont efficaces contre le HV.1 et d’autres variantes, mais ils fonctionnent mieux dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, TODAY.com a déjà rapporté.

Les tests ont considérablement diminué aux États-Unis au cours de la dernière année, ce qui est préoccupant, déclare Schaffner.

Lorsque l’urgence de santé publique fédérale américaine liée au COVID-19 a pris fin en mai, la garantie de tests gratuits pour de nombreuses personnes a également pris fin.

Cependant, chaque Américain peut encore obtenir des tests COVID-19 gratuitement ou à faible coût dès maintenant. Une solution consiste à commander quatre tests COVID-19 gratuits à domicile auprès du gouvernement, qui seront livrés par courrier via le service postal américain. Pour commander vos tests gratuits, rendez-vous sur COVIDTests.gov.

De plus, tous les régimes d’assurance maladie sont tenus de rembourser huit tests COVID-19 à domicile par mois, selon les centres de services Medicare et Medicaid. Les programmes d’État Medicaid sont également tenus de couvrir les tests à domicile, et les bénéficiaires de Medicare et les personnes non assurées peuvent accéder aux tests gratuits fournis par Santé et services sociaux dans des milliers de centres de santé communautaires, de cliniques et de pharmacies.

Si vous disposez encore d’un stock de tests, n’oubliez pas de vérifier la date d’expiration et si elle a été prolongée de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Le nouveau vaccin contre la COVID-19 protège-t-il contre le HV.1 ?

Le vaccin COVID-19 mis à jour est recommandé par le CDC pour toute personne âgée de 6 mois et plus. Il est désormais largement disponible dans les pharmacies, les cabinets médicaux et ailleurs aux États-Unis, explique Schaffner.

Les nouveaux boosters ont été reformulés pour cibler l’omicron XBB.1.5, qui était la variante dominante du COVID pendant la majeure partie de 2023. Bien que XBB.1.5 ait depuis été dépassé par HV.1, Eris, Fornax et Arcturus, il est toujours étroitement lié à ces derniers. souches plus récentes.

Les vaccins mis à jour semblent bien adaptés aux variantes qui circulent actuellement et rendent les gens malades, a déclaré précédemment à TODAY.com Andrew Pekosz, Ph.D., virologue à l’Université Johns Hopkins.

« Des études en laboratoire indiquent que le rappel mis à jour protégera contre les maladies graves causées par le HV.1 », explique Schaffner. La vaccination réduit également considérablement le risque d’être hospitalisé ou de mourir, selon le CDC.

Cependant, seulement 23 millions d’Américains, soit 4,5 % de la population, avaient reçu les injections mises à jour au 27 octobre. Reuters a rapporté.

La première phase du déploiement du nouveau rappel s’est heurtée à plusieurs obstacles, notamment des retards d’approvisionnement, une forte demande, des rendez-vous annulés et des obstacles en matière d’assurance. Certains parents n’ont pas réussi à obtenir leur enfants vaccinés car certaines pharmacies et cabinets de pédiatres ont eu du mal à obtenir suffisamment de doses pour enfants.

Même si bon nombre de ces problèmes initiaux ont été résolus, dit Schaffner, l’adoption est encore lente. “Nous avons sous-utilisé ce vaccin mis à jour et nous prévoyons que le COVID augmentera encore plus pendant la saison hivernale”, explique Schaffner.

Il n’est pas trop tard pour profiter du nouveau rappel, ajoute Schaffner, et les gens devraient se faire vacciner dès que possible.

La FDA a autorisé trois options de vaccin pour 2023-2024 : une injection d’ARNm de Moderna et Pfizer, et une injection de protéine non ARNm de Novavax.

Les régimes d’assurance devraient couvrir le rappel mis à jour, dit Schaffner, et ceux qui n’ont pas d’assurance devraient toujours pouvoir se faire vacciner gratuitement, D’après le CDC.

“Nous sommes dans une bonne position car depuis un certain temps maintenant, nous n’avons pas eu de nouveau variant provoquant une maladie plus grave ou échappant à la protection des vaccins actuellement disponibles”, explique Schaffner.

Comment se protéger du HV.1

À l’approche de l’hiver et de la période des Fêtes, il est important de prendre des mesures pour vous protéger de la COVID-19 et prévenir la transmission aux autres, particulièrement aux plus vulnérables. Ceux-ci inclus:

Rester à jour avec les vaccins COVID-19

Se faire tester si vous présentez des symptômes

Isolement si vous êtes testé positif au COVID-19

Éviter tout contact avec des personnes malades

Améliorer la ventilation ou se rassembler à l’extérieur

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon

Porter un masque dans les espaces intérieurs bondés