Ce qu’il faut savoir sur les symptômes et le traitement de la migraine

Souvent, les déclencheurs sont partiels et additifs : vous n’aurez peut-être pas de crise de migraine après avoir bu un verre de vin rouge, mais un verre de vin rouge et une mauvaise nuit de sommeil pourraient le faire, a déclaré le Dr Cowan. Un journal des maux de tête peut également vous aider à identifier vos déclencheurs et à déterminer si vous souffrez de migraine chronique, qui est définie comme ayant des maux de tête 15 jours ou plus par mois pendant plus de trois mois, et quand au moins huit de ces jours de maux de tête ont des migraines. comme fonctionnalités.

En fonction de vos symptômes et de leur fréquence, votre médecin peut vous recommander un traitement préventif contre la migraine pour empêcher l’apparition des maux de tête. Ces types de médicaments comprennent les antidépresseurs comme l’amitriptyline, les médicaments contre l’hypertension comme le propranolol et les médicaments contre l’épilepsie comme le valproate, a déclaré le Dr Cowan.

Le problème avec ces médicaments est que souvent « ils ont des effets secondaires désagréables », a déclaré le Dr Cowan, de sorte qu’ils ne sont pas toujours recommandés ou tolérés. J’ai brièvement pris du propranolol pour contrôler mes migraines, mais chaque fois que je faisais de l’exercice, je me sentais étourdi et m’évanouissais.

Votre médecin pourrait vous suggérer de prendre des médicaments au début de la migraine pour soulager vos symptômes, en plus ou à la place des traitements préventifs. Pour le traitement de la migraine après son apparition, les médecins prescrivent depuis longtemps des triptans – des médicaments tels que le sumatriptan qui réduisent l’inflammation et la constriction des vaisseaux sanguins – et des analgésiques anti-inflammatoires tels que l’ibuprofène. Mais ces méthodes ne fonctionnent pas toujours non plus, et les triptans peuvent provoquer des effets secondaires comme des nausées et des étourdissements.

Si vous ne pouvez pas obtenir de soulagement, discutez de nouveaux traitements avec votre médecin.

Au cours des cinq dernières années, une poignée de nouveaux médicaments et dispositifs ont été approuvés pour la prévention et le traitement aigu de la migraine.

Beaucoup de ces médicaments bloquent l’activité d’une protéine liée à la douleur appelée CGRP, a expliqué le Dr Ozudogru. Ceux-ci comprennent, pour la prévention de la migraine, des anticorps monoclonaux qui sont périodiquement injectés ou administrés par voie intraveineuse. Il existe également des pilules, appelées gepants et ditans (avec des noms de marque comme Nurtec ODT, Ubrelvy et Reyvow) qui peuvent être prises au début de la migraine pour bloquer l’activité du CGRP Rimegepant (Nurtec ODT) a été approuvé par la FDA pour prévenir à la fois et traiter la migraine, a déclaré le Dr Ozudogru, ce qui est remarquable car la plupart des médicaments ne font que l’un ou l’autre.