Ce qu’il faut savoir sur les symptômes du monkeypox alors que le virus se propage de manière inhabituelle aux États-Unis et en Europe

Monkeypox a été détecté ce mois-ci dans une douzaine de pays d’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi qu’en Australie.

La maladie commence par une éruption cutanée et de la fièvre, et peut provoquer des furoncles remplis de pus.

Le virus est étroitement lié à la variole et les vaccins existants peuvent être utilisés contre lui.

Une éruption inhabituelle de monkeypox des cas ont été signalés dans au moins une douzaine de pays européens et nord-américains ce mois-ci, et les experts de la maladie enquêtent de toute urgence sur la propagation.

Vendredi, les deux premiers cas de monkeypox chez des enfants aux États-Unis ont été confirmés lundi par de hauts responsables de la santé – un chez un tout-petit en Californie et un autre chez un nourrisson qui n’est pas un résident américain mais testé à Washington, DC, selon aux Centers for Disease Control and Prevention.

Le virus de la variole du singe peut provoquer des furoncles remplis de pus qui font mal et sont infectieux pendant des semaines. Les lésions de monkeypox peuvent même infecter les personnes qui entrent en contact avec elles sur les draps et sur les surfaces.

La famille du virus de la variole du singe à laquelle ces nouveaux cas seraient liés (provenant d’Afrique de l’Ouest) a une taux de mortalité d’environ 1%.

Ssymptômes de la variole du singe comprennent de la fièvre, des maux de dos et une éruption cutanée

En règle générale, une infection à monkeypox dure de deux à quatre semaines. Cela peut prendre entre cinq et 21 jours pour développer des symptômes après avoir attrapé le virus.

Mais la première chose que les gens remarquent n’est généralement pas une éruption cutanée. Certains des premiers symptômes comprennent la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les maux de dos, les ganglions lymphatiques enflés, les frissons et l’épuisement.

Une éruption cutanée qui commence sur le visage et se propage au reste du corps peut survenir dans les un à trois jours suivant l’apparition de la fièvre chez une personne.

La éruption peut commencer par des bosses plates et rouges, qui se transforment en cloques rondes qui se remplissent de pus. Ces furoncles finissent par former une croûte et tombent.

Il n’existe actuellement aucune norme traitement pour la variole du singe, mais les vaccins contre la variole sont efficaces à environ 85% contre, et il y a aussi quelques traitements expérimentaux.

Questions sur les raisons pour lesquelles le monkeypox se propage si rapidement

Bon nombre des cas confirmés jusqu’à présent dans cette épidémie ont été diagnostiqués chez des hommes qui s’identifient comme homosexuels, bisexuels ou comme hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Mais cela ne veut pas dire que la variole du singe est une maladie homosexuelle (ce n’est pas). Au lieu de cela, la propagation de cette maladie chez les hommes homosexuels peut avoir beaucoup plus à voir avec l’endroit où ces varioles sont situé sur le corps des gens plutôt que sur leur orientation sexuelle.

En règle générale, les éruptions cutanées du monkeypox ont tendance à se déclarer sur le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Mais les autorités sanitaires suédoises dit jeudi que “dans les cas européens, les problèmes de peau ont souvent été signalés comme étant localisés aux organes génitaux, à l’aine et à la peau autour de l’ouverture anale”.

Les experts de la santé savent que le pus et les croûtes que les gens attrapent lorsqu’ils ont la variole du singe sont super contagieux. Qu’ils soient sur les mains, les pieds ou l’aine, si quelqu’un d’autre les touche, il n’est pas très difficile d’être infecté.

“Ces légions regorgent d’une tonne de virus, et ce virus est extraordinairement stable – le virus est un virus à ADN double brin, qui, par nature, est vraiment copieux”, a déclaré Andrea McCollum, des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. expert en poxvirus, a déclaré à Insider.

“Les lésions sont infectieuses à tous les stades, y compris le stade de la croûte, jusqu’à ce qu’elles se séparent et qu’il y ait une nouvelle couche de peau.”

Heureusement, le virus peut être nettoyé des surfaces avec de l’eau de Javel et désinfecté des vêtements et des draps également. Et, pendant que les gens attendent que leurs croûtes tombent, les couvrir d’un drap ou robe ou vêtement (que personne d’autre ne devrait toucher sans gants) est un excellent moyen de contenir le virus.