Ce qu’il faut savoir sur les saisines pénales de la commission du 6 janvier

Alors que l’année touche à sa fin, l’enquête du comité de la Chambre du 6 janvier sur les efforts visant à annuler l’élection présidentielle de 2020 qui a abouti à l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 se termine également.

Le comité tiendra une audience finale le lundi 19 décembre, date à laquelle son rapport final sera également publié. Le président du comité, le représentant Bennie Thompson (D-MS), a déclaré aux journalistes que les neuf membres du comité prendront la parole lors de l’audience finale, même si elle devrait être plus courte que les audiences précédentes.

La grande action à l’audience devrait être la délivrance de renvois criminels au ministère de la Justice pour conduite criminelle, sur la base de ce que le comité a découvert au cours de son enquête. Ce sera au comité, en effet, de passer le relais au ministère de la Justice pour qu’il fasse ce qu’il veut de ses informations et de ses recommandations. En particulier, ce sera à Jack Smith, le procureur de carrière nommé en novembre pour être conseiller spécial pour les enquêtes du gouvernement fédéral sur Trump. Smith a récemment délivré des assignations à comparaître aux représentants du gouvernement dans les sept États ciblés par les alliés de Trump dans le but d’annuler les élections, alors que son enquête beaucoup moins publique progresse.

Les renvois criminels sont toujours une pierre angulaire importante du travail du comité, même s’ils sont simplement consultatifs. Voici ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Que feront les références pénales ?

Un renvoi au criminel n’est en réalité qu’une recommandation du comité au ministère de la Justice pour qu’il poursuive les personnes que le comité estime avoir commis des crimes. Cela ne signifie pas qu’ils le feront – ce n’est pas contraignant et n’a aucun effet juridique. Le comité n’a pas le pouvoir de punir qui que ce soit autrement.

Cependant, cela pourrait avoir un effet réel sur la perception du public. L’audience du comité sera télévisée à l’échelle nationale, et ce n’est pas tous les jours qu’un comité du Congrès recommande qu’une personne fasse l’objet de poursuites pénales sous les projecteurs des médias nationaux.

Les renvois ajouteront une pression publique sur le DOJ pour qu’il agisse et augmenteront le contrôle de ses décisions. Le comité a compilé des preuves qui, selon lui, étayent les renvois et ces preuves seront publiques, à la fois dans le rapport du comité et dans les dépositions que le comité a prises au cours de son enquête. Smith a été nommé pour mener l’enquête du ministère de la Justice d’une manière censée être isolée de la politique. Le résultat est que l’équipe de Smith est presque certaine de considérer les preuves du comité comme plus utiles que ses recommandations.

L’un des principaux objectifs du comité était de compléter la comptabilité historique de ce qui s’est passé ce jour-là, et ces renvois seront désormais joints à cela. Comme l’a dit une personne proche du comité à Vox : « Le comité ne ferait pas son travail s’il ne renvoyait pas les personnes qui, selon lui, ont enfreint la loi à des poursuites pénales.

Qui le comité renverra-t-il pour poursuites?

Il y a d’abord et avant tout l’ancien président Donald Trump. Le comité a passé des mois à décrire comment l’ancien président a enfreint la loi dans ses efforts pour annuler les élections. Il a même avancé cet argument dans une affaire judiciaire californienne plus tôt cette année, où un juge fédéral était d’accord avec les avocats du comité. Ensuite, le juge du tribunal de district fédéral, David Carter, a statué que les documents que le comité avait assignés à comparaître de John Eastman, un avocat extérieur à Trump, n’étaient pas protégés par le secret professionnel de l’avocat parce qu’Eastman et Trump agissaient en tant que co-conspirateurs criminels. Carter a écrit qu’il était “plus probable qu’improbable que le président Trump ait tenté par corruption d’entraver la session conjointe du Congrès le 6 janvier 2021” et “plus probable qu’improbable que le président Trump et le Dr Eastman aient conspiré de manière malhonnête pour entraver la session conjointe du Congrès. le 6 janvier 2021. »

Politico a rapporté vendredi que le comité devrait recommander au ministère de la Justice d’accuser Trump d’au moins trois crimes : insurrection, obstruction à une procédure officielle et complot en vue de frauder le gouvernement américain.

Eastman, l’avocat extérieur qui a fait pression pour que l’ancien vice-président Mike Pence annule unilatéralement les élections, pourrait également faire l’objet d’un renvoi au pénal pour ses efforts pour pousser de fausses déclarations sur la fraude électorale et perturber le processus de certification des élections de 2020.

L’avocat de Trump Rudy Giuliani ainsi que Jeffrey Clark, l’ancien responsable du ministère de la Justice qui était brièvement sur le point de devenir le procureur général par intérim de Trump et qui a armé le DOJ pour tenter d’annuler les élections de 2020, pourraient être d’autres cibles potentielles pour les renvois criminels. Clark était suffisamment préoccupé par l’exposition criminelle qu’il a invoqué à plusieurs reprises le cinquième amendement lorsqu’il a été interrogé par le comité.

Thompson a également déclaré aux journalistes qu’il y aura «cinq ou six» catégories de renvois, ce qui signifie que les personnes impliquées dans l’effort pour annuler l’élection pourraient être renvoyées pour discipline du barreau s’ils sont avocats, ou devant le comité d’éthique de la Chambre s’ils sont membres. du Congrès.

Que se passe-t-il ensuite ?

Toutes les informations recueillies par le comité, telles que relatées dans son rapport et dans la multitude de dépositions, seront rendues publiques et donc accessibles à l’enquête du ministère de la Justice. Le comité et le DOJ ont travaillé parallèlement, et il est probable qu’au moins certaines informations recueillies par le comité étayeront les efforts continus du DOJ.

Ensuite, il y a l’impact de 2024. Les républicains ont longtemps considéré le comité du 6 janvier comme un exercice partisan, mais les renvois criminels pourraient avoir un impact si un comité du Congrès déclare explicitement que Donald Trump a commis des crimes dans ses efforts pour annuler les élections de 2020. Bien qu’il soit peu probable que les électeurs primaires républicains rejettent explicitement l’ancien président pour sa conduite, cela augmentera probablement le niveau croissant de fatigue que de nombreux électeurs primaires républicains ont avec Trump, qui a passé ces dernières semaines à dîner avec des antisémites et à flageller les NFT.

Le comité lui-même a servi à maintenir les efforts pour annuler l’élection dans les nouvelles tout au long de l’été et de l’automne, contribuant à une élection de mi-mandat où les électeurs swing se sont éloignés des républicains les plus associés au déni électoral et aux efforts de Trump pour annuler l’élection de 2020. Avec Trump maintenant un candidat actif pour 2024, un renvoi criminel planerait sur toute discussion de sa campagne ou des mesures prises par l’ancien président pour aller de l’avant.

En attendant, le comité se dissout à la fin de la session en cours du Congrès et un certain nombre de ses membres ne reviendront pas au Congrès. Les représentants Elaine Luria (D-VA) et Liz Cheney (R-WY) ont perdu leur candidature à la réélection tandis que les représentants Adam Kinzinger (R-IL) et Stephanie Murphy (D-FL) ont décidé de ne même pas se présenter.

Cependant, d’autres auront toujours des perchoirs de premier plan au prochain Congrès, avec le représentant Pete Aguilar (D-CA) en tant que numéro trois démocrate de la Chambre et les représentants Jamie Raskin (D-MD) et Adam Schiff (D-CA) tous les deux. prêt à rester très visible alors même que les républicains prennent la majorité à la Chambre.

Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne parleront plus du 6 janvier. Quelques heures seulement après la fin de l’audience, Cheney prendra la parole lors d’un événement dans l’Arkansas.