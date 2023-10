Ce qu’il faut savoir sur les récentes violences en Israël et à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que la nation était « en guerre » après que des hommes armés palestiniens ont infiltré Israël depuis Gaza, lançant des attaques contre les troupes et les civils dans le cadre de l’opération militante la plus effrontée depuis des années. Israël a répondu par des frappes aériennes et d’artillerie à Gaza, où la population se préparait à une campagne plus large. À la tombée de la nuit, au moins 100 personnes avaient été tuées en Israël, selon Zaki Heller, porte-parole des services paramédicaux Magen David Adom. À Gaza, les responsables de la santé ont déclaré que plus de 230 personnes avaient été tuées lors des frappes israéliennes.

Les violences ont éclaté soudainement samedi matin – mais surviennent après un an de tensions croissantes entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, qui est soumise à un blocus israélo-égyptien depuis 2007. Cette année seulement, une série d’attaques meurtrières a été enregistrée. Israël et les territoires palestiniens, une escalade qui a suivi la décision de Netanyahu de rassembler le gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire israélienne.

Le Hamas, qui dirige la bande de Gaza et a mené les attaques de samedi, a déclaré que l’opération était une réponse au blocus, ainsi qu’aux récents raids militaires israéliens en Cisjordanie et aux violences à la mosquée al-Aqsa, un site religieux controversé à Jérusalem connu pour Juifs comme le Mont du Temple.

« Assez, c’est assez », a déclaré samedi le chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, dans un message enregistré, a rapporté l’Associated Press. « Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution. »

Au 19 septembre, avant la flambée de violence de samedi, 227 Palestiniens avaient été tués par les troupes israéliennes ou les colons cette année, selon l’ONU. Les figures, la plupart de ces décès – 189 – survenant en Cisjordanie. Au moins 29 Israéliens, principalement en Cisjordanie, ont également été tués cette année fin août, selon la même base de données de l’ONU : 15 des Israéliens tués étaient des colons et trois étaient des militaires.

Voici quelques-uns des incidents majeurs qui ont eu lieu cette année dans la période précédant le conflit actuel.

Septembre : craintes croissantes d’un conflit généralisé

Le mois dernier encore, Israël et le Hamas, le groupe militant palestinien qui dirige Gaza, semblaient au bord d’une guerre. Les agents frontaliers israéliens ont trouvé du matériel explosif caché dans une cargaison de jeans et ont interrompu toutes les exportations depuis la bande de Gaza.

Le Hamas a placé ses forces en état d’alerte maximale et a organisé des exercices sur le terrain avec d’autres groupes armés, dont le Jihad islamique palestinien. Les exercices comprenaient des tirs d’essais de roquettes, des embuscades et des « prises d’assaut » de colonies, ont rapporté les médias locaux de Gaza, dans un aperçu apparent des attaques lancées samedi.

Le Hamas a également autorisé les Palestiniens à recommencer à manifester le long de la barrière de séparation entre Israël et Gaza, où de jeunes manifestants ont affronté des soldats israéliens. Le 13 septembre, cinq Palestiniens ont été tués lorsqu’ils ont tenté de faire exploser un explosif contre la barrière.

« C’est calme, mais ça commence à bouillir », a déclaré Basem Naim, chef du département des relations politiques et internationales du Hamas, dans une interview au Washington Post en septembre. « Il y a beaucoup de pression sous l’eau. »

Un été de raids militaires et de représailles

Les tensions à Gaza font suite à un été violent en Cisjordanie, où des attaques du tac au tac ont éclaté entre militants palestiniens d’un côté et forces israéliennes et colons juifs de l’autre.

Israël a mené plusieurs raids militaires dans la ville de Jénine, où il a déclaré que des militants prévoyaient d’attaquer les troupes et les civils israéliens. Le 19 juin, les forces israéliennes ont attaqué Jénine et tué au moins cinq Palestiniens, déployant des hélicoptères Apache en Cisjordanie pour la première fois depuis la deuxième Intifada, ou soulèvement palestinien, qui a duré de 2000 à 2005.

Le lendemain, des hommes armés du Hamas ont ouvert le feu sur un restaurant de houmous à l’extérieur d’Eli, une colonie israélienne en Cisjordanie, tuant quatre Israéliens. Et le 21 juin, des centaines de colons israéliens ont saccagé des villages palestiniens – y compris Turmus Ayya, où une personne a été tuée – incendiant des maisons et des voitures, et tirant sur les habitants, selon le maire de Turmus Ayya, Lafi Adeeb.

Israël a ensuite également mené sa première frappe de drone en Cisjordanie depuis 2006, tuant trois militants présumés. Le 3 juillet, l’armée israélienne a lancé sa plus grande opération depuis plus de deux décennies, en organisant une attaque aérienne et terrestre contre un camp de réfugiés à Jénine avec environ 1 000 soldats.

Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils visaient un « centre de commandement » militant dans le cadre d’une opération qui a marqué le début d’un « vaste effort antiterroriste » qui, selon l’armée israélienne, se poursuivrait indéfiniment. Au moins huit personnes ont été tuées et 80 blessées, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les violences printanières éclatent à Gaza et en Cisjordanie

Avant l’opération massive menée par Israël à Jénine en juillet, les forces de sécurité avaient abattu un garçon de 14 ans à vélo alors qu’elles poursuivaient deux militants palestiniens en mars. Le Post a créé une reconstitution 3D du raid en synchronisant et en visionnant des dizaines de vidéos du 16 mars, date à laquelle l’incident a eu lieu, ainsi qu’en s’adressant à des témoins.

Des agents israéliens ont mené un raid contre des militants dans une zone civile, tuant un enfant

Début avril, pendant le mois sacré musulman du Ramadan, les fidèles palestiniens d’al-Aqsa se sont barricadés à l’intérieur de la mosquée. La police israélienne a ensuite pris d’assaut le site de la vieille ville de Jérusalem et utilisé « des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, tiré des balles à pointe d’éponge et frappé sans discernement les fidèles musulmans – y compris des personnes âgées et des femmes – avec des matraques et des crosses de fusil », a déclaré l’ONU. Bureau a déclaré dans un communiqué.

Environ un mois plus tard, Israël a lancé des frappes aériennes surprises à Gaza, ciblant les dirigeants de l’organisation militante du Jihad islamique, soutenue par l’Iran. Les frappes ont tué trois militants de premier plan et 10 autres personnes, selon les responsables palestiniens de la santé, dont quatre femmes et quatre enfants. Israël a mené ces frappes une semaine après avoir conclu un cessez-le-feu avec les factions armées palestiniennes. L’armée israélienne a déclaré que les trois hauts responsables du Jihad islamique tués étaient responsables des récents tirs de roquettes et des attaques contre les Israéliens.

Les frappes ont déclenché une période de violence de cinq jours qui a tué au moins 33 personnes à Gaza et deux personnes en Israël. Israël et le Jihad islamique ont convenu d’un cessez-le-feu le 13 mai.

Janvier : Une opération à Jénine et un massacre dans une synagogue

L’année a commencé avec des épisodes de violence, notamment une opération militaire israélienne à Jénine qui a abouti à une fusillade qui a tué neuf Palestiniens, ont indiqué les autorités locales. Le raid a eu lieu le 26 janvier et le lendemain, un tireur palestinien a ouvert le feu sur une synagogue de Jérusalem-Est, tuant sept personnes, dont des enfants, pendant les prières.

À l’époque, Mushir al-Mashri, responsable du Hamas, avait félicité l’attaquant – qui a été tué par les forces de sécurité israéliennes – affirmant que cette fusillade était « une réponse rapide au massacre de Jénine et constitue une preuve de la vitalité et de la volonté de la résistance ».