Ce qu’il faut savoir sur les prix Nobel 2023 et les lauréats annoncés jusqu’à présent

Les lauréats du prix Nobel sont annoncés cette semaine, mettant en lumière certains des penseurs et innovateurs les plus éminents du monde. Les récompenses, dont la plupart remontent à 1901, sont destinées à être décernées à ceux qui « ont apporté le plus grand bénéfice à l’humanité », a écrit le fondateur Alfred Nobel dans son testament. Parmi les anciens récipiendaires figurent Albert Einstein, Marie Curie et Martin Luther King Jr.