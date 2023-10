Il y a tellement de nouvelles sur la santé et le bien-être. Voici quelques-uns des titres de santé de cette semaine et ce que vous pouvez en retenir pour améliorer votre santé.

Changer de régime peut être bénéfique pour votre santé et pour la planète

UN nouvelle étude, qui a étudié les habitudes alimentaires de 7 700 Américains, a constaté que le remplacement de certains aliments peut réduire l’empreinte carbone tout en améliorant la qualité de son alimentation. Ces échanges incluent le remplacement du bœuf par du poulet et la consommation de lait végétal au lieu du lait de vache.

Pourquoi est-ce important: Comme l’ont montré des recherches antérieures, limiter le bœuf et les produits laitiers dans votre alimentation peut réduire votre impact environnemental – et à mesure que de plus en plus d’aliments à base de plantes arrivent sur le marché, il est plus facile que jamais de procéder à des échanges pour le bénéfice de la planète. Cette étude confirme également des recherches antérieures selon lesquelles limiter votre consommation de viande rouge peut améliorer votre santé globale : une étude de 2023 a récemment révélé que remplacer la viande rouge par des sources de protéines végétales saines était associé à un risque réduit de diabète de type 2.

C’est la quantité d’exercice dont vous avez besoin pour éviter les pièges d’un mode de vie sédentaire

Une étude publié dans le British Journal of Sports Medicine ont découvert que 22 minutes d’activité modérée, comme la marche rapide ou même le nettoyage, peuvent éliminer le risque de décès lié à un mode de vie sédentaire. L’étude, qui a examiné les données de 11 989 personnes âgées de plus de 50 ans en Norvège, en Suède et aux États-Unis, a révélé qu’une activité accrue – au cours de ces 22 minutes – continuait également à réduire le risque de décès dans son ensemble.

Pourquoi est-ce important: Vous n’avez pas besoin d’aller au gymnase pendant des heures pour profiter de l’exercice. En fait, les Centers for Disease Control and Prevention recommandent seulement 150 minutes de intensité modérée exercice par jour – un peu plus de 21 minutes, sept jours par semaine. La marche est un moyen facile pour beaucoup d’entre nous de faire un exercice d’intensité modérée, et la recherche continue de montrer à quel point la marche est bénéfique, que ce soit pour réduire le risque de diabète ou pour améliorer la santé mentale. (Cependant, si votre exercice préféré consiste à laver les fenêtres ou à passer la serpillière, votre foyer vous remerciera peut-être !)

Compter vos pas ? Il peut y avoir un nombre optimal à viser

Une étude internationale menée par l’Université de Grenade a révélé que faire 8 000 pas par jour réduit le risque de décès prématuré. Lorsqu’il s’agit de mourir d’une maladie cardiovasculaire, en particulier, la plupart des bénéfices ont été constatés à environ 7 000 pas. Les résultats ont également montré que marcher plus vite est plus bénéfique pour la santé que marcher lentement.

Pourquoi est-ce important: Pendant des années, 10 000 pas par jour ont été considérés comme le nombre idéal, mais il n’est pas nécessaire d’en faire autant pour en récolter les bienfaits pour la santé. (En fait, ce nombre de 10 000 pas a été lié à une campagne de marketing pour une société japonaise de podomètres dans les années 60 – et non à une analyse scientifique.) Faire 7 000 à 8 000 pas par jour est un objectif plus gérable et peut être atteint avec de courtes rafales. de marcher tout au long de la journée – comme, disons, une promenade après le déjeuner ou le dîner. Faites-en un exercice rapide pour faire battre votre cœur et récolter les bienfaits cardiovasculaires.

Le yoga chaud peut avoir des bienfaits sur la santé mentale

UN nouveau procès dirigée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital, a découvert un lien entre les symptômes de la dépression et le yoga chaud. Selon l’étude, 59,3 % des participants à l’essai qui ont fait 90 minutes de yoga dans une pièce chauffée ont présenté une diminution de 50 % ou plus des symptômes de dépression, contre seulement 6,3 % des participants qui n’ont pas pratiqué le yoga chaud. Les participants au yoga se voyaient prescrire deux cours par semaine et suivaient en moyenne plus de 10 cours en huit semaines.

Pourquoi est-ce important: Les preuves continuent de s’accumuler en ce qui concerne les bienfaits du yoga sur la santé mentale. En 2017, plusieurs études ont montré que la pratique hebdomadaire du yoga pouvait atténuer les symptômes de la dépression. Bien que les résultats aient déjà été mitigés quant à savoir si le yoga chaud est meilleur pour vous que le yoga effectué dans une pièce à température normale, l’ajout de tout type de pratique de yoga à votre routine d’exercices est également possible. vient avec des avantages physiqueségalement, comme une force, un équilibre et une flexibilité accrus.