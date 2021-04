Voici ce que les contribuables doivent savoir sur le crédit d’impôt et le flux de revenus.

L’American Rescue Plan, une loi de secours Covid de 1,9 billion de dollars que le président Joe Biden a signé en mars et a amélioré le crédit d’impôt pour enfants de plusieurs façons.

Voici un aperçu de la gestion, de la croissance et de la protection de votre argent.

Mais le plan de sauvetage américain offre un avantage plus important aux revenus faibles et moyens, selon au Service de recherche du Congrès. Les familles à revenu élevé obtiendront généralement le même crédit que dans le cadre de la loi antérieure.

Les adultes célibataires ayant jusqu’à 200 000 $ de revenu (et les cododéclarants mariés gagnant 400 000 $ ou moins) ont obtenu la pleine valeur du crédit. Le montant a diminué de 50 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de revenu dépassant ces limites.

D’une part, la loi a relevé l’âge des enfants admissibles à 17 ans, au lieu de 16 ans (cela profite aux bénéficiaires sur toute l’échelle de revenu.)

Certaines familles recevront un crédit maximal plus important: 3 000 $ par enfant de 6 à 17 ans et 3 600 $ pour les plus jeunes enfants.

Les adultes célibataires ont droit à la valeur totale de ce crédit plus élevé si leur revenu annuel est de 75 000 $ ou moins. (Le seuil de revenu est de 112500 $ pour les déclarants chefs de famille et de 150000 $ pour les codéclarants mariés.)

Ce montant de crédit plus élevé diminue progressivement pour les contribuables à revenu plus élevé.

(Le niveau de revenu réel auquel le crédit tombe au niveau initial de 2000 $ par enfant dépend du nombre et de l’âge des enfants admissibles, selon le Congressional Research Service.)