Ce qu’il faut savoir sur les nouvelles variantes COVID « FLiRT »

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les variantes « FLiRT » du coronavirus SARS-CoV-2 ont été les formes dominantes du virus circulant dans le monde cette année.

« FLiRT » est un acronyme désignant les emplacements des mutations que les variantes partagent sur la protéine de pointe du virus.

Les données du CDC suggèrent que les hospitalisations liées au COVID ont eu tendance à baisser ces dernières semaines et que le nombre de patients dans les services d'urgence qui ont été testés positifs pour le COVID est resté à peu près stable au cours du mois dernier.

Les variantes dites FLiRT du coronavirus SARS-CoV-2 qui causent le COVID-19 ont été les formes dominantes du virus circulant cette année dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Le surnom FLiRT est un acronyme désignant les emplacements des mutations que les variantes partagent sur la protéine de pointe du virus. L’un d’eux, appelé KP.2, est devenu le variant le plus circulant aux États-Unis au cours du mois dernier, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Voici ce que vous devez savoir sur FLiRT.

EN QUOI LES VARIANTES DE FLIRT SONT-ELLES DIFFÉRENTES DES VARIANTES PRÉCÉDENTES ?

Les variantes FLiRT, qui incluent également la lignée « parentale » JN.1 de KP.2, présentent trois mutations clés sur leur protéine de pointe qui pourraient les aider à échapper aux anticorps, selon l’Université Johns Hopkins.

LES VARIANTES DU FLIRT SONT-ELLES PLUS CONTAGIEUSES OU PROBABLES À PROVOQUER UNE MALADIE PLUS GRAVE ?

Le Dr Aaron Glatt, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai South Nassau à Oceanside, New York, et porte-parole de l’Infectious Diseases Society of America, a déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve d’une augmentation de la maladie ou des hospitalisations, sur la base des données qu’il avait recueillies. pistes et expériences avec ses propres patients.

« Il y a eu des changements significatifs dans les variantes, mais je pense que ces derniers temps, cela n’a pas été aussi important, probablement en raison de l’immunité que de nombreuses personnes possèdent déjà » contre une maladie antérieure et une vaccination.

Les données du CDC suggèrent que les hospitalisations liées au COVID ont suivi une tendance à la baisse ces dernières semaines et que le nombre de patients dans les services d’urgence qui ont été testés positifs pour le COVID est resté à peu près stable au cours du mois dernier.

Les données suggèrent que les taux de COVID sont également en baisse d’une année sur l’autre. Le taux d’hospitalisations liées au COVID est inférieur de six mois à celui d’il y a un an, et la quantité d’antiviral Paxlovid actuellement prescrite pour le COVID-19 est en baisse d’environ 60 % par rapport à l’année dernière, selon les notes des analystes.

LES VACCINS ACTUELS FONCTIONNENT-ILS CONTRE LES VARIANTES DU FLIRT ?

Les vaccins actuels devraient encore présenter certains avantages contre les nouvelles variantes, a déclaré Glatt.

Depuis 2022, les régulateurs de la santé ont demandé aux fabricants de vaccins de concevoir de nouvelles versions des vaccins contre la COVID-19 afin de mieux cibler les variants en circulation. Le mois dernier, le régulateur européen a déclaré que les fabricants de vaccins devraient cibler la variante JN.1. Experts et régulateurs américains se réuniront pour discuter de la conception d’un vaccin le 5 juin après avoir reporté la réunion du 16 mai afin d’avoir plus de temps pour « obtenir des données de surveillance et d’autres informations ».

Les fabricants de vaccins basés sur la technologie de l’ARN messager (ARNm) – Pfizer avec son partenaire BioNTech et Moderna – disent attendre la réunion du 5 juin avant de se prononcer sur la conception de leurs prochains vaccins.

Novavax, qui fabrique un vaccin plus traditionnel à base de protéines et dont la fabrication prend plus de temps, a commencé à produire une injection ciblant JN.1, conformément aux recommandations des régulateurs européens.