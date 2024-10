Ce qu’il faut savoir sur les nouvelles règles de communication avec le casque du football universitaire

Considérez cela comme un jeu de téléphone à enjeux élevés.

Vous avez peut-être remarqué une augmentation du nombre de quarts-arrières du football universitaire qui mettent leur casque en coupe pour étouffer le bruit des stades les plus bruyants du pays. En effet, la communication entre entraîneur et joueur avec le casque est arrivée cette saison pour les 134 programmes de la subdivision Football Bowl.

Trente ans après que la NFL a lancé cette technologie, le comité de surveillance des règles de jeu de la NCAA a approuvé l’utilisation de la communication par casque (ainsi que des tablettes de touche) pour les équipes FBS en avril, après une période d’essai lors des matchs de bowling de la saison dernière.

Voici comment cela fonctionne.

Qui a accès à la communication avec le casque et comment ça marche ?

Un joueur sur le terrain pour chaque équipe – un en attaque et un en défense – peut communiquer avec son casque. En attaque, ce joueur est généralement le quart-arrière.

Le joueur désigné est identifié par un point vert au dos de son casque, tout comme la NFL. Si plus d’un point vert par équipe est détecté sur le terrain par les officiels, l’équipe sera pénalisée d’une pénalité de 5 yards pour violation d’équipement, déclenchant automatiquement une révision de conférence, conformément aux NCAA.

L’examen de la conférence examinerait si les équipes avaient intentionnellement autorisé un deuxième casque à point vert dans le match en même temps. L’examen aurait lieu dans les jours suivant le match et toute discipline supplémentaire relèverait de la conférence, a déclaré une source de la NCAA connaissant le processus d’examen.

En marge, chaque équipe est limitée à trois radios d’appel entraîneur-joueur et à des packs de ceinture. Vraisemblablement, les équipes les attribuent à l’entraîneur-chef, au coordinateur offensif et au coordinateur défensif.

La communication entre l’entraîneur et le joueur avec son casque s’arrête au bout de 15 secondes sur le chronomètre de jeu ou lorsque le ballon est cassé, selon la première éventualité, et reste désactivée tout au long de l’essai. Lorsque l’horloge de lecture est réinitialisée à 25 ou 40 secondes, les communications sont rétablies. (Le chronomètre de jeu est réglé à 25 secondes après une pénalité, un temps mort d’équipe chargé, un temps mort médiatique ou un temps mort pour blessure pour un joueur offensif et à 40 secondes après la fin d’un jeu ou après un temps mort pour blessure pour un joueur défensif.)

L’opérateur de coupure est embauché, assigné et géré par chaque conférence.

Sur les coups francs, la communication entre l’entraîneur et le joueur n’est pas effective.

Chaque équipe peut utiliser un maximum de 23 casques d’écoute ordinaires dans la zone de l’équipe, dans la loge des entraîneurs ou dans la cabine des entraîneurs. Tout membre de l’équipe peut en porter un, et deux casques supplémentaires sont utilisés par les techniciens pour surveiller le système et résoudre tout problème technique.

L’entraîneur de l’USC, Lincoln Riley, examine une tablette sur la touche contre LSU le 1er septembre au stade Allegiant. (Photo : Ric Tapia/Getty Images)

Non. La technologie est facultative, tout comme l’utilisation de tablettes pour visualiser les vidéos du jeu, y compris les flux de diffusion, les angles de la ligne de touche des All-22 et de la zone des buts.

Une équipe peut utiliser la communication par casque même si son adversaire ne le fait pas. Si une équipe choisit de ne pas utiliser ou de s’appuyer entièrement sur la technologie, un entraîneur peut communiquer avec le QB via les méthodes traditionnelles de signes de touche et de signaux manuels.

Toutefois, si la communication d’une équipe cesse de fonctionner, l’équipe adverse doit également cesser d’utiliser les communications de son casque.

Que se passe-t-il lorsqu’une équipe FBS affronte une équipe FCS ?

La communication avec le casque n’est pas autorisée au niveau de la subdivision du championnat de football, mais les équipes FCS peuvent utiliser la technologie lorsqu’elles affrontent un adversaire FBS.

L’État du Dakota du Nord l’a fait lorsqu’il a ouvert sa saison contre le Colorado lors de la première semaine. Le coordonnateur offensif des Bison, Jake Landry, a déclaré en août que l’ajustement en un seul match serait encore « une courbe d’apprentissage » pour l’équipe, qui est tombée face aux Buffaloes 31-26.

« À quel point est-ce trop d’informations ? » Landry a dit : selon 247Sports. « Que veux-tu savoir ? Quelles petites informations pouvons-nous fournir ?

Des points importants, selon le quart-arrière géorgien Carson Beck.

Cette intersaison, le QB1 de Géorgie dit il « adore » que le coordinateur offensif Mike Bobo puisse lui parler à l’oreille « parce qu’il y a peut-être comme un petit signal qu’il pourrait dire pour une pièce, comme faites attention à cette couverture ou faites attention à ceci, s’ils font ceci, faites ceci — tout comme les petites choses.

Avantages et inconvénients



Le personnel du Michigan en marge du match de championnat de l’année dernière. Les équipes universitaires utilisent depuis longtemps des panneaux – certains peu orthodoxes – pour communiquer leurs jeux à l’équipe sur le terrain. (Photo : Carmen Mandato/Getty Images)

Un entraîneur peut faire plus que dire à son QB quel jeu exécuter. Les communications avec le casque peuvent également être utilisées pour des rappels plus généraux de l’heure, de la situation et du moment où il est temps de prendre un risque ou de jouer en toute sécurité.

Un autre grand avantage est ce que cela pourrait aider à minimiser : le vol de pancartes.

Utiliser un équipement électronique pour enregistrer ou « voler » les pancartes des adversaires n’est pas légal dans le football universitaire. La NCAA interdit également le dépistage en personne, hors campus, des futurs adversaires au cours de la même saison. Un prétendu stratagème au Michigan concernant ce dernier a conduit à une enquête de la NCAA l’année dernière.

Mais le vol de pancartes sur le terrain et en personne est autorisé. L’ancien QB du Michigan, JJ McCarthy, a estimé que « 80 % » des équipes de football universitaire volent des pancartes, « ce qui est légal », a-t-il déclaré en janvier.

Les équipes n’ont pas cessé d’utiliser des signaux de touche. Mais déplacez une partie de cette communication vers le casque, et vous pouvez supprimer – ou du moins réduire – son interception, n’est-ce pas ?

« Le vol de pancartes se produit à chaque match », a déclaré l’entraîneur du Nebraska, Matt Rhule, en mars. « Il n’y a rien de mal à ce que des équipes tentent de voler nos pancartes. Il n’y a rien de mal à ce que nous essayions d’examiner leurs signes. C’est pourquoi vous devriez avoir des micros dans les casques.

L’ennemi de la communication entre entraîneur et joueur au casque est, ironiquement, le bruit. Les matchs universitaires « ont simplement tendance » à être plus bruyants que les matchs de la NFL, a déclaré Rhule, qui a entraîné les Panthers de la Caroline de 2020 à 2022.

« En général, le niveau de bruit (des supporters) dans un stade a un impact réel sur le match », a déclaré Rhule aux journalistes après la victoire du Nebraska contre l’UTEP lors de la première semaine. « Ce n’est plus seulement ‘C’est le troisième essai, essayons de les faire sauter hors-jeu’, c’est ‘Faites en sorte qu’il soit vraiment difficile pour eux d’entendre les appels de jeu et les contrôles’, parce que c’était parfois difficile pour nous. »

Même si la communication avec le casque est utile, elle est imparfaite. L’entraîneur d’Auburn, Hugh Freeze, a déclaré que l’équipe se préparait à des solutions alternatives alors qu’elle se dirigeait vers un environnement routier hostile en Géorgie samedi. Les Tigres ont disputé leurs cinq premiers matchs de la saison à domicile.

« Nous disons fort à l’entraînement pour qu’ils aient du mal à communiquer et voyons comment ils gèrent cela », a déclaré Freeze, selon AL.com. « Avoir des plans alternatifs sur la façon dont nous allons jouer, ou tout ce qu’il faut pour essayer de nous assurer que nos enfants ont au moins une bonne compréhension de ce qui s’apprête à se passer. »

